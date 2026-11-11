เงินติดล้อได้รับรางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2026
บริษัทเงินติดล้อได้รับเกียรติจาก The Digital Banker ด้วยนวัตรบริการ Omnichannel Disbursement ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ทุกที่ทุกเวลา
บริษัทรถยนต์และบริการทางการเงิน เงินติดล้อ ได้รับรางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2026 จากสื่อการเงินระดับโลก The Digital Banker ด้วยนวัตกรรม Omnichannel Disbursement ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ทุกที่ทุกเวลา
อำนวยความสะดวกผ่านช่องทางครบวงจร
องค์กรได้นำระบบการจัดการสินเชื่อให้กับลูกค้าทางรถยนต์มาปรับใช้ให้เป็นบริการ Omnichannel Disbursement ที่ทำงานร่วมกันโดยบริหารจากสาขากว่า 1,900 แห่งจำนวนพนักงาน 5,000 คนทั่วประเทศAlso readAIS รับรางวัล Twimbit 2026 ด้านเงินทุนและ Loyalty Program
ลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อทะเบียนรถสามารถกดเงินสดผ่าน ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หากวงเงินไม่ถูกใช้ก็สามารถกดเงินในอนาคตได้อีก
ในระบบดิจิทัล ลูกค้าสามารถโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปติดใจ ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ของแอปเงินติดล้อ โดยใช้แค่โทรศัพท์มือถือและไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
ความเห็นจากผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาด
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของเงินติดล้อกล่าวว่าบริษัทมีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการเงินให้กลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย และลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายช่องทางการเข้าถึงเงินทุน
เขาย้ำว่า "ทุกบริการถูกออกแบบให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น โดยไม่ต้องตรวจสอบที่ร้านสาขาหรือ ATM ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน"
ตอบสนองความต้องการลูกค้าในปี 2568
มีข้อมูลว่าผู้ใช้บริการในปี 2568 มากกว่าครึ่งเลือกใช้แอปติดใจเป็นช่องทางหลักสำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
แม้ในกรณีหยุดชะงักขณะเดินทางไปสาขา ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการผ่านแอปติดใจได้อย่างสะดวก พร้อมพิจารณาเป็นเลิศในด้านเวลาตอบสนอง
ผลกระทบต่อสังคมและการเงินส่วนบุคคล
นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยยืดหยุ่นใช้วงเงินได้ตามภาวะการเงินของตน และลดความต้องการใช้เงินด่วนในครั้งต่อไป
การมีช่องทางดิจิทัล 24 ชั่วโมงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านการเงินให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเงินฉุกเฉิน โดยไม่ต้องพึ่งพาให้บริการทางร้านสาขา
วางแผนต่อเนื่องและการลงมือปฏิบัติ
เงินติดล้อแผนจะขยายข้อเสนอ Omnichannel Disbursement ต่อไปเพื่อให้การจัดสินเชื่อรถยนต์พัฒนาภาคอุตสาหกรรมครบวงจร
บริษัทกำหนดว่าจะจัดทำทดสอบพิเศษในพื้นที่ใหญ่ ๆ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและฝึกอบรมพนักงานให้พร้อมรับมือกับความต้องการเพิ่มขึ้น
สรุป การที่เงินติดล้อได้รับรางวัลยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์บริการใหม่
ความสำเร็จนี้ทำให้เงินติดล้อยืนเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการให้บริการทางการเงินกับลูกค้ารายย่อยและเป็นตัวอย่างใหม่ในวงการการเงินดิจิทัลในประเทศไทย
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