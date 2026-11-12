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Economy

เจนเซน หวง ลาออกจากซีอีโอ Nvidia หลังบริหารมา 33 ปี

prachachat#59 in ประเทศไทย
เจนเซน หวง ลาออกจากซีอีโอ Nvidia หลังบริหารมา 33 ปี
เจนเซน หวง · Nvidia · โคเล็ตต์ เครสส์
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เจนเซน หวง ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ Nvidia หลังบริหารบริษัทมา 33 ปี โคเล็ตต์ เครสส์ ซีเอฟโอ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการซีอีโอ ขณะที่หุ้นร่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ

เจนเซน หวง ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia บริษัทผู้ผลิต ชิปปัญญาประดิษฐ์ รายใหญ่ของโลก ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ หลังบริหารบริษัทมานาน 33 ปี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผู้นำที่ถูกระบุว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

การลาออกเกิดขึ้นหลังหวง วัย 63 ปี ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์นอกสมรส และเผชิญแรงกดดันจากข้อสงสัยเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ Nvidia แต่งตั้งโคเล็ตต์ เครสส์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ CFO ขึ้นเป็นรักษาการซีอีโอ พร้อมแต่งตั้งฮาร์วีย์ ซี. โจนส์ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทคนแรก

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โคเล็ตต์ เครสส์ รับตำแหน่งรักษาการซีอีโอ Nvidia

โคเล็ตต์ เครสส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการซีอีโอของ Nvidia ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและ CFO ของบริษัท โดยเธอดำรงตำแหน่ง CFO ของ Nvidia มาตั้งแต่ปี 2013

เครสส์เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการเงินในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และมีบทบาทในการสื่อสารผลประกอบการกับนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง การแต่งตั้งครั้งนี้จึงทำให้ผู้บริหารที่คุ้นเคยกับงานด้านนักลงทุนเข้ามาดูแลบริษัทในช่วงเปลี่ยนผ่าน

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หวงเป็นผู้นำ Nvidia ตั้งแต่ปี 1993 ตลอดระยะเวลา 33 ปี และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบริษัทจากผู้ผลิตชิปประมวลผลกราฟิกสำหรับวิดีโอเกม จนกลายเป็นผู้ผลิตชิปที่มีบทบาทหลักในอุตสาหกรรม AI และมีมูลค่าตลาดระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์

ข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์และการตรวจสอบความมั่นคงสหรัฐฯ

หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างเจนเซน หวง กับ อลิซ หวง อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed International ซึ่งถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข่าวกรองของจีน ตามรายงานของสื่อสหรัฐฯ

The New York Times รายงานว่าหวงมีความสัมพันธ์กับคิมเบอร์ลี พาวเวลล์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจสุขภาพของ Nvidia ขณะที่ AP ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งสองกรณีได้อย่างอิสระ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน คณะกรรมการ Nvidia ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว และยืนยันว่า ณ ขณะนั้นยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลลับของบริษัทหรือความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ได้รับความเสียหาย พร้อมระบุว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไป

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หุ้น Nvidia ร่วงและกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3

หุ้น Nvidia ร่วงลงในช่วง 10-12% ตามรายงานก่อนเปิดตลาด ขณะที่ข่าวฉบับเต็มระบุว่าหุ้นร่วงลงประมาณ 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน

นักลงทุนจับตาทิศทางการบริหารของ Nvidia หลังการพ้นตำแหน่งของผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นผู้นำบริษัทมาตั้งแต่ปี 1993 การเปลี่ยนแปลงนี้จึงกระทบความเชื่อมั่นของตลาดต่อแนวทางธุรกิจในระยะถัดไป

Nvidia มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2027 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นช่วงสำคัญที่นักลงทุนติดตามแนวทางบริหารและทิศทางธุรกิจของบริษัทหลังการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งนี้

การเปลี่ยนตัวซีอีโอเกิดขึ้นในช่วงที่ Nvidia ต้องรับมือทั้งการแข่งขันในตลาดชิป AI ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และมาตรการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงของสหรัฐฯ ไปยังจีน

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เจนเซน หวง Nvidia โคเล็ตต์ เครสส์ ชิปปัญญาประดิษฐ์ Megaspeed International คิมเบอร์ลี พาวเวลล์

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