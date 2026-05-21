เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนที่ใช้งานได้ในสถานการณ์หลากหลาย

Audio News

📆5/21/2026 7:38 PM
📰techoffside
67 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 63%

เครื่องส่งสัญญาณใหม่นี้มี 3 ไมโครโฟนติดตั้งในตัวและรองรับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่จำลองรูปแบบรับเสียงได้ถึง 3 แบบ ปรับได้ผ่านตัวรับสัญญาณหรือแอปโหมด Cardioid (รับเสียงทิศทางเดียวด้านหน้า) ทำงานเหมือนไมค์ Shotgun เมื่อติดบนกล้อง เหมาะกับการถ่าย Vlog ไลฟ์สตรีม และ ASMR โหมด Figure-8 รับเสียงสองด้านหน้าหลัง เหมาะกับสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ส่วน Omnidirectional เปิดรับเสียงรอบด้านสำหรับบันทึกเสียงบรรยากาศหรือการประชุมกลุ่ม อุปกรณ์ชิ้นเดียวจึงตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องซื้อเพิ่มเสียงตัดกลางการสัมภาษณ์สดคือฝันร้ายที่ครีเอเตอร์ทุกคนไม่อยากเจอ ระบบบันทึกเสียงแบบ 32-Bit Float ในรองรับช่วงไดนามิกที่กว้างกว่ามาตรฐาน 24-Bit ทั่วไปมาก ทั้งเสียงกระซิบและเสียงตะโกนอยู่ร่วมกันในไฟล์เดียวได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียด ลดภาระการปรับ Gain แบบเรียลไทม์ระหว่างถ่ายทำลงอย่างมีนัยสำคัญ เครื่องส่งสัญญาณแต่ละตัวยังมีหน่วยความจำในตัว 32GB บันทึกเสียงสำรองอัตโนมัติเมื่อสัญญาณไร้สายขัดข้อง และแบ่งไฟล์ทุก 30 นาทีเพื่อป้องกันปัญหาขนาดไฟล์ นอกจากนี้ระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป NPU ภายในตัวลดเสียงลมและเสียงรบกวนรอบข้างโดยไม่ทำให้เสียงพูดแบนหรือทึบอย่างระบบทั่วไปสำหรับงานที่ต้องการเสียงจากหลายคนพร้อมกันรองรับโหมด 4 ต่อ 1 เชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณได้ 4 ตัวกับตัวรับ 1 ตัว บันทึกแยก 4 แทร็กโดยไม่ต้องมิกเซอร์เพิ่ม และโหมด 2 ต่อ 4 กระจายสัญญาณไปยังตัวรับได้สูงสุด 4 ตัวพร้อมกัน เหมาะสำหรับงานถ่ายทำหลายกล้องอย่างอีเวนต์หรืองานแต่งงาน

เครื่องส่งสัญญาณ ไมโครโฟน สถานการณ์หลากหลาย 32-Bit Float AI ระบบบันทึกเสียง

 

