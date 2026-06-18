เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 32.79 บาทต่อดอลลาร์

เงินบาทปิดตลาดอ่อนค่าที่ 32.79 บาทต่อดอลลาร์ สอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำโลกที่ปรับลดลง ขณะที่ดอลลาร์ยังแข็งแกร่งจากคาดการณ์เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้
เงินบาท ปิดอ่อนค่าที่ 32.79 บาทต่อ ดอลลาร์ รับแรงหนุนจาก ดอลลาร์ แข็งค่า หลังตลาดคาด เฟด อาจขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ จับตาฟันด์โฟลว์ต่างชาติ ราคาทองคำโลก และสถานการณ์ตะวันออกกลางสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงิน ดอลลาร์ สหรัฐ จากการ คาดการณ์ ว่าธนาคารกลางสหรัฐ ( เฟด ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ เงินบาท ปิดตลาดอ่อนค่าที่ 32.79 บาทต่อ ดอลลาร์ สอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำโลกที่ปรับลดลง ขณะที่ ดอลลาร์ ยังแข็งแกร่งจาก คาดการณ์ เฟด อาจขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ แม้ นักลงทุนต่างชาติ ยังซื้อสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทย โดยตลาดจับตาพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางค่าเงินนางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัดเปิดเผยว่า เงินบาท ปิดตลาดวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่ระดับ 32.79 บาทต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ อ่อนค่าลงจากระดับปิดตลาดวันก่อนหน้าที่ 32.58 บาทต่อ ดอลลาร์ ฯ โดยการอ่อนค่าของ เงินบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ท่ามกลางแรงหนุนของเงิน ดอลลาร์ สหรัฐที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่กดดันค่า เงินบาท มาจากการที่ตลาด การเงิน ทั่วโลกเพิ่มน้ำหนัก คาดการณ์ ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ ( เฟด ) อาจมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในปีนี้ หลังผลการประชุมล่าสุดส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบาย การเงิน มากกว่าที่ตลาดเคย คาดการณ์ ไว้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง และช่วยหนุนให้เงิน ดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักนอกจากนี้ ราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันค่า เงินบาท เนื่องจากราคาทองคำและ เงินบาท มักเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะเมื่อมีแรงขายทำกำไรในตลาดทองคำโลก อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของ เงินบาท ในครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ว่า นักลงทุนต่างชาติ จะยังคงมีสถานะซื้อสุทธิในตลาด การเงิน ไทย โดยข้อมูลระบุว่า นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,056 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทยอีก 4,414 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนว่ายังมีเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ไทย แต่ยังไม่มากพอที่จะต้านทานแรงแข็งค่าของเงิน ดอลลาร์ ในตลาดโลกได้ ด้านข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีรายได้ 50-200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่ ณ เวลา 10.00 น.
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 พบว่า ค่าเฉลี่ย Indicative Forward Points ระยะ 3 เดือน อยู่ที่ -26.05 สำหรับผู้ส่งออกที่ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า และ -22.49 สำหรับผู้นำเข้าที่ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้
เงินบาท ดอลลาร์ เฟด คาดการณ์ ตลาดการเงิน นักลงทุนต่างชาติ
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