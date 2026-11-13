เจนเซ่น หว่อง ลาออก CEO Nvidia ทิม คุก นั่งแทน ทรัมป์ชื่นชม ห่วงประเด็นความมั่นคง
เจนเซ่น หว่อง ลาออกจากตำแหน่ง CEO Nvidia หลังถูกสอบสวนเรื่องความสัมพันธ์กับสายลับจีน ทิม คุก รับตำแหน่งใหม่ ทรัมป์สนับสนุน มัสก์ยินดี หุ้นร่วงแรง
เจนเซ่น หว่อง ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท NVIDIA ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 หลังจากมีการเปิดเผยว่าบริษัทกำลังเปิดการสอบสวนภายในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเขาและนักธุรกิจชาว จีน ที่ทางการสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าเป็นสายลับข่าวกรอง ส่งผลให้เกิดกระแสข่าวสะเทือนวงการเทคโนโลยีไปทั่วโลก
รายละเอียดการสอบสวนและความกังวลด้านความมั่นคง
การสอบสวนภายในครั้งนี้เป็นไปเพื่อตรวจสอบขอบเขตของความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงด้านการทหาร ความกังวลนี้ทำให้หน่วยงานข่าวกรองต่างชาติและรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนAlso readJensen Huang ลาออกจาก CEO Nvidia หลังนั่งตำแหน่ง 33 ปี ทำหุ้นร่วงกว่า 7%
ผลของการประกาศข่าวการสอบสวนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท NVIDIA อย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาหุ้นในตลาดนอกเวลาทำการลดลงมากกว่า 4% แตะที่ระดับ 178.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากสถิติการปิดตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ระดับ 186.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้ว่าราคาหุ้นจะร่วงลงกว่า 10% ในภาพรวมเมื่อพิจารณาจากบริบทข่าว แต่ในช่วงเวลาเฉพาะของการซื้อขายนอกเวลาทำตลาดนั้นมีการปรับตัวลดลงกว่า 4% ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่กังวลต่อผลกระทบทางกฎหมายและภาพลักษณ์ของบริษัทระดับโลก
ทิม คุก นั่งแทน เจนเซ่น หว่อง รับเสียงสนับสนุนจากผู้นำโลก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้แต่งตั้ง ทิม คุก อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนตำแหน่งซีอีโอชั่วคราว เพื่อให้การบริหารงานดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้
ด้านโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านก่อนและปัจจุบัน ได้แสดงจุดยืนสนับสนุน ทิม คุก อย่างชัดเจน โดยระบุว่า ทิม คุก เป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำ NVIDIA ในวาระสำคัญนี้ และเชื่อว่าจะสามารถนำพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้
นอกจากนี้ อีลอน มัสก์ ผู้บริหารรายใหญ่ในวงการเทคโนโลยียังได้แสดงออกถึงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยระบุว่า เจนเซ่น หว่อง จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าหากได้ร่วมงานกับ NVIDIA ในรูปแบบใหม่ พร้อมระบุว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัทในรอบกว่า 33 ปี
ผลกระทบเชิงลึกต่ออุตสาหกรรมชิป AI และตลาดโลก
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข่าว公司内部การเปลี่ยนแปลงบุคลากร แต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมชิปปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของโลก การตรวจสอบจาก FBI และรัฐสภาอาจนำไปสู่บทบัญญัติหรือกฎหมายใหม่ที่จะเข้มงวดกับการค้าเทคโนโลยีกับจีนมากขึ้น
ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานรัฐอเมริกันดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องเทคโนโลยี AI ออกจากการครอบครองหรือการล่วงรู้จากคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะจากจีนที่กำลังพัฒนาความสามารถด้าน AI อย่างรวดเร็วผ่านบริษัทอย่าง DeepSeek
สำหรับนักลงทุนและภาคธุรกิจ ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบต่อยอดขายชิป AI ที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการส่งออกหรือความตึงเครียดทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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