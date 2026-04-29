เครื่องสำอางไทยชะลอตัว! สงครามตะวันออกกลางกระทบตลาด, ต้นทุนพุ่ง, แข่งจีนดุ

ตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงามไทยเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง, ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น, การแข่งขันจากสินค้าจีนราคาถูก และการลดลงของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์
เดิมที ตลาดตะวันออกกลาง เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์ความงาม โดยหลายฝ่ายคาดการณ์ถึงการเติบโตอย่างมาก แต่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้โครงการและความร่วมมือต่างๆ ต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียโอกาสทาง เศรษฐกิจ แม้ว่าสินค้ากลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ แต่การแข่งขันจากสินค้า จีน ราคาถูกในตลาด อีคอมเมิร์ซ ก็เป็นความท้าทายสำคัญ ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคา ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมภาษีนำเข้าให้เหมาะสม เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากกว่าวัตถุดิบ สินค้า เครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์ความงาม ไทยที่ได้รับความนิยมในตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยเฉพาะกลุ่มไวท์เทนนิ่ง, ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักและอาหารทดแทน เช่น คีโตและโปรตีนทางเลือก, ยาดมและอโรมาสมุนไพรที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ, อาหารบำรุงสุขภาพ เช่น สารชะลอวัยและสมุนไพรกระชายดำ, และผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ เช่น ผงขัดผิวและผงอาบน้ำ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการกำลังเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงราคาด้านโลจิสติกส์และพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ สงคราม ในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจ โดยรวม โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาพลังงานขาดแคลน และผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ผู้ประกอบการต้องวางแผนการขนส่งและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ สถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาค ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และ สงคราม ตะวันออกกลางยิ่งทำให้ลูกค้าบางส่วนยกเลิกเที่ยวบินและชะลอการเดินทาง บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต สมุนไพรไทย รายหนึ่ง รายงานว่ายอดขายจากนักท่องเที่ยวชาวอาหรับลดลงถึง 60-70% โดยเฉพาะสินค้า เครื่องสำอาง และสกินแคร์ที่เคยได้รับความนิยม บริษัทมีรายได้รวมในปีที่ผ่านมาประมาณ 80-100 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย อาหรับ จีน และชาวยุโรป บริษัทกำลังปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ ลดสัดส่วนการรับจ้างผลิต (OEM) และหันมาเน้นการสร้างแบรนด์ของตัวเอง (House Brand) มากขึ้น รวมถึงปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเทรนด์ สมุนไพรไทย และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่ เกาะพะงัน และเข้าสู่ช่องทาง Modern Trade ภายใน 3 ปี รวมถึงวางแผนบุกตลาดเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวียดนา.
