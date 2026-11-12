เจนเซ่น หวง ลาออกซีอีโอนินเวเดีย หลังปมความมั่นคง
เจนเซ่น หวง ซีอีโอนินเวเดีย ประกาศลาออกทันที จากปมข่าวฉาวความสัมพันธ์และสายลับ ส่งผลหุ้นร่วง 10% และโคเลตต์ เครสส์เข้ารักษาการแทน ท่ามกลางการตรวจสอบความมั่นคงแห่งชาติ
เจนเซ่น หวง หรือ Jensen Huang อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Nvidia ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานบริษัท และกรรมการบริษัทอย่างกะทันหัน โดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังมีการประกาศอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
เจนเซ่น หวง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริษัท Nvidia ให้กลายเป็นผู้ผลิตชิป AI ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การก้าวลงจากตำแหน่งของเขาส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนในอนาคตอันใกล้ของบริษัท เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแห่งนี้ ต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงจากกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยระดับชาติอย่างรุนแรงAlso read“อิ๊งค์” ลั่น พท.ตัดสินใจถูกตั้ง รบ.ผสมเมื่อ 10 เดือนก่อน เร่งแก้ปัญหาหมักหมมจากรัฐประหาร ซัดแบงก์ชาติอิสระเป็นอุปสรรคแก้ ศก.
เหตุการณ์ปมข่าวฉาวและเส้นเวลาก่อนลาออก
การประกาศลาออกของเจนเซ่น หวง เกิดขึ้นทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวระบุถึงความสัมพันธ์นอกสมรสสองครั้งของเขา ซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับอลิซ หวง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของจีน ข่าวดังกล่าวกลายเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่การเรียกร้องจากผู้นำสภาสหรัฐอเมริกาให้มีการสอบสวนความมั่นคงแห่งชาติอย่างจริงจังเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
เส้นเวลาของเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เมื่อบอร์ดบริหารของ Nvidia ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ระบุว่าเจนเซ่น หวง อาจตกเป็นเป้าหมายของการจารกรรมโดยสายลับต่างชาติ ซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนแรกของการรับมือกับวิกฤตความไว้วางใจภายในองค์กรและต่อสาธารณะ
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานเพิ่มเติมว่า บอร์ดบริหารของ Nvidia เตรียมพร้อมที่จะทบทวนอนาคตของการดำรงตำแหน่งของเจนเซ่น หวง พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสรรหาทายาทคนใหม่สำหรับการนำองค์กรต่อไป แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงชัดเจนของคณะกรรมการที่ต้องการแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
โคเลตต์ เครสส์ เข้ารักษาการแทนและผลกระทบทางตลาด
เพื่อประคองการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ บอร์ดบริษัทได้มีมติแต่งตั้งโคเลตต์ เครสส์ หรือ Colette Kress รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการซีอีโอทันที โคเลตต์ เครสส์เป็นผู้บริหารหญิงที่มีความร่วมมือกับ Nvidia มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เธอมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำความตื่นตระหนกมาสู่นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท Nvidia ร่วงลงกว่า 10% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดในวันถัดไป การปรับฐานราคาหุ้นในอัตรานี้สะท้อนถึงภาวะความไม่แน่นอนที่รุนแรงของตลาดที่มีต่อทิศทางกลยุทธ์และเสถียรภาพของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลก
โคเลตต์ เครสส์ จะทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานทั่วไปขององค์กรไปพร้อมๆ กับการเร่งกระบวนการสรรหาซีอีโอคนใหม่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร วัตถุประสงค์ของการหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่รวดเร็วนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจว่า บริษัทจะยังคงสามารถดำเนินกลยุทธ์การผลิตชิป AI และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
ประเด็นความมั่นคงแห่งชาติและความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์
ประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติกลายเป็นหัวข้อหลักที่ผู้นำรัฐสภาสหรัฐอเมริกาออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างจริงจัง ข่าวดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าความกังวลใจไม่ใช่เพียงเรื่องชื่อเสียงส่วนตัวของผู้นำองค์กร แต่รวมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นหากบริษัทผู้ผลิตชิป AI ชั้นนำของโลกมีช่องโหว่ด้านความมั่นคง หรือถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลจากต่างชาติ
การที่อลิซ หวง ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจีน นั้นยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ และทำให้การตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงดังกล่าว ความโปร่งใสในการสอบสวนครั้งนี้จะกำหนดว่า Nvidia จะสามารถฟื้นฟูความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้ารัฐบาล และภาคเอกชนทั่วโลกได้มากน้อยเพียงใดภายในระยะเวลาอันใกล้
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