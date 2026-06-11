นางเอกสาวสวยตัวท็อปอย่าง "แต้ว ณฐพร" ควงคู่ "เบลล่า ราณี" ถ่ายแฟชั่นสไตล์สไตล์สปอร์ตเกิร์ล สวยแซ่บเอาเรื่องมากกกกก! งานนี้น่าติดตามมากๆ อย่างแน่นอน!
เคมีพุ่ง!
"แต้ว - เบลล่า" ถ่ายแฟชั่นสไตล์สปอร์ตเกิร์ลต้อนรับบอลโลก 2026 สวยแซ่บร้อนแรง เตรียมตัวเคาท์ดาวน์เข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจะมีพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) แยกกันถึง 3 ครั้ง 3 ประเทศเจ้าภาพ (เม็กซิโก, แคนาดา และสหรัฐอเมริกา) โดยเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 งานนี้นางเอกสาวสวยตัวท็อปอย่าง "แต้ว ณฐพร" ควงคู่ "เบลล่า ราณี" ถ่ายแฟชั่นสไตล์สไตล์สปอร์ตเกิร์ล สวยแซ่บเอาเรื่องมากกกกก!
"แต้ว" มาในลุคผมสั้นสุดเท่ สวมชุดเสื้อกระโปรงสั้นดำ-แดง ทางด้าน "เบลล่า" ก็เริ่ดไม่แพ้กัน สวมเสื้อสีดำแมทช์ กระโปรงยีนส์ สองสาวถ่ายทอดอินเนอร์ความสวย! ความเท่!
ในลุคสปอร์ตเกิร์ลทะลุไอจีกันมาเลย ชาวเน็ตถูกใจจนอดใจไม่ไหวต้องเข้ามากระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆ และคอมเมนต์กันมากมาย ด้วยเคมี "แต้ว-เบลล่า" ที่ชวนเขิน จนมีหลายคนแอบเชียร์ให้เล่นซีรีส์วายยูริด้วยเช่นกัน เช่น GLเข้าได้เลยค่ะ, Omgggg double mothers,สวยมากเลยค่าาา,สวยเริ่ดแบบแพ็คคู่,โห ผมว่าบอลโลกจะน่าดูเพราะคุณเบลล่ากะแต้วเนี่ยล่ะ,ว้ายยยยยยยยยยย รับสมัครกรรมการไหมคะ อยากไปชื่นชมความงามที่ขอบสนาม ฯล
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