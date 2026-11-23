เจนเซน หวง กลับมานั่งเก้าอี้ซีอีโอนvidiaอีกครั้ง หลังบอร์ดเปลี่ยนมติ
คณะกรรมการ Nvidia ลงมติเอกฉันท์เรียกตัว เจนเซน หวง กลับมาบริหารงานอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 30% และมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท NVIDIA Corporation ได้มีมติเอกฉันท์เรียกตัว เจนเซน หวง ( Jensen Huang) กลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO) อีกครั้งอย่างสมบูรณ์หลังจากที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สวนทางกับแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ที่ยืนยันว่าจะไม่รับเขาเข้าบริหารบริษัทอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความสามารถในการนำพาองค์กรภายใต้กระแสความผันผวนของตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน
มติบอร์ดเปลี่ยนแนวทางหลังหารือหลายครั้ง
คณะกรรมการระบุว่าหลังจากมีการประชุมและหารือกับ หวง เป็นระยะหลายครั้ง พวกเขาสงสัยกับระดับความโปร่งใสในการสื่อสารและศักยภาพในการเป็นผู้นำของเขา ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาใหม่โดยสิ้นเชิง คณะกรรมการระบุว่าหลังได้รับคำปรึกษาและข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ บอร์ดเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติหากให้เขากลับมาบริหารงานต่อไป ทำให้มติเดิมที่เคยประกาศไว้ว่าไม่รับเขากลับมาเป็นหัวหน้าทีมจึงถูกทบทวนใหม่และยกเลิกไปในที่สุดAlso readไผ่-น้ำตาล เที่ยวแพร่แซวกันสนั่น ไผ่โพสต์รีวิวนาฬิกา-วิวธรรมชาติยาวเหยียด
ในส่วนของ โคเล็ตต์ เครสส์ (Colette Kress) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของบริษัท จะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมและไม่ได้ถูกปลดออกจากการทำหน้าที่ด้านเงินทองของบริษัทแต่อย่างใด สิ่งนี้ทำให้โครงสร้างการบริหารงานยังคงมีบุคลากรอาวุโสระดับสูงอยู่ในการตัดสินใจร่วมกับการกลับมาของ CEO ซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างความสมดุลในการกำกับดูแลองค์กรในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว
จุดยืนรัฐบาลและนักการเมืองต่อการตัดสินใจ
โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการกลับมาของ หวง อย่างชัดเจนโดยระบุผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าการตัดสินใจของบอร์ดถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างยิ่ง ทรัมป์ยังยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะต้องเชื่อว่า การกลับมาของ Jensen Huang จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและไม่มีหลักฐาน whatsoever ที่ชี้ให้เห็นว่าเขาได้กระทำความผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังเรียกร้องให้ NVIDIA ดำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทกำลังปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการตักเตือนให้บริษัทต้องมีกระบวนการตรวจสอบภายในที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ ฮาร์วีย์ โจนส์ (Harvey Jones) ประธานกรรมการของ NVIDIA เคยออกมาปฏิเสธกระแสข่าวการกลับมาของ หวง อย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าพฤติกรรมส่วนตัวที่หลุดออกมาไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ มาตรฐาน และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทอย่างร้ายแรง แต่เมื่อเวลาผ่านไปและการหารือกับผู้บริหารคนดังกล่าวเสร็จสิ้น มุมมองของบอร์ดจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
ตลาดหุ้นพุ่งกระฉูดมูลค่าเพิ่มหลักแสนล้าน
ตลาดหุ้นตอบสนองต่อข่าวการกลับมาของ CEO คนเดิมด้วยการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง โดยหุ้น NVIDIA เปิดตลาดพุ่งขึ้นถึง 30% และมีรายงานบางแหล่งระบุว่าปรับขึ้นถึง 33% ภายในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย ผลพวงจากการดีดตัวขึ้นดังกล่าวทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นราว 9 แสนล้านถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากช่วงที่ยอดหุ้นร่วงลงหนักถึงเกือบ 14% ในวันเดียวหลังจากมีรายงานข่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) กำลังสอบสวนเรื่องแนวปฏิบัติด้านบัญชี
การฟื้นตัวของหุ้น NVIDIA ยังมีส่วนสำคัญในการดึงดัชนี Nasdaq ให้ปรับตัวขึ้น 6.5% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ซึ่งช่วยสนับสนุนกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีโดยรวมให้มีความเข้มแข็งขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้ว่า BBC จะยังไม่สามารถยืนยันรายงานการสอบสวนของ SEC ได้ด้วยตนเองก็ตาม แต่ปฏิกิริยาของนักลงทุนก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในผู้นำของบริษัทกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว
บริบทเดิมและความท้าทายที่รออยู่
เหตุการณ์ครั้งก่อนหน้าซึ่งนำไปสู่การลาออกของ Jensen Huang เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน หลังมีการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนอกสมรส โดยเขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงรายหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้ประเทศจีน ขณะเดียวกันก็มีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าเขามีความสัมพันธ์กับพนักงานของ NVIDIA อย่างน้อย 2 คน ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คณะกรรมการในขณะนั้นตัดสินใจรับคำลาออกของเขา
สตีฟ ซอสนิก (Steve Sosnick) หัวหน้านักกลยุทธ์ของ Interactive Brokers วิเคราะห์ว่าเรื่องนี้ยากที่จะระบุชัดเจนว่ารัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ Jensen Huang ถือเป็นผู้บริหารที่มีความสำคัญมากเกินกว่าที่บริษัทจะปลดออกได้จริง หรือที่มักเรียกกันว่าสถานะ too big to be fired ในอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกลับมาของบุคลากรรายหนึ่ง แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงเสถียรภาพของผู้นำบริษัทเทคโนโลยีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านกฎหมาย จริยธรรม และการแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้
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