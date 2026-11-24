เจนิส เจณิสตา เผยเคยร่วมงานผู้จัดลอบรีดทรัพย์ แม่ค้าขายดอกไม้
เจนิส เจณิสตา เปิดใจตกใจเมื่อทราบว่าเคยร่วมงานกับผู้จัดที่ถูกจับข้อหาลักพาตัวรีดทรัพย์แม่ค้าดอกไม้ ยันถ่ายงานไม่จบและไม่ได้รับค่าตัว ย้ำวงการมีความเสี่ยงต้องเช็กประวัติผู้ร่วมงาน
นักแสดงสาว เจนิส เจณิสตา ออกมาเปิดเผยความตกใจและเสียดายเมื่อทราบว่าตนเองเคยร่วมงานกับผู้จัดโทรทัศน์รายหนึ่งที่กำลังถูกดำเนินคดีฐานลักพาตัวและรีดทรัพย์ แม่ค้าขายดอกไม้ และลูกวัย 5 ขวบ โดยระบุว่าโครงการซีรีส์ที่ทั้งสองร่วมกันถ่ายทำไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากอ้างปัญหาทางการเงินจากนายทุน และนักแสดงยังไม่ได้ค่าตอบแทนจากการทำงานในครั้งนั้น
เจนิส เจณิสตา กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่ารู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินข่าวดังกล่าวพร้อมกันกับคนทั่วไปในช่วงเวลาที่ตนเองกำลังยุ่งกับการถ่ายทำโปรโมตผลงาน โดยเจ้าตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้ลืมไปแล้วว่าเคยร่วมงานกับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในวงการบันเทิงAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
นักแสดงสาว เล่าว่าตนเคยร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง ย้อนเวลาลิขิตรัก ในช่วงปี 2565 ซึ่งในตอนนั้นต้องรับบทเป็นคุณหมอและเตรียมตัวผ่านการเวิร์กช็อปอย่างตั้งใจ โดยระบุชัดเจนว่าผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้างที่ถูกจับกุมในคดีนี้ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายทุนของโครงการ
เจนิส เจณิสตา อธิบายกระบวนการทำงานว่าซีรีส์หยุดการถ่ายทำกะทันหันโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน ทางฝ่ายผู้จัดอ้างว่านายทุนมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้โครงการต้องระงับไปกลางคัน โดยตนไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมเพราะคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายโชคร้ายที่ต้องทำงานไม่ครบตามกำหนด
เมื่อสอบถามถึงมูลค่าของค่าจ้าง นักแสดงยืนยันว่าไม่ได้ได้รับเงินค่าตัวทั้งหมดและไม่ได้มีการติดตามทวงถามเงินที่ค้างจ่าย เนื่องจากในตอนนั้นมองว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิด จึงไม่ได้มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงนามสัญญา
เจนิส เจณิสตา เล่าบรรยากาศการทำงานในอดีตว่าผู้จัดรายนี้เป็นคนที่ดูน่ารักและสุภาพในระหว่างการประสานงาน แต่เนื่องจากตนไม่ได้สนิทสนมด้วยจึงไม่ค่อยได้พูดคุยส่วนตัว และมักสื่อสารผ่านผู้กำกับหรือแอ็กติ้งโค้ชเป็นหลัก ทำให้ไม่ทราบพฤติกรรมส่วนตัวหรือประวัติการดำเนินคดีก่อนหน้านี้
แม้ว่าจะไม่รู้จักผู้กำกับโดยตรงในแง่ของความสามารถในการกำกับการแสดง แต่เจนิส เจณิสตา ยืนยันว่ารู้ตัวว่าผู้จัดคนนี้มีใครและเคยมีบทบาทในอุตสาหกรรมมาก่อนหน้า ซึ่งความไม่คุ้นเคยส่วนตัวทำให้ไม่ทันได้ระแวดระวังภัย จนกระทั่งได้รับคำเตือนจากคนรอบตัวว่าข่าวที่เห็นนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยร่วมงานกัน
นักแสดงสาว สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงในอาชีพการแสดงว่าทุกงานมีความไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบ โดยยอมรับว่าตนเองเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่คาดคิดมาก่อน และไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติอาชญากรรมของผู้จัดรายนี้มาก่อน เนื่องจากในเวลานั้นดูไม่มีจุดน่าสงสัย
เจนิส เจณิสตา ขอนุญาตทิ้งเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับนักแสดงรุ่นใหม่และเยาวชนที่อยากเข้าสู่วงการ ให้ระมัดระวังตัวและตรวจสอบประวัติผู้จัด ผู้กำกับ หรือผู้ผลิตผลงานอย่างรอบคอบ ก่อนตกลงเซ็นสัญญาหรือเริ่มงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียเวลาและเสียประโยชน์จากการถูกหลอกลวงหรือถูกทิ้งงานกลางคัน
สุดท้ายนักแสดงยืนยันว่าแม้เหตุการณ์นี้จะผ่านไปนานแล้วและตนเองยอมรับว่าดวงซวยที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ แต่การแชร์ประสบการณ์นี้อาจช่วยลดความเสี่ยงและเป็นการเตือนสติให้วงการบันเทิงตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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