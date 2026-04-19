เงินไหลออกจากกองทุนตลาดเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์: การปรับพอร์ตครั้งใหญ่ หรือสัญญาณอันตราย?

นักลงทุนทั่วโลกแห่ถอนเงินออกจากกองทุนตลาดเงินเป็นประวัติการณ์ถึง 1.72 แสนล้านดอลลาร์ สะท้อนการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ที่เงินบางส่วนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตและหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่ BofA เตือนถึงความเสี่ยง "bull trap" ในตลาดหุ้น
สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 เมษายน 2026 นักลงทุนทั่วโลกได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการถอนเงินออกจาก กองทุนตลาดเงิน (money market fund) เป็นมูลค่ามหาศาลถึง 172,200 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่น่าตกใจนี้ได้แซงหน้าสถิติเดิม และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการไหลออกในเดือนเมษายนช่วง 4 ปีที่ผ่านมาถึง 4 เท่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ราว 41,000 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลดังกล่าวจาก Bank of America (BofA) ที่อ้างอิงจาก EPFR สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพฤติกรรมของนักลงทุน การไหลออกของเงิน จำนวนมากนี้
ไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะวิกฤตหรือการหนีความเสี่ยงอย่างที่หลายคนอาจกังวล แต่กลับกลายเป็นสัญญาณของการปรับพอร์ตการลงทุนครั้งใหญ่ ที่นักลงทุนกำลังโยกย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า เงินส่วนหนึ่งที่ถอนออกมาจากกองทุนตลาดเงิน ได้ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์เดียวกันนั้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สามารถดึงดูดเงินทุนได้ถึง 17,400 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่พันธบัตรก็ได้รับเงินไหลเข้า 7,900 ล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจอย่างคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงทองคำ ก็ไม่น้อยหน้า ต่างได้รับเงินไหลเข้าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ต่อสินทรัพย์ การยืนยันตัวเลขดังกล่าวมาจาก Investment Company Institute (ICI) ซึ่งระบุว่าสินทรัพย์รวมของกองทุนตลาดเงินลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 7.64 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นสัปดาห์ดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนสถาบัน กองทุนตลาดเงินประเภทพันธบัตรรัฐบาลมีการลดลงมากที่สุดถึง 136,680 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กองทุนประเภทรายย่อยก็มีการลดลงถึง 38,080 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบันเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขการไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะดูเป็นสัญญาณบวก แต่ Michael Hartnett หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ BofA ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 18-19 เมษายน เขาได้ชี้ให้เห็นว่า การดีดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการไหลออกของเงินจากกองทุนตลาดเงินนี้ อาจกำลังเปลี่ยนสภาพจาก “การฟื้นตัวจากภาวะ oversold” หรือการกลับมาฟื้นตัวหลังจากการปรับฐาน ไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า “bull trap” หรือกับดักกระทิง ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักลงทุนที่มองเห็นโอกาส แห่กันเข้าไปซื้อหุ้น โดยคาดหวังผลกำไรในระยะสั้น แต่สุดท้ายแล้ว ตลาดอาจกลับตัวลดลงอย่างรุนแรง ทำให้นักลงทุนที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวขาดทุนได้ การวิเคราะห์จากกราฟของ BofA และ EPFR ที่เผยแพร่โดย The Kobeissi Letter ยิ่งตอกย้ำความกังวลนี้ โดยเห็นได้ว่าแท่งกราฟรายสัปดาห์ล่าสุดในปี 2026 ได้ทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ -175,000 ถึง -180,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี 2017-2025 อย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ที่ดิ่งลงสู่แดนลบในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายปี ยิ่งเพิ่มคำถามสำคัญว่า การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับพอร์ตการลงทุนครั้งใหญ่และยาวนาน หรือเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวที่เกิดจากปัจจัยตามฤดูกาล เช่น ฤดูกาลภาษีที่ใกล้จะสิ้นสุดลง และจะกลับสู่ภาวะปกติในไม่ช้า การจับตาดูทิศทางของเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ ว่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมได้ต่อเนื่อง หรือจะเกิดการไหลย้อนกลับในอนาคตอันใกล้ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้ การไหลออกครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล แต่เป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่กำลังพลิกผัน นักลงทุนจำนวนมากเริ่มประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ อาจเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลาย ประกอบกับการส่งสัญญาณที่อาจจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง การที่เงินทุนไหลออกจากกองทุนตลาดเงิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าดึงดูดมากขึ้นในสินทรัพย์อื่น ๆ การไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐฯ ที่เห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของ BofA เกี่ยวกับ “bull trap” นั้นมีเหตุผลรองรับ เนื่องจากในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเกิดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (overbought) ซึ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน และพร้อมที่จะปรับฐานลงได้ตลอดเวลา นักลงทุนรายย่อยที่อาจจะรีบเข้าซื้อตามกระแสโดยไม่ได้ศึกษาปัจจัยพื้นฐานอย่างรอบคอบ อาจตกเป็นเหยื่อของกับดักนี้ได้ การที่เงินไหลเข้าสินทรัพย์อย่างทองคำและคริปโต ก็สะท้อนถึงการกระจายความเสี่ยงและการมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้น และเป็นแหล่งที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงในบางช่วงเวลา คริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Bitcoin ซึ่งเคยมีประวัติการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการยอมรับที่เพิ่มขึ้น และศักยภาพในการเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่า (store of value) แม้จะยังคงมีความผันผวนสูงก็ตาม ทิศทางของเงินทุนที่ไหลเข้า-ไหลออกนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงสุขภาพโดยรวมของตลาดการเงิน และทิศทางที่นักลงทุนกำลังมุ่งหน้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน และปัจจัยมหภาคต่าง ๆ ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อตลาดต่อไ
กองทุนตลาดเงิน การไหลออกของเงิน การปรับพอร์ต สินทรัพย์เสี่ยง Bull Trap
