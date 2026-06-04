เงินปอนด์อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการความเสี่ยงทั่วโลก

เงินปอนด์ถูกกดดันจากหลายปัจจัย รวมถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีภายหลังพรรคแรงงานที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น นักลงทุนเกรงว่าหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่จะใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังอย่างจริงจัง ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องออกพันธบัตรใหม่
เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนสูง จากหนี้ใน สหราชอาณาจักร เงิน สเตอร์ลิง จึงอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลง ในความต้องการ ความเสี่ยง ทั่วโลก และความคาดหวังของ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ว่า ธนาคารแห่งอังกฤษ จะเข้มงวดทางการเงินเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ เฟด ปัจจัยนี้ประกอบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันห้าครั้งสำหรับ ทันทีที่ดัชนีหุ้นในวงกว้างถอยกลับ ทั้งคู่ก็ดิ่งลง ความกดดันต่อ เงินปอนด์ เกิดจากความอ่อนแอของ เศรษฐกิจ และ ตลาดแรงงาน ของ สหราชอาณาจักร รวมถึง ความเสี่ยง จากการเปลี่ยน นายกรัฐมนตรี ภายหลังพรรคแรงงานที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น นักลงทุนเกรงว่าหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่จะใช้มาตรการกระตุ้นทาง การคลัง อย่างจริงจัง ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องออกพันธบัตรใหม่ OECD คาดการณ์ว่าหนี้ของประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 98.
8% ของ GDP ในปี 2566 เป็น 105.4% ในปี 2570 และแนะนำให้ลอนดอนปฏิบัติตามหลักการรวมการคลัง ดังนั้น มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมบัญชี GBPUSD ในระยะกลาง การพัฒนาในตะวันออกกลางจะช่วยให้ทั้งคู่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต ในตอนนี้ ทำเนียบขาวดูไม่เต็มใจที่จะยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่สถานการณ์จะแย่ลงไปกว่านี้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และผลักดันให้เงินปอนด์ขยับไปที่ 1.31 ดอลลาร
เงินปอนด์ สเตอร์ลิง อัตราผลตอบแทนสูง ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ธนาคารแห่งอังกฤษ เฟด สหราชอาณาจักร เศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน นายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนแปลง การคลัง OECD การรวมการคลัง ตะวันออกกลาง ความขัดแย้ง อิหร่าน สินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐ