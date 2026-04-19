เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เผชิญมรสุมคดี 70 ล้านบาท จากการรีวิวขนมเปี๊ยะ: ความเครียดส่งผลกระทบสุขภาพจิต

นักร้องสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เผยความเครียดจัด หลังถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท จากการรับจ้างรีวิวขนมเปี๊ยะ ยันเป็นเพียงผู้รับจ้างโฆษณา แต่กลับถูกโยงคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า ย้ำพร้อมต่อสู้เพื่อความยุติธรรม.
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความกังวลใจให้กับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เป็นอย่างมาก หลังมีข่าวว่าเธอถูกโยงเข้าสู่ข้อพิพาททางกฎหมายมูลค่ามหาศาลถึงหลักหลายสิบล้านบาท เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเธอรับงาน รีวิวขนมเปี๊ยะ แบรนด์หนึ่ง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงและมีการรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมาก แต่แล้วกลับมีอีกแบรนด์หนึ่งที่อ้างสิทธิ์ใน เครื่องหมายการค้า ฟ้องร้องดำเนินคดีเธอในข้อหาร่วมกันละเมิด เจนนี่ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกเครียดจัดถึงขั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยระบุว่าเธอเพียงแค่รับจ้างรีวิวเท่านั้น แต่กลับต้องมารับภาระอันหนักอึ้งนี้
เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้รับการว่าจ้างให้โปรโมตและขายขนมเปี๊ยะแบรนด์หนึ่ง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด มียอดขายพุ่งสูงและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่ตามมาคือ แบรนด์คู่กรณี ซึ่งมีชื่อที่ไปพ้องกับคำบางคำในชื่อขนมเปี๊ยะ (แต่ไม่ได้จำหน่ายขนมเปี๊ยะโดยตรง) ได้มองว่าการรีวิวและทำการตลาดของแบรนด์ขนมเปี๊ยะดังกล่าว เป็นการละเมิดโลโก้และเครื่องหมายการค้าที่พวกเขาได้จดทะเบียนไว้
สิ่งที่ทำให้ เจนนี่ รู้สึกไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง คือ ค่าจ้างที่เธอได้รับจากการรีวิวในครั้งนั้นอยู่ที่เพียง 50,000 บาท แต่กลับถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนสูงลิ่วถึง 70 ล้านบาท นอกจากนี้ ในคำฟ้องยังได้ระบุรายละเอียดที่เจาะลึกไปถึงขั้นกล่าวหาว่า เจนนี่ มีส่วนร่วมในการผลิตและร่วมมือกับแบรนด์ขนมเปี๊ยะดังกล่าว เพื่อกระทำการละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาอย่างจงใจ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ทางแบรนด์ขนมเปี๊ยะเคยได้รับการแจ้งเตือน หรือโนติสจากทางแบรนด์คู่กรณีเป็นจำนวนเงินถึง 10 ล้านบาทมาแล้วในครั้งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นทางผู้ผลิตขนมเปี๊ยะได้ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองและเชื่อว่าไม่ได้กระทำการใดที่ผิดกฎหมาย จึงเดินหน้าในการทำการตลาดต่อไป จนกระทั่งเรื่องราวบานปลายกลายมาเป็นคดีความใหญ่โตในที่สุด
ทางด้าน เจนนี่ และทีมทนายความของเธอ ได้ออกมาเคลื่อนไหวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลว่าจะมีการรับฟ้องคดีนี้หรือไม่ ซึ่งทนายความได้ให้คำแนะนำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนก ให้รอฟังผลการพิจารณาและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมาย เจนนี่ ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความเครียดอย่างชัดเจนว่า ยอมรับว่าเครียดมากจริงๆ มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงผู้รับจ้างรีวิวเท่านั้น แต่กลับต้องมารับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากศาลรับฟ้อง เธอยืนยันว่าจะพร้อมที่จะปรากฏตัวในทุกรายการ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง เพราะเธอเชื่อว่าตัวเลขความเสียหายที่ถูกเรียกร้องนั้น มันอันตรายและมากเกินกว่าความเป็นจริงที่เธอควรจะได้รับ
ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่จับตามองของสาธารณชนอย่างใกล้ชิด ว่าบทสรุปของคดีความอันซับซ้อนนี้จะเป็นอย่างไร และ เจนนี่ จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้อย่างไร ท่ามกลางกระแสข่าวและแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การต่อสู้คดีความที่ต้องเผชิญกับมูลค่าความเสียหายสูงถึง 70 ล้านบาท ทำให้ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ต้องแบกรับภาระทางจิตใจอย่างหนัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของเหล่าบุคคลสาธารณะ เมื่อต้องเข้ามาพัวพันกับคดีความที่ซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและอาชีพ
กรณีนี้ยังถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลที่ทำงานรับจ้างรีวิวสินค้าต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่คาดคิดได้ในภายหลัง การทำงานที่โปร่งใสและมีความรอบคอบ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่ง เจนนี่ เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้ และสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่นี้ไปได้ด้วยดี
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
นายกฯ สั่งลุย! ตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอชายแดนใต้ งบปี 70 เน้นออกแบบเฉพาะพื้นที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สั่งเตรียมงบประมาณปี 2570 เพื่อจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอ ย้ำต้องออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว ศาสนา สถานศึกษา อปท. และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว.
Read more »
ไฟไหม้ทาวน์โฮม 4 ชั้นย่านบางนา ดับสลด 2 ศพ เจ็บ 2 รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ทาวน์โฮม 4 ชั้นในซอยอุดมสุข 34 เขตบางนา กรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นหญิงอายุประมาณ 40 ปี และ 70 ปี และมีผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย เป็นชาวเยอรมัน 2 คน โดยสาเหตุเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากบ้านเสียหายทั้งหลัง
Read more »
Motor Show 2026 ทุบสถิติยอดจอง 1.3 แสนคัน ค่ายจีนครองตลาด EV 65% น้ำมันแพงดันยอดSCB EIC เผย Motor Show 2026 ทำสถิติใหม่ยอดจองรถยนต์รวมกว่า 1.3 แสนคัน โดยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กลายเป็นพระเอกหลังราคาน้ำมันพุ่งสูง ค่ายรถจากจีนกวาดส่วนแบ่ง 65% สะท้อนการเปลี่ยนแปลงตลาดที่เน้นความคุ้มค่าและเทคโนโลยี SCB EIC คาดส่งมอบจริง 70% ชี้เศรษฐกิจได้รับอานิสงส์จำกัด ชี้แนะรัฐเร่งสร้างฐานผลิต EV ในประเทศ.
Read more »