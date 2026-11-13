TH
Advertisement
Technology

เจนเซ่น หว่อง ลาออก CEO Nvidia ทิม คุก นั่งแทน ทรัมป์ชื่นชม ห่วงประเด็นความมั่นคง

ThaiPBS#52 in ประเทศไทย
เจนเซ่น หว่อง ลาออก CEO Nvidia ทิม คุก นั่งแทน ทรัมป์ชื่นชม ห่วงประเด็นความมั่นคง
เจนเซ่น หว่อง · Nvidia · ทิม คุก
Advertisement

เจนเซ่น หว่อง ลาออกจากตำแหน่ง CEO Nvidia หลังถูกสอบสวนเรื่องความสัมพันธ์กับสายลับจีน ทิม คุก รับตำแหน่งใหม่ ทรัมป์สนับสนุน มัสก์ยินดี หุ้นร่วงแรง

เจนเซ่น หว่อง ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท NVIDIA ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 หลังจากมีการเปิดเผยว่าบริษัทกำลังเปิดการสอบสวนภายในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเขาและนักธุรกิจชาว จีน ที่ทางการสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าเป็นสายลับข่าวกรอง ส่งผลให้เกิดกระแสข่าวสะเทือนวงการเทคโนโลยีไปทั่วโลก

รายละเอียดการสอบสวนและความกังวลด้านความมั่นคง

การสอบสวนภายในครั้งนี้เป็นไปเพื่อตรวจสอบขอบเขตของความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงด้านการทหาร ความกังวลนี้ทำให้หน่วยงานข่าวกรองต่างชาติและรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Also readJensen Huang ลาออกจาก CEO Nvidia หลังนั่งตำแหน่ง 33 ปี ทำหุ้นร่วงกว่า 7%

ผลของการประกาศข่าวการสอบสวนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท NVIDIA อย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาหุ้นในตลาดนอกเวลาทำการลดลงมากกว่า 4% แตะที่ระดับ 178.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากสถิติการปิดตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ระดับ 186.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แม้ว่าราคาหุ้นจะร่วงลงกว่า 10% ในภาพรวมเมื่อพิจารณาจากบริบทข่าว แต่ในช่วงเวลาเฉพาะของการซื้อขายนอกเวลาทำตลาดนั้นมีการปรับตัวลดลงกว่า 4% ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่กังวลต่อผลกระทบทางกฎหมายและภาพลักษณ์ของบริษัทระดับโลก

Advertisement

ทิม คุก นั่งแทน เจนเซ่น หว่อง รับเสียงสนับสนุนจากผู้นำโลก

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้แต่งตั้ง ทิม คุก อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนตำแหน่งซีอีโอชั่วคราว เพื่อให้การบริหารงานดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้

ด้านโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านก่อนและปัจจุบัน ได้แสดงจุดยืนสนับสนุน ทิม คุก อย่างชัดเจน โดยระบุว่า ทิม คุก เป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำ NVIDIA ในวาระสำคัญนี้ และเชื่อว่าจะสามารถนำพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้

นอกจากนี้ อีลอน มัสก์ ผู้บริหารรายใหญ่ในวงการเทคโนโลยียังได้แสดงออกถึงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยระบุว่า เจนเซ่น หว่อง จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าหากได้ร่วมงานกับ NVIDIA ในรูปแบบใหม่ พร้อมระบุว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัทในรอบกว่า 33 ปี

ผลกระทบเชิงลึกต่ออุตสาหกรรมชิป AI และตลาดโลก

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข่าว公司内部การเปลี่ยนแปลงบุคลากร แต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมชิปปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของโลก การตรวจสอบจาก FBI และรัฐสภาอาจนำไปสู่บทบัญญัติหรือกฎหมายใหม่ที่จะเข้มงวดกับการค้าเทคโนโลยีกับจีนมากขึ้น

Advertisement

ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานรัฐอเมริกันดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องเทคโนโลยี AI ออกจากการครอบครองหรือการล่วงรู้จากคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะจากจีนที่กำลังพัฒนาความสามารถด้าน AI อย่างรวดเร็วผ่านบริษัทอย่าง DeepSeek

สำหรับนักลงทุนและภาคธุรกิจ ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบต่อยอดขายชิป AI ที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการส่งออกหรือความตึงเครียดทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ThaiPBS#52 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เจนเซ่น หว่อง Nvidia ทิม คุก โดนัลด์ ทรัมป์ อีลอน มัสก์ จีน AI Chip

More on Technology

See all

NVIDIA เจนเซิน หวง ภาวะวิกฤต CEO กระทบหุ้นร่วงหนัก

หุ้น NVIDIA ตกราว 14% หลังข่าวลือบอร์ดปลดเจนเซิน หวง จากตำแหน่ง CEO จากเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสและความมั่นคงทางเทคโนโลยี ตลาดสูญเสียมูลค่า 600 พันล้านดอลลาร์

MGROnlineLive

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextNVIDIA เจนเซิน หวง ภาวะวิกฤต CEO กระทบหุ้นร่วงหนัก