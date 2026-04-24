เงินบาทผันผวน จับตา กนง. และเฟด

ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ก่อนฟื้นตัวบางส่วนตามข้อมูลส่งออกที่ดีกว่าคาด นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยสำคัญสัปดาห์หน้าอยู่ที่การประชุม กนง. และเฟด
ค่า เงินบาท ของไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัด โดยอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ตัวเลข การส่งออก ของไทยในเดือนมีนาคมปรากฏว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมคือการคาดการณ์ว่าจะมีแรงขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อปรับโพสิชั่นการลงทุนก่อนการประชุมสำคัญของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ( กนง.
) ของไทย และคณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม เงินบาทก็ยังไม่ได้ตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อข่าวการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของประเทศไทยจาก Moody’s โดยปรับจาก Negative กลับมาเป็น Stable ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในช่วงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะปิดตลาดที่ระดับ 32.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (17 เมษายน) สถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในช่วงระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2569 แสดงให้เห็นว่ามีการไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตรไทยเป็นจำนวนเงิน 4,260 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิพันธบัตร 4,263 ล้านบาท หักลบกับตราสารหนี้ที่ครบกำหนดอายุ 3 ล้านบาท การไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในตลาดพันธบัตรสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยและผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร สำหรับสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2569 ธนาคารกสิกรไทยคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 31.70-32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างและสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าเงินบาท ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ระบุถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ทิศทางการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ผลการประชุม กนง.
ในวันที่ 29 เมษายน ผลการประชุม FOMC ในวันที่ 28-29 เมษายน รวมถึงผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันที่ 27-28 เมษายน ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ในวันที่ 30 เมษายน และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 30 เมษายน นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่ต้องจับตา เช่น ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และอัตราเงินเฟ้อ PCE/Core PCE ของเดือนมีนาคม ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2569 (ตัวเลขเบื้องต้น) และดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิต รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน นอกจากนี้ ยังต้องติดตามข้อมูล GDP ไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซน และดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของจีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายสามารถประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อค่าเงินบาทได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้
