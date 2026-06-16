เงินบาททรงตัว ค่าเงินยังคงมีความผันผวนสูง

นักลงทุนจับตาผลประชุม BOJ และ FED สถานการณ์ตะวันออกกลางยังสร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินโลก ค่าเงินบาททรงตัวจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางแรงกดดันและแรงหนุนที่หักล้างกัน
16 มิ. ย. 69 | 01:35 น. เงินบาทเปิด 32.56 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัว นักลงทุนจับตาผลประชุม BOJ และ FED สถานการณ์ตะวันออกกลางยังสร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินโลก คาดกรอบเงินบาท 32.40-32.70 บาทต่อดอลลาร์ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันที่ 16 มิ.
ย. 69 ที่ระดับ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ทรงตัวจากวันก่อนหน้า นักลงทุนกำลังจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางค่าเงิน ค่าเงินยังคงมีความผันผวนสูงและเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง โดยมีสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตาม ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัวจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางแรงกดดันและแรงหนุนที่หักล้างกัน นักลงทุนจับตาผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดการเงินโลกและค่าเงินบาทได้ทั้งสองทิศทางนายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ที่ระดับ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัวจากระดับปิดวันก่อนหน้า โดยตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-32.58 บาทต่อดอลลาร์ และยังไม่สามารถเลือกทิศทางได้อย่างชัดเจน ในช่วงแรกเงินบาทได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ หลังตลาดตอบรับข่าวสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการที่ออกมาต่ำกว่าคาด ทั้งดัชนีภาคการผลิต Empire Manufacturing Index และยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นในเวลาต่อมา ตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และการปรับสถานะลงทุนก่อนการประชุมธนาคารกลางสำคัญ ส่งผลให้เงินบาทกลับมาแกว่งตัวในลักษณะทรงตัวบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) หลังความคาดหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นโดดเด่น หุ้น Micron พุ่งขึ้น 10.8%, AMD เพิ่มขึ้น 7.0% และ Nvidia ปรับตัวขึ้น 3.5% ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ปิดบวก 1.65% ขณะที่ Nasdaq ทะยานขึ้นถึง 3.07% แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้น แต่การที่นักลงทุนยังประเมินโอกาสราว 80% ที่ FED อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ ได้จำกัดแรงบวกของหุ้นกลุ่ม Growth บางส่วนด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX600 ปรับตัวขึ้นเพียง 0.19% โดยแม้จะได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลก แต่กลับเผชิญแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หุ้น Shell ปรับตัวลดลง 4.4% ขณะที่ Rheinmetall ร่วง 4.6% หลังนักลงทุนลดความกังวลต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลา
เงินบาท ค่าเงิน BOJ FED ตะวันออกกลาง
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