เจนเซ่น หวง ยอมรับนอกใจภรรยา พัวพันสายลับจีน Nvidia ยอมรับข้อมูลรั่ว
เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia ยอมรับความสัมพันธ์ลับกับอลิซ หวงผู้ต้องสงสัยเป็นสายลับจีน กระทบความเชื่อมั่นบริษัทมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์
เจนเซ่น หuang ซีอีโอของบริษัท NVIDIA Corporation ยอมรับอย่างเป็นทางการต่อการเปิดเผยความสัมพันธ์ลับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทางการสหรัฐฯ มองว่ามีความเชื่อมโยงกับสายลับจีน โดยเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกและวงการการเมืองสหรัฐฯ เมื่อรายละเอียดของความสัมพันธ์นอกสมรสและข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
รายละเอียดการรับสารภาพและผลกระทบทางกฎหมาย
เจนเซ่น หuang วัย 63 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA ได้ส่งบันทึกถึงพนักงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025 เพื่อรับสารภาพว่าตนไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อภรรยา คือ ลอรี่ Huang เขาอธิบายว่าการกระทำของตนสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอและลูกๆ ทั้งสองคน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุครบบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้แก่ เมดิสสันและสเปนเซอร์ โดยระบุว่าเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับสิ่งที่ทำลงไปแม้จะแต่งงานด้วยกันมายาวนานถึง 41 ปีAlso readJensen Huang ซีอีโอ Nvidia รับนอกใจภรรยา บอร์ดสั่งสอบด่วนปมตกเป็นเป้าหมายข่าวกรองจีน โยงอดีตผู้บริหาร Megaspeed สภาคองเกรสจ่อเรียกแจงความมั่นคง 18 พ.ย. นี้
ด้าน อลิซ Huang ผู้ที่เจนเซ่น ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้น ถูกสงสัยว่าอาจเป็นสายลับของจีน แม้ว่าจะใช้นามสกุลเดียวกับเจนเซ่นแต่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด และไม่ยืนยันว่ารู้มาก่อนว่าเธอมีบทบาทดังกล่าว ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนภายในเพื่อตรวจสอบว่า เจนเซ่นตกเป็นเป้าหมายของการจารกรรมข้อมูลจากต่างประเทศหรือไม่
ปฏิกิริยามาร์โก รูบิโอและการเข้าถึงโดนัลด์ ทรัมป์
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นอีกบุคคลสำคัญที่ทราบเรื่องราวการรั่วไหลของข้อมูลและความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้รูบิโอจะตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงและเรื่องอื้อฉาวนี้ เขา vẫnอนุญาตให้เจนเซ่นยังคงอยู่ในวงล้อมที่ใกล้ชิดกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้เกิดข้อถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและการบริหารความสัมพันธ์ทางการเมือง
แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ New York Times ได้รายงานประเด็นนี้โดยเน้นย้ำถึงความขัดแย้งระหว่างหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐกับการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับผู้นำฝ่ายบริหาร แม้จะมีข้อกังวลเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงว่า อลิซ Huang กำลังส่งข้อมูลไปยังจีน แต่ทางการสหรัฐฯ ยังคงปล่อยให้เจนเซ่นดำเนินบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย AI และชิปเซมิคอนดักเตอร์ร่วมกับกลุ่มทรัมป์
การฟื้นฟูความไว้วางใจและความยั่งยืนขององค์กร
เจนเซ่น หuang ได้แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสูงต่อครอบครัว โดยระบุว่าเขารู้ดีว่าการขอโทษไม่สามารถลบเลือนสิ่งที่ทำลงไปให้หายไปจากจิตใจของภรรยาและลูกๆ ได้ แต่เขาหวังว่าจะสามารถเยียวยาจิตใจคนในครอบครัวได้และเรียกคืนความไว้วางใจที่สูญเสียไปเมื่อเวลาผ่านไป แม้เขาจะยอมรับความผิดส่วนตัว แต่ประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ NVIDIA ต้องเผชิญหน้าอย่างหนัก
สำหรับ อลิซ Huang นั้น ความสัมพันธ์กับครอบครัว Huang ที่แท้จริงยังคลุมเครือเนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงทางสายเลือด ซึ่งเจนเซ่นไม่ได้รับประกันว่าเขาไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของเธอก่อนหน้านี้ กระบวนการสอบสวนของ NVIDIA จึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยืนยันว่าเทคโนโลยีและข้อมูลลับของบริษัทจะไม่ตกไปอยู่ในมือของศัตรูทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างจีนผ่านช่องทางเหล่านี้
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