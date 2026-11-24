เจนเซน หวง คืนซีอีโอนิฟเฟียหลังทรัมป์แทรกแซง จีนยินดีแต่เตือนภัยการล่าแม่มด
เจนเซน หวง กลับมาดำรงตำแหน่งซีอีโอนิฟเฟียอีกครั้งหลังโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของบอร์ดบริหาร ส่งผลราคาหุ้นพุ่งเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สื่อจีนชื่นชมแต่เตือนเรื่องการเมือง
เจนเซน หวง กลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอของบริษัท นริเวเดีย อีกครั้งหลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอังคาร โดยเป็นผลมาจากการแทรกแซงโดยตรงจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาตำแหน่งผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีชิปรายนี้ไว้
รายละเอียดการกลับมาและบทวิเคราะห์สื่อจีน
สื่อของรัฐบาลจีนอย่าง โกลบอล ไทมส์ ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่แสดงความยินดีอย่างออกนอกหน้าต่อการตัดสินใจครั้งนี้ พร้อมทั้งเตือนถึงปรากฏการณ์ การล่าแม่มด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อธุรกิจและบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองจีน บทวิเคราะห์นี้ระบุว่าการรายงานของสื่อสหรัฐฯ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของ หวง นั้นเป็นข้อมูลมุ่งร้ายที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อมุมมองของสาธารณชนชาวอเมริกันที่มีต่อจีนAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
สาเหตุการปลดและบทบาทของทรัมป์
ก่อนหน้านี้ บอร์ดบริหารของ นริเวเดีย ได้ออกคำสั่งปลด หวง ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจำนวนสามครั้ง ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมกับหญิงที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับของจีนหนึ่งราย และพนักงานของบริษัทอีกสองราย ทว่าบอร์ดบริหารได้เปลี่ยนมติและดึงตัวเขากลับเข้ามาบริหารบริษัทอีกครั้งหลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามาแทรกแซงโดยตรง
ปฏิกิริยาของทรัมป์และบริบทความมั่นคง
โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับ สถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าเขาได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารของ นริเวเดีย และโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนความคิด โดยเขาระบุว่าแม้จะมีข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง เจนเซน หวง กับ อลิซ หวง ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการสูญเสียหัวสมองระดับแนวหน้าของโลกไปให้แก่ประเทศอื่น
ทรัมป์ยังเปิดเผยว่า ผู้นำจีน สี จิ้นผิง ได้กล่าวถึง หวง ว่าเป็น ชายผู้ปราดเปรื่อง ในระหว่างการพบปะกันที่ เมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน ก่อนหน้านี้ หวง เคยผลักดันให้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบควบคุมการส่งออกชิปไปจีน โดยอ้างว่าการให้จีนพึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐยังคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการกระตุ้นให้จีนพัฒนาตนเอง
ผลกระทบต่อตลาดหุ้นและความเห็นฝ่ายตรงข้าม
การกลับมาของ เจนเซน หวง ส่งผลให้ราคาหุ้นของ นริเวเดีย พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดให้กับบริษัทเกือบหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.63 แสนล้านปอนด์ ซึ่งช่วยพยุงตลาดหุ้นสหรัฐไว้ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ส.ว. ทอม คอตต้อน จากพรรครีพับลิกัน แสดงความกังวลว่าปัญหาชิปล้ำสมัยที่จีนเข้าถึงได้นั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขเพียงเพราะผู้บริหารกลับเข้ามารับตำแหน่ง
การตอบสนองของจีนและกระแสโซเชียลมีเดีย
กระทรวงการต่างประเทศของจีน ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกลับมาของ หวง ในขณะที่ประชาชนจีนบนโซเชียลมีเดียได้แชร์มีมและวิดีโอที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แสดงภาพ หวง ในบทบาทตัวละครจากภาพยนตร์ชื่อดังเช่น แบทเทอร์มิเนเตอร์ และ เดอะ ชายนิ่ง โดยสื่อจีนมองว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองของ ทรัมป์ ที่มีต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจ
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