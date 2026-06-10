เครือข่ายประชาชนเหนือจัดเวที 'หมู่เฮาบ่เอา ระบอบสีน้ำเงิน' เสนอแก้ ม.256 เลือกตั้ง สสร. 100%

เครือข่ายประชาชนเหนือร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนา 'หมู่เฮาบ่เอา ระบอบสีน้ำเงิน' ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อระบอบสีน้ำเงินและผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่าน สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% พร้อมรณรงค์รวบรวม 50,000 รายชื่อเสนอแก้ไขมาตรา 256
เครือข่ายประชาชนเหนือจัดเวทีเสวนา 'หมู่เฮาบ่เอา ระบอบสีน้ำเงิน ' ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุม 1101 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ร่วมกับเครือข่ายประชาชนเพื่อ รัฐธรรมนูญ ใหม่ (D'CONNER) เป็นผู้จัดงาน กิจกรรมดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคม นักกิจกรรม นักวิชาการ และเครือข่ายแรงงานจากภาคเหนือ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทและอิทธิพลของ ระบอบสีน้ำเงิน ในบริบท การเมือง ไทย พร้อมทั้งสะท้อนข้อเสนอของประชาชนต่อการจัดทำ รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและร่วมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันการจัดทำ รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ผ่านสภาร่าง รัฐธรรมนูญ ( สสร.
) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด ผู้เข้าร่วมงานเห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์รวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน 50,000 รายชื่อ เพื่อสนับสนุนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเปิดทางสู่การจัดตั้ง สสร.
ในอนาคต ผู้ร่วมกิจกรรมจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ณัชปกร นามเมือง จากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ (CALL), นันทัชพร ศรีจันทร์ จากเครือข่ายประชาชนเหนือเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ (D'CONNER), นิราพร จะพอ จากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.
), ชัชลาวัณย์ เมืองจันทร์ จากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์, วิเชียร ทาหล้า จากศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่, ชาติชาย ธรรมโม จากองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, เริงฤทธิ์ ละออกิจ จากสหภาพแรงงานบาริสต้าเชียงใหม่, ศิริศักดิ์ ไชยเทศ จาก Chiang Mai Pride, อภิบาล สมหวัง จากชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN), กนกวรรณ มีพรหม จากเสริม แรง เรียน และปริญญา ไตรกิจมงคล จากกลุ่มนิติซ้าย (Law of Left) ทั้งหมดร่วมแสดงพลังและข้อเรียกร้องผ่านการเสวนา นอกจากเวทีเสวนาแล้ว กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมยังได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณสี่แยกรินคำ หน้าศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ โดยถือป้ายข้อความต่างๆ เช่น 'ไม่เอาอำนาจ สว.
', 'ไม่เห็นชอบระบอบสีน้ำเงิน' และ 'สสร. เลือกตั้ง 100%' เพื่อสื่อสารข้อเรียกร้องต่อสาธารณะและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศ กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแท้จริง และเป็นการรวมตัวของภาคีเครือข่ายที่มุ่งหวังให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริ
รัฐธรรมนูญ สสร. ระบอบสีน้ำเงิน การเลือกตั้ง ภาคประชาชน
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