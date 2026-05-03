เครือข่ายภาคประชาชนใต้ กังวล 'แลนด์บริดจ์' เสี่ยงทุจริต ทำลายสิ่งแวดล้อม เตรียมเคลื่อนไหว

เครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้แสดงความกังวลต่อโครงการแลนด์บริดจ์มูลค่า 1 ล้านล้านบาท เกรงจะเกิดการทุจริตและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมเคลื่อนไหวช่วงประชุม ครม.สัญจร มิ.ย. นี้
เครือข่ายภาคประชาชนใน ภาคใต้ แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อโครงการ แลนด์บริดจ์ ขนาดใหญ่ มูลค่าการลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยมองว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการ ทุจริต เชิงนโยบาย และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อันดามัน และอ่าวไทย การเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและเรียกร้องให้มีการพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบจึงถูกเตรียมไว้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.
สัญจร) ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ นพ.
สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ ได้กล่าวถึงความกังวลหลักสองประการเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ประการแรกคือความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาล ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบปัญหาและมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น รถไฟและท่าเรือ จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใส เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจนำไปสู่การทุจริตได้ ประการที่สองคือผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุมพร-ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โครงการแลนด์บริดจ์อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น ปะการัง แหล่งดำน้ำ และเกาะต่างๆ รวมถึงทรัพยากรบนบก เช่น สวนทุเรียนในพะโต๊ะและหลังสวน ป่าชายเลนขนาดใหญ่ในระนอง และมรดกโลกอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก เครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้จึงเตรียมที่จะดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงออกถึงความกังวลและเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์อย่างแท้จริง โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการประชุม ครม.
สัญจร ที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายฯ เน้นย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพียงกลุ่มทุนหรือผู้มีอำนาจบางกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างโปร่งใสและให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความห่วงใยของประชาชนในภาคใต้ต่ออนาคตของพื้นที่และความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเข
