เงินอุดหนุนบุตร 10 พ.ย. 2569 โอน 600 บาท 2 ล้านคน เผยสาเหตุไม่เข้าบัญชี
กรมบัญชีกลางโอนเงินอุดหนุนบุตรงวดพฤศจิกายน 2569 จำนวน 600 บาท ให้ผู้ปกครอง 2,040,512 ราย พบสาเหตุเด็กหมดสิทธิ์เนื่องจากอายุครบ 6 ปี เสียชีวิต หรือเอกสารไม่ครบ
กรมบัญชีกลาง และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการโอน เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 600 บาท เข้าบัญชีผู้ปกครองที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลืออย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยในงวดดังกล่าวมีเด็กที่ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,040,512 ราย คิดเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 1,281,761,400 บาท ซึ่ง กรมบัญชีกลาง ยืนยันว่ากระบวนการโอนเงินได้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
สาเหตุหลักเด็กไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร
กรณีเด็กที่มีชื่ออยู่ในระบบแต่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร นั้นเกิดจากปัจจัยทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กหมดสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ คือ เด็กมีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุสูงสุดที่กำหนดไว้ในการรับสิทธิ์ นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เด็กเสียชีวิต หรือผู้ปกครองมีหนังสือสละสิทธิ์รับเงินอุดหนุนอย่างเป็นทางการ รวมถึงกรณีผู้ปกครองขาดคุณสมบัติตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้ ซึ่งทำให้สถานะการรับเงินสิ้นสุดลงทันทีAlso readBenQ เปิดตัว ScreenBar Max และ iScreenBar ระบบไฟอัจฉริยะใหม่
ตรวจสอบสิทธิ์และติดต่อขอข้อมูลด่วน
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์และติดต่อสอบถามข้อมลเพิ่มเติมได้ทันทีผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการหลายรูปแบบ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ใกล้บ้าน สายด่วน 1300 เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือการใช้แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" และ "ทางรัฐ" ซึ่งช่องทางการเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและสถานะการจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระบบ
ทำไมเงินอุดหนุนบุตรอาจล่าช้าหรือโอนไม่เข้า
สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ หรือผู้ที่มีปัญหาการรับเงินอุดหนุนบุตร เงินอาจล่าช้าหรือยังไม่เข้าบัญชีหากเอกสารที่ยื่นไปไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง เช่น การไม่ผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) กับบัญชีดังกล่าว หรือบัญชีธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหวของยอดเงินเกิน 6 เดือน ซึ่งธนาคารจะถือว่าการบัญชีนั้นไม่ aktif และต้องทำการเปิดใช้บัญชีใหม่หรือแก้ไขข้อมูลก่อนจึงจะรับเงินได้
ขั้นตอนแก้ไขบัญชีและรับเงินอุดหนุนบุตร
การแก้ไขปัญหาล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนบุตร ควรดำเนินการติดต่อธนาคารโดยตรงเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลผู้ฝากเงินให้ทันสมัย และตรวจสอบว่าเลขที่บัญชีและชื่อนามสกุลตรงกันทุกประการ พร้อมทั้งทำการผูกเลขหมายโทรศัพท์มือถือกับพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว ผู้ฝากเงินต้องมีการทำธุรกรรมเบื้องต้นเพื่อแจ้งความตั้งใจว่าจะใช้งานบัญชี เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกปิดโดยระบบอัตโนมัติของธนาคาร
สรุปผลดำเนินการโอนเงินอุดหนุนบุตรงวดนี้
สรุปผลการดำเนินการโอนเงินอุดหนุนบุตรงวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 นี้ พบว่ามีการโอนเงินสำเร็จให้กับผู้ปกครองจำนวน 2,040,512 ราย เป็นเงินจำนวน 1,281,761,400 บาท ซึ่งครอบคลุมเฉพาะเด็กที่ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์อายุ 0 ถึง 6 ปี และไม่มีเหตุสิ้นสุดสิทธิ์ตามที่ระเบียบกำหนด โดยผู้ปกครองที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้รับเงิน ควรตรวจสอบสถานะการจบการศึกษาหรือการเสียชีวิตของเด็ก รวมถึงสถานะบัญชีธนาคารของตนเองอย่างละเอียด
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