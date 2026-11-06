เครือซีพีส่ง 19 คนรุ่นใหม่ร่วม One Young World Summit 2026 ที่เคปทาวน์
เครือซีพีส่งตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ 19 คนเข้าร่วม One Young World Summit 2026 ที่เมืองเคปทาวน์ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2569 โดยเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและจริยธรรมควบคู่กับเทคโนโลยี AI
เครือซีพี จัดงาน CP One Young World 2026 Call to Action ภายใต้แนวคิด My Voice, Our Future เสียงของฉัน อนาคตของเรา ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะกับตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ เครือซีพี จำนวน 19 คนก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2026 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2569 ณ เมือง เคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ One Young World ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และให้กำลังใจตัวแทนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจในเครือที่หลากหลายAlso readเจ้าสัวธนินท์ เปิดแผนส่งหุ่นยนต์ทำงานกะดึกเซเว่นฯ ชูทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด-สวัสดิการ
ผู้นำรุ่นใหม่ต้องมีจริยธรรมควบคู่ความรู้เทคโนโลยี
นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระบุว่า ความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนของโลก และผู้นำต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรม และความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างความไว้วางใจ สันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายศุภชัยชี้ว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทำงาน และความสัมพันธ์ของผู้คนอย่างมีนัยสำคัญ เทคโนโลยีช่วยสร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต และขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ แต่ก็อาจถูกนำไปใช้ในทางที่สร้างความเสียหายหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำได้เช่นกัน
ดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่เป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม นายศุภชัยกล่าวว่า คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน แต่คือมนุษย์จะเลือกใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางใด พร้อมย้ำว่ามนุษย์ยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางและรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยี
ความเมตตาและการเปิดใจรับฟังเพื่อการอยู่ร่วมกัน
นายศุภชัย เจียรวนนท์ เน้นย้ำความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นว่าเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเห็นว่าความแตกต่างทางความคิดไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความขัดแย้ง หากทุกฝ่ายยึดมั่นในจริยธรรม สื่อสารบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน
นายศุภชัยยังกล่าวถึงความท้าทายของโลกที่เชื่อมโยงกันหลายมิติ ได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยมากกว่าความรู้เฉพาะด้าน ผู้นำรุ่นใหม่จึงควรพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
นายศุภชัยกล่าวด้วยว่า ความปลอดภัยนำไปสู่ความไว้วางใจ ความไว้วางใจนำไปสู่ความสงบ และความสงบเปิดพื้นที่ให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี
ตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่เครือซีพีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม One Young World Summit 2026 มาจากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 1 คน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1 คน บมจ. ซีพี ออลล์ 1 คน บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า 2 คน และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7 คน
ตัวแทนอีกส่วนมาจาก บจก. แอสเซนด์ กรุ๊ป 1 คน บมจ. ซีพีพีซี ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 1 คน FIT กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 1 คน บจก. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 2 คน และ บจก. ทรู ทัช 1 คน ทั้งนี้ข้อมูลในต้นฉบับระบุจำนวนรวมไว้ที่ 19 คน
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