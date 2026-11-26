เงินบาทอ่อนค่าเปิดตลาด 34.05 บาท/ดอลลาร์ รับแรงกดดันเฟดดอกเบี้ยสูง
ค่าเงินบาทเปิดตลาดวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 อ่อนค่าลงสู่ระดับ 34.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐฯ และท่าทีธนาคารกลางสหรัฐฯ
ค่า เงินบาท ในวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2569) เปิดตลาดที่ระดับ 34.05 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกรอบแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 33.95 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 34.15 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวของค่า เงินบาท ในวันศุกร์นี้ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 34.06 บาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่ทรงตัวในช่วงใกล้สิ้นสุดสัปดาห์ทำธุรกรรม
ตลาดปิดครึ่งวันเงินบาททรงตัว
ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารทีทีบี (ทีทีบี) เปิดเผยว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศตลาดเงินที่เงียบสงบ เนื่องจากตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการเมื่อวานนี้เพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ทำให้ปริมาณการเทรดลดลงและค่าเงินบาทจึงมีทิศทางไม่ผันผวนรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ นี้Also read“สว.สุนทร-สว.นันทนา” จี้รัฐบาลหยุดร้องรำทำเพลง เร่งแก้วิกฤตน้ำมันแพง ค่าแรงถูก
แรงกดดันราคาทองและทิศทางดอกเบี้ยเฟด
ราคาทองยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่านักวิเคราะห์คาด ส่งผลให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และ市场预期ว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะดำเนินต่อไปถึงปีหน้า ภาวะนี้ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองได้รับความกดดันจากต้นทุนโอกาสที่สูงขึ้น
ปัจจัยพื้นฐานเงินบาทและปฏิกิริยา ธปท.
ธปท. ยืนยันจะติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และพร้อมเข้าดูแลผ่านกลไกตลาดทันทีหากเกิดความผันผวนรวดเร็วหรือมีการเหวี่ยงราคารุนแรงเกินไป เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งกลุ่มผู้ส่งออกและผู้นำเข้า โดยปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางเงินบาทยังคงเป็นการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
มูลค่าเงินบาทปีนี้และแนวโน้มระยะยาว
นับตั้งแต่ต้นปี 2569 เงินบาทมีการอ่อนค่าลงรวม 7.8% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อมองภาพรวมระยะยาวพบว่า เงินบาทมีการปรับฐานหลังจากที่เคยแข็งค่าขึ้นไปถึง 8% ในช่วงปีก่อนหน้า ดังนั้น ระดับค่าเงินบาทบริเวณ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จึงถือว่าอยู่ในระดับปกติเมื่อเทียบกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจก่อนหน้า
สถานการณ์น้ำมันและกระแสวิ่งเงินต่างชาติ
ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวน โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดด้านอุปทานในตะวันออกกลาง แต่ยังถูกจำกัดด้วยตัวเลขสต็อกน้ำมันในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ พบว่ามีการขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย 3,370 ล้านบาท และขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,583 ล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสเงินไหลออกที่ควรจับตาต่อไป
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at prachachat
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy