TH
Advertisement
Economy

เงินเฟ้อไม่เท่ากัน: รายได้น้อยเจอ Cheapflation โดนแรงกดดันค่าครองชีพหนักสุด

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
เงินเฟ้อไม่เท่ากัน: รายได้น้อยเจอ Cheapflation โดนแรงกดดันค่าครองชีพหนักสุด
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ · ธนาคารแห่งประเทศไทย · เงินเฟ้อ
Advertisement

วิจัยป๋วย-แบงก์ชาติชี้ครัวเรือนรายได้น้อยเสียเปรียบเงินเฟ้อเพราะใช้ค่าอาหาร 44%面对CheapflationและShrinkflationภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่ากลุ่มรายได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ

งานวิจัยร่วมจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าอัตรา เงินเฟ้อ ที่รายงานเป็นตัวเลขเฉลี่ยระดับประเทศไม่ได้สะท้อนความเจ็บปวดเท่ากันของทุกครัวเรือน โดยพบว่าครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยต้องแบกรับแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่รุนแรงกว่ากลุ่มรายได้สูงอย่างชัดเจน

ปรากฏการณ์นี้เกิดจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยครัวเรือนรายได้น้อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงถึง 44% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มรายได้สูงมีสัดส่วนเพียงประมาณ 31% เท่านั้น ซึ่งอาหารเป็นหมวดสินค้าที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Also read'อนุสรณ์' เชื่อผล 'คดี 44 อดีตสส.ก้าวไกล' ไม่กระทบการทำงานสภาฯ-รัฐบาล

ครัวเรือนรายได้น้อยเจอแรงกดดันเงินเฟ้อหนัก

ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2025 ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการรับผลกระทบจากเงินเฟ้ออย่างชัดเจน เนื่องจากครัวเรือนรายได้น้อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงกว่ากลุ่มอื่นมาก ทำให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพจากหมวดสินค้าที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม

เมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูลราคาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าราคาอาหารปรับเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 42% ในขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 115% และราคาอาหารแปรรูปสำเร็จเพิ่มขึ้นประมาณ 79% ตามลำดับ

Advertisement

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารที่สูงกว่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของครัวเรือนรายได้น้อยที่ต้องแบ่งสัดส่วนรายได้จำนวนมหาศาลไปจ่ายสำหรับค่าอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก inflation rate เฉลี่ยของประเทศได้

ปรากฏการณ์ Cheapflation โจมตีผู้บริโภครายได้น้อย

นอกจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายแล้ว ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Cheapflation หรือภาวะที่สินค้าราคาถูกมีการปรับขึ้นราคาเร็วกว่าสินค้าราคาแพง ยังซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ให้รุนแรงขึ้นอีกขั้น ข้อมูลจากราคาสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อปี 2022 พบว่าสินค้าราคาต่ำมีราคาปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6.6% ในขณะที่สินค้าพรีเมียมเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% เท่านั้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักวิชาการอย่าง นายทศพล อภัยทาน ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนางสาวธนาพร ศรียะคล้าย เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องหยิบยกปรากฏการณ์นี้มาวิเคราะห์ คือ ความแตกต่างของอัตรากำไรต่อหน่วยที่ต่ำของสินค้าราคาถูก

เมื่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น ผู้ผลิตสินค้าราคาถูกจึงมีข้อจำกัดในการดูดซับต้นทุนไว้เอง จึงจำเป็นต้องส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าสินค้าพรีเมียมที่มีอัตรากำไรสูงกว่า

สิ่งนี้หมายความว่า ภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ได้กระจายตัวกันอย่างเท่าเทียม แต่ตกอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าหลักของสินค้าราคาถูก ซึ่งก็คือครัวเรือนรายได้น้อยที่มักเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้าน

Advertisement

ข้อจำกัดสภาพคล่องและ Shrinkflation

ความเปราะบางของครัวเรือนรายได้น้อยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องราคาอาหารที่แพงขึ้น แต่ยังรวมถึงข้อจำกัดด้านสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้ไม่สามารถซื้อสินค้าขนาดใหญ่อันมีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าได้

เมื่อไม่สามารถซื้อสินค้าขนาดครอบครัวหรือปริมาณมากเพื่อประหยัดต้นทุนต่อหน่วยได้ ครัวเรือนรายได้น้อยจึงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าจากการซื้อสินค้าปริมาณน้อยๆ ซ้ำๆ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังพบปรากฏการณ์ Shrinkflation หรือการลดปริมาณสินค้าแต่คงราคาเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนทั่วไป แต่กลุ่มรายได้น้อยมักไม่สามารถปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแบรนด์หรือหันไปซื้อของแพงกว่าได้เนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณ

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการตอกย้ำว่า นโยบายควบคุมเงินเฟ้อในระดับมหภาคที่เน้นตัวเลขเฉลี่ยประเทศเดียว อาจไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำด้านค่าครองชีพของกลุ่มประชากรเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การเข้าใจกลไกของ Cheapflation และโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มรายได้ จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำมาพิจารณาในการออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดและทันต่อสถานการณ์

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินเฟ้อ ครัวเรือนรายได้น้อย Cheapflation Shrinkflation ดัชนีราคาผู้บริโภค

More on Economy

See all

ป.ป.ช.ชี้แจงขั้นตอนไต่สวนอดีต 44 สส.ก้าวไกล ปมลงชื่อแก้ ม.112

เลขา ป.ป.ช.ชี้แจงขั้นตอนไต่สวน 44 อดีต สส.ก้าวไกล กรณีลงชื่อแก้ ม.112 ระบุ ต้องรวมเป็นสำนวนเดียวกัน แต่พิจารณาเอาผิดบุคคลใดต้องดูพฤติการณ์ วันนี้ (28 ม.ค.2568) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมร้ายแรง 44 สส.

ThaiPBS

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextป.ป.ช.ชี้แจงขั้นตอนไต่สวนอดีต 44 สส.ก้าวไกล ปมลงชื่อแก้ ม.112