เงินบาทแข็งค่าสู่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ สู่กรอบรับ-ต้านใหม่
เงินบาทเปิดตลาดวันที่ 9 พฤศจิกายน 69 แข็งค่าสู่ระดับ 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามแรงกดดันดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด
ตลาด เงินบาท ในวันนี้เปิดซื้อขายที่ระดับ 33.55 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ เงินบาท มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับ 33.58 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดวิเคราะห์ว่าแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนทิศทางค่าเงินในทิศทางนี้
ทิศทางค่าเงินและกรอบการซื้อขาย
ข้อมูลจากสายข่าวระบุว่ากรอบแนวรับสำคัญในวันนี้ตั้งอยู่ที่ระดับ 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับ 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวของค่าเงินในช่วงนี้จะขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดAlso readKrungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิด 33.55 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” ลุ้นผลเลือกตั้งอเมริกา
ปัจจัย驅動ดอลลาร์แข็งค่าจากข้อมูลจ้างงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ททบ. เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในขณะนี้เกิดจากการรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาแข็งแกร่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงกดดันต่อเงินบาท
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มจำนวนขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าคาดหมายไว้มากที่ระดับ 65,000 ตำแหน่ง พร้อมกันนี้ อัตราว่างงานยังลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.1% ข้อมูลทั้งสองชิ้นนี้สนับสนุนมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่เฟดสามารถเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้
คาดการณ์โอกาสปรับดอกเบี้ยและดัชนีผู้บริโภค
เครื่องมือวิเคราะห์ CME FedWatch Tool ระบุว่าหลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงาน ตลาดได้ปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม กลับขึ้นมาใกล้เคียงระดับ 80% ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทางการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะสั้น
นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเบื้องต้นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก่อนหน้าและสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 48.1 เมื่อเทียบกับระดับ 48.0 ในเดือนตุลาคม ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่ากำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอเมริกันยังคงมีเสถียรภาพ
ปัจจัยเสี่ยงและข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
แม้ภาพรวมจะชี้ไปในทิศทางแข็งค่าแต่ยังต้องจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยประเด็นสำคัญคืออิหร่านจะลงนามในข้อตกลงที่แข็งแกร่งหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์मुซ รวมถึงทิศทางของเงินทุนไหลเข้า-ออกของนักลงทุนต่างชาติที่อาจได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดดังกล่าว
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญที่ต้องติดตามต่อไปได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ดัชนีราคาผู้ผลิต หรือ PPI ยอดขายบ้านมือสองในเดือนตุลาคม และจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ข้อมูลเหล่านี้จะยิ่งยืนยันหรือปฏิเสธแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคต
สถานะพอร์ตการลงทุนต่างชาติในตลาดไทย
ในส่วนของสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวันที่ผ่านมานั้น พบว่ามีแนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ไทยอย่างชัดเจน โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทยมูลค่า 6,475 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยมูลค่า 5,590 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสินทรัพย์ไทยแม้จะมีแรงกดดันจากค่าเงินก็ตาม
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