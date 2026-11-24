เจนเซ่น หวง กลับเป็นซีอีโอนVIDIA หลังยืนยันมีชู้เพิ่ม 2 ราย รวม 4 คน
เจนเซ่น หวง กลับสู่ตำแหน่งซีอีโอนVIDIA หลังคณะกรรมการอนุมัติ โดยยืนยันมีความสัมพันธ์ชู้สาวเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 4 คน หุ้นพุ่ง 31% และโดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุนการกลับมาอีกครั้ง
เจนเซ่น หวง ซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เอ็นวิเดีย ได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงอย่างน้อย 2 รายเพิ่มเติม นอกเหนือจากกรณีที่เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ ทำให้มีสตรีทั้งหมดที่มีข่าวว่ามีความสัมพันธ์นอกสมรสกับเขาเพิ่มขึ้นเป็น 4 ราย การเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่บริษัทจะแถลงอย่างเป็นทางการคืนตำแหน่งซีอีโอให้เขาตามรายงานของ วอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน
รายละเอียดการเปิดเผยความสัมพันธ์และมติบอร์ด
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า ข้อมูลใหม่ดังกล่าวทำให้จำนวนคู่รักนอกสมรสที่เจนเซ่น หวง ยอมรับมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4 ราย โดยวอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าเจนเซ่น หวง ได้แสดงความเสียใจระหว่างการประชุมที่ยืดยาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้หารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นการขาดความโปร่งใสของเขา ก่อนจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เขากลับมาดำรงตำแหน่งตามเดิม รายงานข่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเจนเซ่น หวง ได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเพิ่มเติมอีกกี่กรณี หรือเขาได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดบ้าง โดยก่อนหน้านี้เจนเซ่น หวง ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับอลิซ หวง ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองจีนAlso readวันหยุดราชการพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 หากกระทบประชาชนพิจารณา 'ไม่หยุด' ได้
ปฏิกิริยาพนักงานและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ในขณะที่เจนเซ่น หวง เดินทางกลับไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พนักงานต่างมายืนเต็มบริเวณบันไดและระเบียง พร้อมกับตะโกนว่า "เรารักคุณ เจนเซน" ระหว่างนั้นเจนเซ่น หวง กล่าวติดตลกว่านี่เป็นวันทำงานวันแรกของเขา และเขายังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เลย จากนั้นเขาสัญญาที่จะปรับปรุงตัว โดยกล่าวขอโทษพนักงานสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญและบอกว่าจะพยายามเป็นซีอีโอที่ดีกว่าเดิม ในเช้าวันเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ภาพที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์บนทรูธโซเชียล เป็นภาพเจนเซ่น หวงกำลังชูชุดชั้นในสีแดงขึ้นสูง โดยมีฉากหลังเป็นธงของเอ็นวิเดีย ทรัมป์เคยเสนอชื่อทิม คุก อดีตซีอีโอของแอปเปิล แต่เปลี่ยนใจเนื่องจากหุ้นเอ็นวิเดียร่วงลงหนัก
ผลกระทบทางตลาดหุ้นและการสอบสวน
หุ้นของเอ็นวิเดียพุ่งแรงราว 31% ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน หลังมีคำแถลงเกี่ยวกับการกลับมาดำรงตำแหน่งของเจนเซ่น หวง ท็อดด์ บลานช์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจ้งต่อโดนัลด์ ทรัมป์และรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ว่ากระทรวงฯ ของเขาไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่าเจนเซ่น หวง ได้กระทำผิดกฎหมาย และเขาไม่ได้เป็นเป้าหมายของการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม อย่างไรก็ตาม การสืบสวนภายในของเอ็นวิเดียยังคงดำเนินต่อไป โดยวอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าบริษัทกำลังสืบว่าเจนเซ่น หวง ได้มอบข้อมูลที่อ่อนไหวระหว่างมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับอลิซ หวง อดีตผู้บริหารระดับสูงของเมกาสปีดหรือไม่
ความสัมพันธ์กับจีนและมาตรการทางการค้า
แหล่งข่าวเปิดเผยกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่าอลิซ หวง มีการติดต่อกับหน่วยข่าวกรองของจีน แต่ยังคงไม่ชัดเจนว่าเธอได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลจากซีอีโอของเอ็นวิเดียหรือไม่ ในขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาประกาศว่าได้เพิ่มชื่อบริษัทเมกาสปีดเข้าในบัญชีดำทางการค้า ซึ่งส่งผลให้บริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางการเมืองและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงและความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบัน
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