เงินทุนไหลเข้าคริปโตพุ่ง 1.2 พันล้านดอลลาร์ สัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน

รายงานจาก CoinShares เผยให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ลงทุน ETP ด้านคริปโตมียอดเงินไหลเข้าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Bitcoin ยังคงเป็นผู้นำในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุน
รายงานล่าสุดจาก CoinShares ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม การลงทุน ที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ การลงทุน ด้าน คริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภท Exchange Traded Products หรือ ETP s ที่มีการไหลเข้าของเงินทุนสูงถึง 1.
2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน และเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดที่บันทึกได้ในปีนี้ เมื่อพิจารณายอดรวมตลอดสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมที่ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เคยทำไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ การไหลเข้าของเงินทุนอย่างต่อเนื่องนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี และความสนใจที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้อง James Butterfill หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CoinShares ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมด (Assets Under Management หรือ AUM) ในผลิตภัณฑ์ ETP ด้านคริปโตเคอร์เรนซีได้เพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 155,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของ AUM นี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการฟื้นตัวของ Bitcoin ที่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 76,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อีกครั้ง หลังจากที่เคยเกิดการปรับฐานราคาลงไปก่อนหน้านี้ Butterfill ยังเน้นย้ำว่า การเติบโตของกองทุน ETP ด้านคริปโตเคอร์เรนซีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่กำลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ท่ามกลางกระแสการปรับตัวขึ้นของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงผลการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee หรือ FOMC) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายนนี้ เนื่องจากผลการประชุมอาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาด และทำให้นักลงทุนบางส่วนระมัดระวังในการซื้อขาย Bitcoin มากขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากที่สุด โดยมีมูลค่าสูงถึง 932.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งช่วยผลักดันให้ยอดรวมตั้งแต่ต้นปีของ Bitcoin พุ่งทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้ว ข้อมูลจาก SoSoValue ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการไหลเข้าของเงินทุนเหล่านี้มาจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมียอดไหลเข้าประมาณ 824 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือ กองทุน Ethereum ETP ซึ่งมียอดไหลเข้า 192 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันที่กองทุน Ethereum ETP มีการไหลเข้าของเงินทุนเกิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ยอดรวมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การไหลเข้าของเงินทุนอย่างต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของทั้ง Bitcoin และ Ethereum ในหมู่ผู้ลงทุน และความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน แต่สัดส่วนการไหลเข้าของเงินทุนยังไม่สูงเท่า Bitcoin และ Ethereu
คริปโตเคอร์เรนซี Bitcoin Ethereum ETP Coinshares การลงทุน
