เจนเซน หวง ซีอีโอ Nvidia เผชิญข่าวฉาวส่วนตัว แต่ทรัมป์และมัสก์ยังหนุนหลัง
เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia เผชิญข่าวฉาวความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักธุรกิจหญิงชาวจีน ขณะที่ Nvidia ผลิตชิป AI ราว 95 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั่วโลก จึงกระทบความมั่นคงและการแข่งขันของสหรัฐฯ
เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia บริษัทผลิตชิปที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก กำลังตกเป็นประเด็นถกเถียงทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา หลังมีการเปิดเผยว่าหวงยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักธุรกิจหญิงชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจเป็นสายลับของจีน
แม้จะเผชิญกระแสข่าวฉาวดังกล่าว แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และอีลอน มัสก์ ต่างออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนหวง โดยมองว่าบทบาทของเขาต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ ยังไม่มีบุคคลใดมาทดแทนได้ในระยะนี้Also readหุ้น Nvidia พุ่งร่วงหนักหลังข่าว CEO Jensen Huang ถูกสายลับจีนเจาะจง
ความสำคัญของ Nvidia ต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ของสหรัฐฯ
Nvidia เป็นผู้จัดหาชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั่วโลก ทำให้บริษัทกลายเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนอิทธิพลทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
หน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ GPU ของ Nvidia เป็นขุมพลังเบื้องหลังการฝึกฝนโมเดล AI และศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งในระดับโลกและภายในสหรัฐฯ หากไม่มีเทคโนโลยีของ Nvidia ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเป็นผู้นำการปฏิวัติ AI ระดับโลกจะต้องชะงักลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
มูลค่าทางเศรษฐกิจของ Nvidia เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมูลค่าสูงที่สุดในโลก และส่งผลอย่างมากต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ การจ้างงานในภาคเทคโนโลยี และข้อตกลงทางการเงินครั้งสำคัญหลายรายการ
ท่าทีของทรัมป์และมัสก์ต่อเจนเซน หวง
ทรัมป์ยืนยันว่าเจนเซน หวง มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อสหรัฐฯ และระบุว่าหวงเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง พร้อมเห็นว่าโลกภายนอกควรรับฟังความเห็นของหวงเป็นอันดับแรก
อีลอน มัสก์ ระบุว่าหวงเป็นบุคคลที่ไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้ในด้านความเป็นผู้นำปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา และยังเห็นพ้องกับหวงว่า การรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ต้องอาศัยเสาหลักสามประการ ได้แก่ ชิปที่ดีที่สุด พลังงานมหาศาล และอัลกอริทึมล้ำสมัย เพื่อแข่งขันกับมหาอำนาจอื่นอย่างจีน
เมื่อข่าวความสัมพันธ์ส่วนตัวของหวงถูกเปิดเผย มัสก์สนับสนุนความเห็นของนักลงทุนที่มองว่า แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นความผิดพลาด แต่ความสามารถและวิสัยทัศน์ของหวงยังคงมีความสำคัญสูงสุดต่ออนาคตทางเทคโนโลยีของอเมริกา
ข้อกังวลด้านความมั่นคงและผลกระทบที่อาจตามมา
สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ เรียกร้องให้ Nvidia และเจนเซน หวง ให้ถ้อยคำต่อรัฐสภาแบบปิดลับ เกี่ยวกับกระบวนการด้านความมั่นคงของบริษัท และความเสี่ยงที่เทคโนโลยีสำคัญอาจรั่วไหลไปสู่ประเทศจีน
ประเด็นดังกล่าวยังเปิดช่องให้ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการฟ้องร้อง และอาจนำไปสู่การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกรณีที่หวงดำเนินการล็อบบี้อย่างหนัก เพื่อผลักดันให้สหรัฐฯ ผ่อนปรนข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังประเทศจีน
หวงเคยเป็นที่ปรึกษาให้ผู้นำสหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาลในยุคของโดนัลด์ ทรัมป์ ในประเด็นการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติ การควบคุมการส่งออก และการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้านเทคโนโลยีจากจีนอย่างหัวเว่ย ขณะที่ในฐานะผู้อพยพจากไต้หวัน หวงมักสนับสนุนแนวทางดึงดูดบุคลากรระดับหัวกะทิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจากทั่วโลกให้เข้ามาทำงานในสหรัฐฯ
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