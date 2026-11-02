เงินบาทเคลื่อนไหวหลังเลือกตั้งกลางสหรัฐฯ เศรษฐกิจและการเมืองโลก
วิเคราะห์แนวโน้มเงินบาทหลังเลือกตั้งกลางสหรัฐฯ โดย Krungthai GLOBAL MARKETS และ KKP ชี้ปัจจัยการเมืองส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและราคาพลังงาน
นักวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจโลกต่างจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด หลัง การเลือกตั้งกลาง เทอม (Midterm Elections) กำลังจะส่งผลต่อความมั่นคงของค่า เงินบาท และทิศทางตลาดการเงินทั่วโลก โดยมีการประเมินว่าผลการเลือกตั้งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและราคาพลังงานในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง
บทเรียนจากประวัติศาสตร์และแนวโน้มค่าเงิน
ข้อมูลทางสถิติจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2000 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนว่า เงินบาทมีแนวโน้มทยอยแข็งค่าขึ้น pascaการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงของเสียงข้างมากในสภาคองเกรสแม้จะเป็นเพียงบางส่วนก็ตามAlso readซีอีโอ Ripple มั่นใจ ใน 5 ปี XRP จะกลายเป็น “มาตรฐานทองคำ”
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED อยู่ในระยะท้ายของการปรับดอกเบี้ยขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ผลโพลล่าสุดจาก NBC News สะท้อนว่า พรรคเดโมแครตมีโอกาส 52% ที่จะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในขณะที่ตลาดพนันอย่าง Polymarket ให้โอกาสเกิดปรากฏการณ์ Blue Sweep สูงถึง 71%
หากผลการเลือกตั้งสะท้อนว่าพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา สวนทางกับความคาดหมายของตลาด สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยาก ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อเงินบาทให้ปรับฐาน
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงาน
Krungthai GLOBAL MARKETS ให้มุมมองว่า นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิดหากมีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
ราคาพลังงานในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจพุ่งสูงขึ้นราว 20 ถึง 30 ดอลลาร์ต่อบารเรล หากมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอย่างกว้างขวางในตะวันออกกลาง
เหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้เงินบาทมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงทะลุโซนแนวต้านที่ 34.00 บาทต่อดอลลาร์ ได้ง่ายกว่าสถานการณ์ปกติ
นอกจากนี้ ความผันผวนดังกล่าวยังอาจทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องปรับสมมติฐานต่อยอดนโยบายการเงินใหม่ในเชิงเทคนิค เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อ
จุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองอเมริกัน
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้าเศรษฐกร กลุ่มธุรกิจการเงินกสิกรไทย (KKP) อธิบายว่า ผลการเลือกตั้งอาจไม่ใช่จุดเปลี่ยนเกมอย่างรุนแรงนัก เนื่องจากตลาดคาดการณ์ไว้แล้วว่าพรรครีพับลิกันซึ่งสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ อาจสูญเสียการควบคุมสภาล่าง
การสูญเสียสภาล่างจะมีผลในระยะสองปีหลังของการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทรัมป์จะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มจากสภาคองเกรสในการผลักดันนโยบาย
ในช่วงสองปีแรก ทรัมป์สามารถผลักดันนโยบายลดภาษีได้สำเร็จเพราะพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา แต่หากสูญเสียสภาล่าง อำนาจทางนิติบัญญัติจะลดลง
สิ่งนี้จะทำให้การผ่านงบประมาณทำได้ยากขึ้น และอาจนำไปสู่ภาวะ Government Shutdown หรือปัญหาเพดานหนี้ คล้ายกับยุคของโอบามาและไบเดน
แนวรับและแนวต้านสำคัญสำหรับนักลงทุน
Krungthai GLOBAL MARKETS ระบุว่า เงินบาทมีโซนแนวรับสำคัญที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่โซน 33.30 ถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์
สำหรับโซนแนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 33.85 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนแนวต้านถัดไปอยู่ที่โซน 34.00 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวัง
หากเงินบาทสามารถแข็งค่าทะลุโซนแนวรับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน จะเพิ่มโอกาสที่เงินบาทจะกลับสู่แนวโน้มการแข็งค่าอีกครั้งตามกลยุทธ์ Trend-Following
การวิเคราะห์นี้ใช้ Time Frame รายวัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการจับจังหวะความผันผวนจากปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจโลก
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