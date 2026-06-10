เงินบาทอ่อนค่าหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง

นักลงทุนทั่วโลกจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางค่าเงินบาท หากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ เงินบาทอาจอ่อนค่าทะลุ 33.00 บาท แต่หากต่ำกว่าคาดการณ์ ก็มีโอกาสกลับมาแข็งค่าที่ระดับ 32.75 บาท
นักลงทุน ทั่วโลกจับตาการประกาศ ตัวเลขเงินเฟ้อ ( CPI ) ของ สหรัฐฯ ในคืนนี้ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางค่า เงินบาท หาก ตัวเลขเงินเฟ้อ สหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์ เงินบาท อาจอ่อนค่าทะลุ 33.00 บาท แต่หากต่ำกว่าคาดการณ์ ก็มีโอกาสกลับมาแข็งค่าที่ระดับ 32.
75 บาท เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากวันก่อนหน้า หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุ ดันราคาน้ำมันพุ่ง เงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ คืนนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญกำหนดทิศทางค่าเงินและตลาดการเงินทั่วโลกนายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ที่ระดับ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 32.83 บาทต่อดอลลาร์ การอ่อนค่าของเงินบาทเกิดขึ้นหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง จากกรณีสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุเฮลิคอปเตอร์ Apache ของสหรัฐฯ ถูกโดรนอิหร่านโจมตีตกบริเวณช่องแคบ Hormuz ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่า และราคาทองคำเผชิญแรงขายต่อเนื่องบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เต็มไปด้วยความระมัดระวัง นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ โดยหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ถูกเทขายอย่างหนัก นำโดย Apple ปรับตัวลง 3.6%, Tesla ลดลง 3.0% และ AMD ลดลง 3.0% ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปิดลบ 0.26% ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวลง 0.97% สะท้อนความกังวลต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในระยะถัดไป ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX600 ปรับตัวลดลง 0.50% จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แม้ว่าหุ้นกลุ่มสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าอุปโภคบริโภคยังช่วยประคองตลาดไว้ได้บางส่วนตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Down โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่บริเวณ 4.53% Krungthai GLOBAL MARKETS ยังคงมองว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ มีความเสี่ยงเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อมุมมองของตลาดต่อการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ Fed ทั้งนี้ มองว่าระดับบอนด์ยีลด์ที่สูงกว่า 4.50% ยังเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับการทยอยสะสมพันธบัตรระยะยาว ทั้งในสหรัฐฯ และไท
เงินบาท ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง นักลงทุน ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ บอนด์ยีลด์
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