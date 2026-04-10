เงินบาทแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบเดือน รับข่าวเจรจาสันติภาพและการไหลเข้าของเงินทุน

ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทะลุแนว 32 บาทต่อดอลลาร์ฯ รับข่าวการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย อย่างไรก็ตาม เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงท้ายสัปดาห์ เนื่องจากตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
ค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นในระหว่างสัปดาห์ ทะลุแนว 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 31.
87 บาทต่อดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายสัปดาห์ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงความคืบหน้าของการเจรจาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง\การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์เป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย ที่ได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลมาจากความหวังว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง หลังสหรัฐฯ อิหร่าน และพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง นอกจากนี้ สถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติยังเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกด้วย ในช่วงระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2569 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยรวม 7,319 ล้านบาท และมีสถานะ Net Inflows ในตลาดพันธบัตรไทย 8,513 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 9,275 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 762 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 32.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (3 เมษายน) แม้ว่ากรอบการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเป็นไปอย่างจำกัดก็ตาม\สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2569 ธนาคารกสิกรไทยคาดการณ์กรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไว้ที่ระดับ 31.70-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ รายงาน World Economic Outlook ของ IMF และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนเมษายน รายงาน Beige Book ของเฟด และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'สุดารัตน์' พอใจได้ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 32 เผยเป็นกุศโลบายให้คนไทยชนะ มีอวัยวะครบ 32 คนตัวเล็กจะกลับมาแข็งแรง'สุดารัตน์' พอใจได้ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 32 เผยเป็นกุศโลบายให้คนไทยชนะ มีอวัยวะครบ 32 คนตัวเล็กจะกลับมาแข็งแรง อ่านต่อ : ข่าวช่อง8 ข่าวออนไลน์ช่อง8 เลือกตั้ง66 จับฉลากเบอร์ สุดารัตน์ พรรคไทยสร้างไทย
Read more »
เลือกตั้ง 2566 'คุณหญิงสุดารัตน์' พอใจไทยสร้างไทยได้เบอร์ 32 ชี้เป็นเลขมงคลเลือกตั้ง 2566 'คุณหญิงสุดารัตน์' พอใจไทยสร้างไทยได้เบอร์ 32 ชี้เป็นเลขมงคล เลือกตั้ง2566 เลือกตั้ง66 Election2566 Election2023 ไทยสร้างไทย TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE
Read more »
เสริมทัพเมนูใหม่ “Mott 32”ขยันเอาใจแฟนๆชาวไทย “เชฟ ลี แมน ซิง” เชฟใหญ่ประจำกรุ๊ป “Mott 32” ร้านอาหารจีนโมเดิร์นชื่อดังจากฮ่องกง ตั้งใจรังสรรค์เมนูใหม่อร่อยล้ำเฉพาะสำหรับ “Mott 32 Bangkok”
Read more »
“แอสเซทไวส์” เปิดจองตึกใหม่ “มารูน รัชดา 32” บูทีคคอนโดมิเนียม ทำเลยืนหนึ่งย่านรัชดา-ลาดพร้าว มอบดีลสุดพิเศษ 15 มิ.ย.นี้“แอสเซทไวส์” เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จ กับ โครงการ “มารูน รัชดา 32” (Maroon Ratchada 32) บูทีคคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ใจกลางทำเลทองรัชดา 32 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “RED IS MORE ใช้ชีวิต...ให้มากกว่า” ชูจุดเด่นด้วยดีไซน์ Modern Industrial เสมือนยกนครนิวยอร์กมาไว้ที่นี่ ครบครันกับส่วนกลางสุดอลังการแนวตั้งถึง 8 ชั้นที่เปิดตลอด 24 ชม.
Read more »
ใครควรทำอะไร…ในวันที่บาทแข็งค่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทของไทยเผชิญกับพายุความผันผวนแบบรถไฟเหาะตีลังกา ทั้งแข็งค่าแตะ 32 บาทต่อดอลลาร์ และอ่อนลงไปใกล้ 38 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนการแข็งค่ามาอยู่ระดับเกิน 32.
Read more »
'สัปเหร่อ' กวาด 7 รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 32ถือเป็นงานประกาศรางวัลทรงคุณค่าของวงการภาพยนตร์ไทยที่จัดต่อเนื่องยาวนานถึง 32 ปี สำหรับงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 32 ประจำปี 2566” จัดขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.
Read more »