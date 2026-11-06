เงินเฟ้อไม่เท่ากัน: รายได้น้อยเจอ Cheapflation โดนแรงกดดันค่าครองชีพหนักสุด
วิจัยป๋วย-แบงก์ชาติชี้ครัวเรือนรายได้น้อยเสียเปรียบเงินเฟ้อเพราะใช้ค่าอาหาร 44%面对CheapflationและShrinkflationภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่ากลุ่มรายได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ
งานวิจัยร่วมจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าอัตรา เงินเฟ้อ ที่รายงานเป็นตัวเลขเฉลี่ยระดับประเทศไม่ได้สะท้อนความเจ็บปวดเท่ากันของทุกครัวเรือน โดยพบว่าครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยต้องแบกรับแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่รุนแรงกว่ากลุ่มรายได้สูงอย่างชัดเจน
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยครัวเรือนรายได้น้อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงถึง 44% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มรายได้สูงมีสัดส่วนเพียงประมาณ 31% เท่านั้น ซึ่งอาหารเป็นหมวดสินค้าที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาAlso read'อนุสรณ์' เชื่อผล 'คดี 44 อดีตสส.ก้าวไกล' ไม่กระทบการทำงานสภาฯ-รัฐบาล
ครัวเรือนรายได้น้อยเจอแรงกดดันเงินเฟ้อหนัก
ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2025 ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการรับผลกระทบจากเงินเฟ้ออย่างชัดเจน เนื่องจากครัวเรือนรายได้น้อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงกว่ากลุ่มอื่นมาก ทำให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพจากหมวดสินค้าที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูลราคาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าราคาอาหารปรับเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 42% ในขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 115% และราคาอาหารแปรรูปสำเร็จเพิ่มขึ้นประมาณ 79% ตามลำดับ
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารที่สูงกว่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของครัวเรือนรายได้น้อยที่ต้องแบ่งสัดส่วนรายได้จำนวนมหาศาลไปจ่ายสำหรับค่าอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก inflation rate เฉลี่ยของประเทศได้
ปรากฏการณ์ Cheapflation โจมตีผู้บริโภครายได้น้อย
นอกจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายแล้ว ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Cheapflation หรือภาวะที่สินค้าราคาถูกมีการปรับขึ้นราคาเร็วกว่าสินค้าราคาแพง ยังซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ให้รุนแรงขึ้นอีกขั้น ข้อมูลจากราคาสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อปี 2022 พบว่าสินค้าราคาต่ำมีราคาปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6.6% ในขณะที่สินค้าพรีเมียมเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% เท่านั้น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักวิชาการอย่าง นายทศพล อภัยทาน ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนางสาวธนาพร ศรียะคล้าย เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องหยิบยกปรากฏการณ์นี้มาวิเคราะห์ คือ ความแตกต่างของอัตรากำไรต่อหน่วยที่ต่ำของสินค้าราคาถูก
เมื่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น ผู้ผลิตสินค้าราคาถูกจึงมีข้อจำกัดในการดูดซับต้นทุนไว้เอง จึงจำเป็นต้องส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าสินค้าพรีเมียมที่มีอัตรากำไรสูงกว่า
สิ่งนี้หมายความว่า ภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ได้กระจายตัวกันอย่างเท่าเทียม แต่ตกอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าหลักของสินค้าราคาถูก ซึ่งก็คือครัวเรือนรายได้น้อยที่มักเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้าน
ข้อจำกัดสภาพคล่องและ Shrinkflation
ความเปราะบางของครัวเรือนรายได้น้อยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องราคาอาหารที่แพงขึ้น แต่ยังรวมถึงข้อจำกัดด้านสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้ไม่สามารถซื้อสินค้าขนาดใหญ่อันมีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าได้
เมื่อไม่สามารถซื้อสินค้าขนาดครอบครัวหรือปริมาณมากเพื่อประหยัดต้นทุนต่อหน่วยได้ ครัวเรือนรายได้น้อยจึงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าจากการซื้อสินค้าปริมาณน้อยๆ ซ้ำๆ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังพบปรากฏการณ์ Shrinkflation หรือการลดปริมาณสินค้าแต่คงราคาเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนทั่วไป แต่กลุ่มรายได้น้อยมักไม่สามารถปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแบรนด์หรือหันไปซื้อของแพงกว่าได้เนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณ
งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการตอกย้ำว่า นโยบายควบคุมเงินเฟ้อในระดับมหภาคที่เน้นตัวเลขเฉลี่ยประเทศเดียว อาจไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำด้านค่าครองชีพของกลุ่มประชากรเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การเข้าใจกลไกของ Cheapflation และโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มรายได้ จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำมาพิจารณาในการออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดและทันต่อสถานการณ์
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