เจนสุดา-ข้าวโพด พร้อมผู้เสียหายอีก 2 คน เดินทางมาตามนัดหมายของศาลอาญา เพื่อตรวจหลักฐานและสอบคำให้การ คดีนานา-เวย์ถูกฟ้องฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหาย 174 ล้านบาท ขณะที่ "เวย์ - นานา" ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลนัดหมายสืบพยานนัดแรก 8 มิ.
ย.2570 วันนี้ (25 พ. ค.2569) น. ส. เจนสุดา ปานโต และ น.
ส.
สมิตินันทน์ หรือข้าวโพด พร้อมผู้เสียหายอีก 2 คน เดินทางมาตามนัดหมายของศาลอาญา เพื่อตรวจหลักฐานและสอบคำให้การในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้องนายปริญญา อินทชัย หรือเวย์ ไทเทเนียม และนางไรบีนา อินทชัย หรือนานา บริษัท ฟลิกค์ออฟ เดอไรท์ โปรดักส์ชั่น จำกัด และบริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกงประชาชน ซึ่งคดีนี้นายปริญญา และนางไรบีนา จำเลยที่ 1 และ 2 ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจหลักฐานและสอบคำให้การของศาล นายปริญญา หรือเวย์ ไทเทเนียม และ น.
ส. ไรบีนา หรือ นานา ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนขณะที่ น. ส.
เจนสุดา ปานโต นักแสดง ที่เดินทางมาในฐานะผู้เสียหาย และโจทก์ร่วมในคดี เปิดเผยว่า ตนได้รับความเสียหายประมาณ 40 ล้านบาท แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดี และวันนี้เป็นการพบจำเลยทั้ง 2 คน เป็นครั้งแรก หลังเกิดเรื่อง ซึ่งไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว อีกทั้งที่ผ่านมาฝ่ายจำเลยก็ไม่เคยติดต่อขอไกล่เกลี่ยหรือจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร โดยขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ด้านนายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ฝ่ายจำเลยยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยระบุว่า คดีนี้เป็นการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ซึ่งเป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้น พร้อมกับได้ยื่นพยานหลักฐานเป็นพยานบุคคล 8 ปาก และเสนอนัดสืบพยานฝ่ายจำเลย 2 นัด ซึ่งศาลอนุญาตตามที่ฝ่ายจำเลยเสนอขณะที่ฝ่ายโจทก์ พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 ได้ยื่นหลักฐาน เป็นเอกสาร 71 ฉบับ และพยานบุคคลเป็นกลุ่มผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดี รวม 38 ปาก พร้อมเสนอนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ 9 นัด และได้ยื่นรายชื่อผู้เสียหาย 6 คน ขอเป็นโจทก์ร่วมในคดี ซึ่งศาลก็ได้อนุญาตให้เป็นโจทย์ร่วมเฉพาะคดีฉ้อโกง เนื่องจากเป็นความผิดส่วนบุคคลที่ยอมความได้ สำหรับคดีนี้ศาลจะเริ่มนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์นัดแรกในวันที่ 8 มิ.
ย.2570 และจะเสร็จสิ้นขั้นตอนนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายภายในเดือน ก. ค.2570 คดีนี้เกิดขึ้นช่วงเดือน เม. ย.2564 - ต.
ค.2568 โดยจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหาย 11 คน ชักชวนลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทกีฬา กองทุนสำหรับลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศ และซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ 40 ของเงินที่กู้ยืมมาลงทุน ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต่อมาจำเลยกลับไม่ได้นำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง แต่กลับนำเงินที่ได้มาจ่ายหมุนเวียนให้ผู้ลงทุน รวมมูลค่าความเสียหาย 174 ล้านบา
