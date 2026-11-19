เงินบาทอ่อนค่าสุดรอบ 19 เดือน แตะ 33.98 บาทต่อดอลลาร์
เงินบาทวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 อ่อนค่าลงแตะระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 19 เดือน受แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
ตลาดการเงินทั่วโลกจับตาทิศทางของค่า เงินบาท อย่างใกล้ชิดในช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เมื่อ เงินบาท มีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่องและเข้าใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 34 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงเช้าเวลา 08.50 น. เงินบาท เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.94 ถึง 33.96 บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดตลาดในวันทำการก่อนหน้าที่ระดับ 33.97 บาทต่อดอลลาร์
อ่อนค่าสุดในรอบ 19 เดือน จากแรงกดดันดอลลาร์
เหตุการณ์สำคัญที่สร้างแรงกระเพื่อมในวงการเงินตราในช่วงคืนที่ผ่านมา คือการที่ค่าเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 19 เดือน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวนี้เป็นผลโดยตรงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีนัยสำคัญ โดยปัจจัยหลักมาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่Also readโปเช็ตติโน่ เตรียมเปลี่ยน 3 เรื่อง แมนยู ทันที! เน้นปรับทัศนคติ-วิ่งฉลาดขึ้น-ดันดาวรุ่ง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยและกรุงไทยประเมินกรอบเคลื่อนไหว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.85 ถึง 34.00 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรอบที่ค่อนข้างแคบและสะท้อนถึงความผันผวนสูง นักวิเคราะห์จากทั้งสองสถาบันเตือนว่า หากค่าเงินบาทสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ได้สำเร็จ มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อไปอีกเพื่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ระดับ 34.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายดอกเบี้ยเฟดและแถลงการณ์วอลเลอร์
ปัจจัยกระตุ้นหลักที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่เข้มงวด นักวิเคราะห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อถ้อยแถลงของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด ซึ่งระบุว่า เฟดอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยมีความเป็นไปได้ในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขนาด 0.50% ในช่วงเดือนธันวาคม หรือส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อมูลเศรษฐกิจและสถานการณ์ geopolitical
นอกจากปัจจัยจากนโยบายดอกเบี้ยแล้ว ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาด ก็เป็นปัจจัยเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม รายงานการประชุมของเฟดในวันที่ 27 และ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อและการสนับสนุนแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดประเมินสถานการณ์ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในลักษณะ Higher for Longer หรือคงระดับสูงเป็นเวลานาน
ทิศทางทองคำและเงินทุนต่างชาติ
ความผันผวนของตลาดยังส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง สอดคล้องกับทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แม้ในช่วงตลาดเอเชียเงินบาทจะมีสัญญาณการฟื้นตัวกลับมาบางส่วนตามจังหวะการฟื้นตัวของราคาทองคำ แต่กรอบการแข็งค่ายังมีจำกัดเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยแนะให้นักลงทุนติดตามทิศทางเงินทุนต่างชาติ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีภาคการผลิตจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียอย่างใกล้ชิด
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