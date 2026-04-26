เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลาประกาศจุดยืนคัดค้านเหมืองแร่ฟลูออไรด์

กว่า 400 คนจาก 6 ชุมชนลุ่มน้ำลา ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม แสดงจุดยืนคัดค้านโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 เครือข่ายรักษ์ ลุ่มน้ำลา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 400 คน จาก 6 ชุมชน ได้แก่ ห้วยมะกอก หัวลา สันติสุข สันติพัฒนา แม่ลาหลวง และทุ่งป่าคา ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่าง EarthRights International, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “มีชุมชน ไม่มีเหมือง 4 ปี คน ลุ่มน้ำลา ไม่เอาเหมืองแร่” ที่หมู่บ้านและสะพานบ้านหัวลา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการคัดค้านโครงการ เหมืองแร่ฟลูออไรด์ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และสิทธิของชุมชนในพื้นที่ การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลอย่างลึกซึ้งของชาว ลุ่มน้ำลา ที่มองว่าสายน้ำคือสายเลือด ผืนดินคือร่างกาย และป่าไม้คือลมหายใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชนมาช้านาน การเข้ามาของโครงการ เหมืองแร่ฟลูออไรด์ จึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสมดุลของระบบนิเวศ และอาจนำไปสู่การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เครือข่ายรักษ์ ลุ่มน้ำลา ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2565 โดยกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างหนักแน่นว่า “มีชุมชน ไม่มีเหมือง” และเรียกร้องให้ยุติโครงการดังกล่าวทันที ปัญหาเรื่อง เหมืองแร่ฟลูออไรด์ ในพื้นที่ ลุ่มน้ำลา ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2513 โดยมีการออกใบอนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทเอกชนเพื่อสำรวจและขุดแร่ฟลูออไรด์มาแล้วหลายครั้ง พื้นที่ประทานบัตรดังกล่าวครอบคลุม 123 ไร่ 3 งาน และตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชน การต่อต้านโครงการเหมืองแร่ครั้งนี้มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ เนื่องจากชาวบ้านรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการออกใบอนุญาตและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) เครือข่ายรักษ์ ลุ่มน้ำลา จึงเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการทั้งหมด และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของต.
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 400 คน จาก 6 ชุมชน ได้แก่ ห้วยมะกอก หัวลา สันติสุข สันติพัฒนา แม่ลาหลวง และทุ่งป่าคา ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่าง EarthRights International, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “มีชุมชน ไม่มีเหมือง 4 ปี คนลุ่มน้ำลาไม่เอาเหมืองแร่” ที่หมู่บ้านและสะพานบ้านหัวลา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการคัดค้านโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และสิทธิของชุมชนในพื้นที่ การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลอย่างลึกซึ้งของชาวลุ่มน้ำลา ที่มองว่าสายน้ำคือสายเลือด ผืนดินคือร่างกาย และป่าไม้คือลมหายใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชนมาช้านาน การเข้ามาของโครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์จึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสมดุลของระบบนิเวศ และอาจนำไปสู่การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2565 โดยกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างหนักแน่นว่า “มีชุมชน ไม่มีเหมือง” และเรียกร้องให้ยุติโครงการดังกล่าวทันที ปัญหาเรื่องเหมืองแร่ฟลูออไรด์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2513 โดยมีการออกใบอนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทเอกชนเพื่อสำรวจและขุดแร่ฟลูออไรด์มาแล้วหลายครั้ง พื้นที่ประทานบัตรดังกล่าวครอบคลุม 123 ไร่ 3 งาน และตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชน การต่อต้านโครงการเหมืองแร่ครั้งนี้มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ เนื่องจากชาวบ้านรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการออกใบอนุญาตและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลาจึงเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการทั้งหมด และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของต
เหมืองแร่ฟลูออไรด์ ลุ่มน้ำลา แม่ฮ่องสอน เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา สิ่งแวดล้อม
