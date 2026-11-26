เจนิส เจณิสตา เปิดใจร่วมงานผู้กำกับ 'บับเบิ้ล' คดีอุ้มเรียกค่าไถ่
เจนิส เจณิสตา ยืนยันไม่สนิทกับผู้กำกับบับเบิ้ล ชี้เคยร่วมงานปี 2565 โปรเจกต์ 'ย้อนเวลาริขิตรัก' ล้มเลิกกลางคัน ไม่ได้รับค่าจ้าง พร้อมเตือนรุ่นน้องตรวจสอบเครดิตเข้มงวด
นักแสดงสาวคุณภาพ เจนิส เจณิสตา ชื่นฉ่ำสุข ออกมาเคลียร์ประเด็นกระแสสังคมอย่างหนักแน่น หลังมีกระแสข่าวระบุโยงใยความสนิทสนมกับ บับเบิ้ล ผู้กำกับละครที่ขณะนี้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาอุ้มเรียกค่าไถ่แม่ค้าดอกไม้ โดยเจนิสยืนยันว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีเพียงบริบททางวิชาชีพและไม่มีการส่วนตัวใด ๆ
รายละเอียดการทำงานร่วมสมัยเหตุข่าวฉาว
เจนีสเปิดเผยว่า ตนเองตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาถามเรื่องดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลานี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเดินสายโปรโมตผลงานบันเทิงจน无暇ที่จะติดตามข่าวรายวัน จนกระทั่งมีคนรอบข้างทักทวงความทรงจำจึงได้รำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ชัดเจนAlso readกินเจ 2565 เริ่มวันไหน? 'เมนูอาหาร' ควรเลือกกินอย่างไรและอะไรควรเลี่ยงห้ามกิน!
โปรเจกต์ที่เคยร่วมงานกันคือซีรีส์เรื่อง "ย้อนเวลาริขิตรัก" ซึ่งถ่ายทำและเปิดกล้องไปแล้วบางส่วนเมื่อช่วงปี 2565 โดยเจนิสได้รับบทเป็นคุณหมอในเนื้อเรื่องดังกล่าว และเคยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อเตรียมตัวในการแสดงก่อนจะเริ่มกระบวนการถ่ายทำจริง ๆ บนกองถ่าย
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของโปรเจกต์นี้ต้องหยุดชะงักลงอย่างกะทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากทีมงาน ทางผู้สร้างอ้างเหตุผลเรื่องปัญหาด้านเงินทุนของนายทุนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กองถ่ายไม่สามารถดำเนินการต่อได้และต้องยุบโปรเจกต์ไปในที่สุด
สถานะค่าตอบแทนและมุมมองต่อผู้กำกับ
ในส่วนของประเด็นค่าจ้าง เจนิสยอมรับว่าได้รับเงินค่าตัวไม่เต็มจำนวนหรือไม่ได้รับเลย เนื่องจากถ่ายทำไปได้เพียงไม่กี่คิวเท่านั้นก่อนที่จะมีการระงับกิจกรรม การไม่ได้รับเงินถือเป็นมาตรฐานในวงการที่ยังไม่มีการจ่ายเงินก้อนใหญ่เมื่องานยังไม่แล้วเสร็จ
เธอระบุว่าไม่มีการตามทวงถามหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กำกับหรือผู้สร้างแต่อย่างใด โดยเลือกที่จะมองเหตุการณ์นี้ในแง่ดีว่าเป็นความโชคร้ายหรือการฟาดเคราะห์เฉพาะหน้า และคิดเสียว่าดวงของตัวเองในขณะนั้นอาจไม่สมพงษ์กับโปรเจกต์นี้
เจนิสเล่าเสริมว่าในช่วงเวลาการทำงานร่วมกัน ผู้กำกับคนดังกล่าวปรากฏตัวในภาพลักษณ์ที่น่ารักและสุภาพดี ไม่เคยแสดงออกถึงพฤติกรรมรุนแรงหรือสัญญาณผิดปกติใด ๆ ที่ทำให้เธอหรือทีมงานคนอื่น ๆ รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือกังวลใจต่อตัวบุคคลเลย
บทเรียนวงการบันเทิงและคำเตือนสู่อนาคต
นักแสดงสาวเตือนใจถึงรุ่นน้องและนักแสดงมือใหม่ในวงการว่า อาชีพนักแสดงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนไม่ต่างจากอาชีพอื่น ๆ ในตลาดแรงงาน การมีชื่อเสียงหรือประสบการณ์ในอดีตอาจไม่การันตีความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าในครั้งใหม่ได้
เจนิสชี้แจงว่าแม้ว่าก่อนจะตกลงเซ็นสัญญาหรือเริ่มงาน ตนเองจะมีการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่าผู้กำกับหรือผู้จัดเคยมีผลงานและประสบการณ์ในวงการมาก่อนก็ตาม แต่กรณีนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
สำหรับกรณีคดีอุ้มเรียกค่าไถ่ที่บับเบิ้ลถูกจับกุมและดำเนินคดีนั้น เจนิสขอแสดงความเห็นว่านี่คือกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผน และเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา
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