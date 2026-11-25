เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026 ปลดล็อก 20 ปี ของเปอร์โตริโก
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต คว้าแชมป์ Miss Universe 2026 เป็นครั้งแรกของชีวิต หลังชนะใจกรรมการในการประกวดที่ซานฮวน เป็นการทวงตำนานความงามให้เปอร์โตริโกอีกครั้งหลังจากห่างหายมานาน 2 ทศวรรษ
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต (Jennifer Barreto) สวยงามตัวแทนเจ้าภาพจาก เปอร์โตริโก วัย 27 ปี คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026 ได้สำเร็จในการประกวดครั้งที่ 75 เมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เวลาท้องถิ่นเมือง ซานฮวน ชัยชนะนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังระดับโลก เธอคือผู้ชนะที่สร้างความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่เคยเข้าประกวดเวทีใดมาก่อนในชีวิต
ประวัติศาสตร์ใหม่หลังรอคอย 20 ปี
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต กลายเป็นนางงามจักรวาลคนที่ 6 ของเปอร์โตริโกอย่างเป็นทางการ หลังจากรับช่วงต่อตำแหน่งจาก ฟาติมา บอช (Fátima Bosch) Miss Universe 2025 ซึ่งเป็นชาวเม็กซิโกด้วยเช่นกัน การครองมงกุฎครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกความรอคอยอันยาวนานถึง 20 ปีของแฟน ๆ นางงามชาวเปอร์โตริโก นับตั้งแต่ความสำเร็จครั้งล่าสุดในปี 2006 การคว้าแชมป์ในปีนี้จึงไม่ใช่เพียงเกียรติยศส่วนตัว แต่เป็นการฟื้นฟูสถานะความงามระดับโลกให้กับบ้านเกิดของเธออีกครั้งหนึ่งAlso readงามแต้ๆ! “ปุยนุ่น-บิ๊นท์” ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โคมลอยเต็มฟ้าฟินใจขนาด
เส้นทางสายนางงามจากมือใหม่สู่ระดับโลก
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต สร้างปรากฏการณ์ในวงการนางงามด้วยเส้นทางที่สั้นและรวดเร็วอย่างผิดปกติ เธอเพิ่งก้าวเท้าขึ้นรันเวย์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ก่อนที่จะใช้เวลาเพียง 4 เดือนในการชนะผู้เข้าประกวดกว่า 30 คน คว้าตำแหน่ง Miss Universe Puerto Rico 2026 มาครอง ในบรรดาผู้เข้าประกวดกว่า 100 ประเทศและดินแดนที่ชิงชัย มุมมองของเธอดูจะแตกต่างออกไป เธอมองว่านางงามและนักป้องกันปัญหาสังคมต่างทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความดีจึงผสานบทบาททั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อขยายความช่วยเหลือสู่สังคม
ปริญญาโทจิตวิทยาและการบริการประเทศ
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต มีพื้นเพทางสายงานวิชาการที่ดูห่างไกลจากเวทีความงามทั่วไป เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยา รวมถึงปริญญาโทด้านจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยการอบรมเฉพาะทางด้านการป้องกันปัญหา การประเมินความต้องการของชุมชน การรับมือภาวะบาดแผลทางใจ การคุ้มครองเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันการฆ่าตัวตาย ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ถือเป็นฐานสำคัญที่เธอใช้ในการเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้แทนระดับนานาชาติ
ประสบการณ์กับกองทัพบกสหรัฐฯ และครอบครัว
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต เริ่มงานสายอาชีพในปี 2021 สังกัดกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกสหรัฐฯ ที่ฟอร์ต คาวาซอส เดิมคือ ฟอร์ต ฮูด ในรัฐเท็กซัส ในตำแหน่งนักการศึกษาและผู้ตอบสนองภาวะวิกฤตภายใต้โครงการ Family Advocacy Program เธอรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดเด็ก นอกจากนี้เธอยังเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์การแพทย์ทหารคาร์ล อาร์. ดาร์แนลล์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ก่อนที่จะย้ายไปจอร์เจียเพื่อเตรียมตัวประกวดและกลับเปอร์โตริโกในที่สุด
การต่อสู้และความสำเร็จ ณ ซานฮวน
การประกวด Miss Universe 2026 จัดขึ้นที่ Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ในเมืองซานฮวน เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต ต้องฝ่าด่านตัวเต็งกว่า 100 ประเทศเพื่อเข้ามาชิงชัยในเวทีนี้ แม้จะไม่มีประสบการณ์การประกวดมาก่อน แต่ความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาสังคมมาสนับสนุนภารกิจทำให้เธอชนะใจคณะกรรมการและสาธารณชนทั่วโลก เธอคือตัวแทนของเปอร์โตริโกที่สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการนางงามระดับนานาชาติได้อย่างน่าจดจำ
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