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เงินปอนด์อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการความเสี่ยงทั่วโลก

เศรษฐกิจ News

เงินปอนด์อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการความเสี่ยงทั่วโลก
เงินปอนด์สเตอร์ลิงอัตราผลตอบแทนสูง
📆6/4/2026 6:16 PM
📰thaifrx
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เงินปอนด์ถูกกดดันจากหลายปัจจัย รวมถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีภายหลังพรรคแรงงานที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น นักลงทุนเกรงว่าหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่จะใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังอย่างจริงจัง ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องออกพันธบัตรใหม่

เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนสูง จากหนี้ใน สหราชอาณาจักร เงิน สเตอร์ลิง จึงอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลง ในความต้องการ ความเสี่ยง ทั่วโลก และความคาดหวังของ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ว่า ธนาคารแห่งอังกฤษ จะเข้มงวดทางการเงินเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ เฟด ปัจจัยนี้ประกอบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันห้าครั้งสำหรับ ทันทีที่ดัชนีหุ้นในวงกว้างถอยกลับ ทั้งคู่ก็ดิ่งลง ความกดดันต่อ เงินปอนด์ เกิดจากความอ่อนแอของ เศรษฐกิจ และ ตลาดแรงงาน ของ สหราชอาณาจักร รวมถึง ความเสี่ยง จากการเปลี่ยน นายกรัฐมนตรี ภายหลังพรรคแรงงานที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น นักลงทุนเกรงว่าหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่จะใช้มาตรการกระตุ้นทาง การคลัง อย่างจริงจัง ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องออกพันธบัตรใหม่ OECD คาดการณ์ว่าหนี้ของประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 98.

8% ของ GDP ในปี 2566 เป็น 105.4% ในปี 2570 และแนะนำให้ลอนดอนปฏิบัติตามหลักการรวมการคลัง ดังนั้น มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมบัญชี GBPUSD ในระยะกลาง การพัฒนาในตะวันออกกลางจะช่วยให้ทั้งคู่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต ในตอนนี้ ทำเนียบขาวดูไม่เต็มใจที่จะยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่สถานการณ์จะแย่ลงไปกว่านี้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และผลักดันให้เงินปอนด์ขยับไปที่ 1.31 ดอลลาร

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