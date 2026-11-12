เจนเซน หวง ลาออกจากซีอีโอ Nvidia หลังบริหารมา 33 ปี
เจนเซน หวง ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ Nvidia หลังบริหารบริษัทมา 33 ปี โคเล็ตต์ เครสส์ ซีเอฟโอ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการซีอีโอ ขณะที่หุ้นร่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ
เจนเซน หวง ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia บริษัทผู้ผลิต ชิปปัญญาประดิษฐ์ รายใหญ่ของโลก ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ หลังบริหารบริษัทมานาน 33 ปี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผู้นำที่ถูกระบุว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท
การลาออกเกิดขึ้นหลังหวง วัย 63 ปี ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์นอกสมรส และเผชิญแรงกดดันจากข้อสงสัยเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ Nvidia แต่งตั้งโคเล็ตต์ เครสส์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ CFO ขึ้นเป็นรักษาการซีอีโอ พร้อมแต่งตั้งฮาร์วีย์ ซี. โจนส์ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทคนแรกAlso read“บิวกิ้น” ซิงเกิลใหม่ “ระบบขัดข้อง (SOS)” ชวน “ใบเฟิร์น-โหน่ง” เป็นจอมยุทธ์ใน MV
โคเล็ตต์ เครสส์ รับตำแหน่งรักษาการซีอีโอ Nvidia
โคเล็ตต์ เครสส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการซีอีโอของ Nvidia ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและ CFO ของบริษัท โดยเธอดำรงตำแหน่ง CFO ของ Nvidia มาตั้งแต่ปี 2013
เครสส์เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการเงินในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และมีบทบาทในการสื่อสารผลประกอบการกับนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง การแต่งตั้งครั้งนี้จึงทำให้ผู้บริหารที่คุ้นเคยกับงานด้านนักลงทุนเข้ามาดูแลบริษัทในช่วงเปลี่ยนผ่าน
หวงเป็นผู้นำ Nvidia ตั้งแต่ปี 1993 ตลอดระยะเวลา 33 ปี และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบริษัทจากผู้ผลิตชิปประมวลผลกราฟิกสำหรับวิดีโอเกม จนกลายเป็นผู้ผลิตชิปที่มีบทบาทหลักในอุตสาหกรรม AI และมีมูลค่าตลาดระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์
ข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์และการตรวจสอบความมั่นคงสหรัฐฯ
หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างเจนเซน หวง กับ อลิซ หวง อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed International ซึ่งถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข่าวกรองของจีน ตามรายงานของสื่อสหรัฐฯ
The New York Times รายงานว่าหวงมีความสัมพันธ์กับคิมเบอร์ลี พาวเวลล์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจสุขภาพของ Nvidia ขณะที่ AP ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งสองกรณีได้อย่างอิสระ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน คณะกรรมการ Nvidia ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว และยืนยันว่า ณ ขณะนั้นยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลลับของบริษัทหรือความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ได้รับความเสียหาย พร้อมระบุว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไป
หุ้น Nvidia ร่วงและกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3
หุ้น Nvidia ร่วงลงในช่วง 10-12% ตามรายงานก่อนเปิดตลาด ขณะที่ข่าวฉบับเต็มระบุว่าหุ้นร่วงลงประมาณ 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน
นักลงทุนจับตาทิศทางการบริหารของ Nvidia หลังการพ้นตำแหน่งของผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นผู้นำบริษัทมาตั้งแต่ปี 1993 การเปลี่ยนแปลงนี้จึงกระทบความเชื่อมั่นของตลาดต่อแนวทางธุรกิจในระยะถัดไป
Nvidia มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2027 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นช่วงสำคัญที่นักลงทุนติดตามแนวทางบริหารและทิศทางธุรกิจของบริษัทหลังการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งนี้
การเปลี่ยนตัวซีอีโอเกิดขึ้นในช่วงที่ Nvidia ต้องรับมือทั้งการแข่งขันในตลาดชิป AI ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และมาตรการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงของสหรัฐฯ ไปยังจีน
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