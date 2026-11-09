TH
Advertisement
Technology

เจนเซ่น หวง ยอมรับนอกใจภรรยา พัวพันสายลับจีน Nvidia ยอมรับข้อมูลรั่ว

nnanews#64 in ประเทศไทย
เจนเซ่น หวง ยอมรับนอกใจภรรยา พัวพันสายลับจีน Nvidia ยอมรับข้อมูลรั่ว
Jensen Huang · Nvidia · Alice Huang
Advertisement

เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia ยอมรับความสัมพันธ์ลับกับอลิซ หวงผู้ต้องสงสัยเป็นสายลับจีน กระทบความเชื่อมั่นบริษัทมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์

เจนเซ่น หuang ซีอีโอของบริษัท NVIDIA Corporation ยอมรับอย่างเป็นทางการต่อการเปิดเผยความสัมพันธ์ลับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทางการสหรัฐฯ มองว่ามีความเชื่อมโยงกับสายลับจีน โดยเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกและวงการการเมืองสหรัฐฯ เมื่อรายละเอียดของความสัมพันธ์นอกสมรสและข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

รายละเอียดการรับสารภาพและผลกระทบทางกฎหมาย

เจนเซ่น หuang วัย 63 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA ได้ส่งบันทึกถึงพนักงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025 เพื่อรับสารภาพว่าตนไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อภรรยา คือ ลอรี่ Huang เขาอธิบายว่าการกระทำของตนสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอและลูกๆ ทั้งสองคน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุครบบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้แก่ เมดิสสันและสเปนเซอร์ โดยระบุว่าเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับสิ่งที่ทำลงไปแม้จะแต่งงานด้วยกันมายาวนานถึง 41 ปี

Also readJensen Huang ซีอีโอ Nvidia รับนอกใจภรรยา บอร์ดสั่งสอบด่วนปมตกเป็นเป้าหมายข่าวกรองจีน โยงอดีตผู้บริหาร Megaspeed สภาคองเกรสจ่อเรียกแจงความมั่นคง 18 พ.ย. นี้

ด้าน อลิซ Huang ผู้ที่เจนเซ่น ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้น ถูกสงสัยว่าอาจเป็นสายลับของจีน แม้ว่าจะใช้นามสกุลเดียวกับเจนเซ่นแต่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด และไม่ยืนยันว่ารู้มาก่อนว่าเธอมีบทบาทดังกล่าว ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนภายในเพื่อตรวจสอบว่า เจนเซ่นตกเป็นเป้าหมายของการจารกรรมข้อมูลจากต่างประเทศหรือไม่

ปฏิกิริยามาร์โก รูบิโอและการเข้าถึงโดนัลด์ ทรัมป์

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นอีกบุคคลสำคัญที่ทราบเรื่องราวการรั่วไหลของข้อมูลและความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้รูบิโอจะตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงและเรื่องอื้อฉาวนี้ เขา vẫnอนุญาตให้เจนเซ่นยังคงอยู่ในวงล้อมที่ใกล้ชิดกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้เกิดข้อถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและการบริหารความสัมพันธ์ทางการเมือง

Advertisement

แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ New York Times ได้รายงานประเด็นนี้โดยเน้นย้ำถึงความขัดแย้งระหว่างหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐกับการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับผู้นำฝ่ายบริหาร แม้จะมีข้อกังวลเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงว่า อลิซ Huang กำลังส่งข้อมูลไปยังจีน แต่ทางการสหรัฐฯ ยังคงปล่อยให้เจนเซ่นดำเนินบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย AI และชิปเซมิคอนดักเตอร์ร่วมกับกลุ่มทรัมป์

การฟื้นฟูความไว้วางใจและความยั่งยืนขององค์กร

เจนเซ่น หuang ได้แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสูงต่อครอบครัว โดยระบุว่าเขารู้ดีว่าการขอโทษไม่สามารถลบเลือนสิ่งที่ทำลงไปให้หายไปจากจิตใจของภรรยาและลูกๆ ได้ แต่เขาหวังว่าจะสามารถเยียวยาจิตใจคนในครอบครัวได้และเรียกคืนความไว้วางใจที่สูญเสียไปเมื่อเวลาผ่านไป แม้เขาจะยอมรับความผิดส่วนตัว แต่ประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ NVIDIA ต้องเผชิญหน้าอย่างหนัก

สำหรับ อลิซ Huang นั้น ความสัมพันธ์กับครอบครัว Huang ที่แท้จริงยังคลุมเครือเนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงทางสายเลือด ซึ่งเจนเซ่นไม่ได้รับประกันว่าเขาไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของเธอก่อนหน้านี้ กระบวนการสอบสวนของ NVIDIA จึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยืนยันว่าเทคโนโลยีและข้อมูลลับของบริษัทจะไม่ตกไปอยู่ในมือของศัตรูทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างจีนผ่านช่องทางเหล่านี้

nnanews#64 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
Jensen Huang Nvidia Alice Huang Lori Huang Marco Rubio Don Trump

More on Technology

See all

CEO Nvidia ขอโทษกรณีนอกใจภรรยา หลังข่าวลือเชื่อมโยงสายลับจีน

เจนเซ่น หงู CEO ของ Nvidia ออกมาขอโทษต่อการนอกใจภรรยาและสร้างความเจ็บปวดให้ครอบครัว ในระหว่างที่บริษัทยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอิสระเกี่ยวกับรายงานข่าวที่โยงเขาไปยังความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่มีข้อสงสัยว่าเป็นสายลับจีน

MGROnlineLive

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextCEO Nvidia ขอโทษกรณีนอกใจภรรยา หลังข่าวลือเชื่อมโยงสายลับจีน