เคทีซีสร้างระบบนิเวศสุขภาพ ตอบโจทย์เทรนด์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

เคทีซีร่วมมือกับพันธมิตรทั่วประเทศกว่า 5,700 แห่ง สร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โดยมีการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการด้านสุขภาพชั้นนำ
เคทีซี ร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 5,700 แห่งทั่วประเทศ สร้างระบบนิเวศด้าน สุขภาพ ( Wellness Ecosystem) เพื่อส่งเสริมการดูแล สุขภาพ แบบองค์รวม ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเทรนด์ผู้บริโภคที่หันมาลงทุนกับการดูแล สุขภาพ เชิงป้องกันมากขึ้น สะท้อนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวด สุขภาพ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แพทย์หญิงปิยนาฏ ปรียานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ชำนาญการด้านการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล MedPark กล่าวว่า แนวโน้มโรคของคนไทยในแต่ละช่วงวัยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 20–35 ปี ที่เริ่มเผชิญกับความเครียดสะสม การนอนหลับผิดปกติ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อหัวใจโดยไม่รู้ตัว ขณะที่กลุ่มอายุ 35–50 ปี เริ่มพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของภาวะเสียชีวิตเฉียบพลัน (Sudden Death) การตรวจ สุขภาพ เชิงลึกจึงไม่ใช่เพียงการยืนยันว่า ‘ป่วยหรือไม่’ แต่คือการค้นหาความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อเหตุการณ์เฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แนวคิดของการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น การดูความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด หรือการตรวจที่ช่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อ Sudden Death จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มคนที่ต้องการดูแล สุขภาพ เชิงรุก หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายอาจอยู่ในระดับหลักหมื่นถึงหลักแสน แต่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หรือโรคหลอดเลือดสมอง ค่าใช้จ่ายอาจสูงถึงหลักล้าน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวอย่างมาก ด้านนางสาวธัญวษกา นวัตธามกุล (ครูแก้ว) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kaew Pilates Studio กล่าวว่า ปัจจุบัน พิลาทิส (Pilates) ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงวัยใดวัยหนึ่ง แต่เห็นชัดว่ากลุ่ม Gen Y และ Gen Z ให้ความสนใจมากขึ้น ขณะที่กลุ่ม Gen X ยังคงดูแลร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติของการฟื้นฟู ส่งผลให้พิลาทิสกลายเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าเทรนด์การออกกำลังกาย เนื่องจากเป็นการสร้างพื้นฐานของร่างกาย ทั้งแกนกลางลำตัว (Core) และท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง (Posture) ซึ่งช่วยลดการบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาในระยะยาว สอดคล้องกับพฤติกรรมคนทำงานยุคใหม่ ที่ร่างกายเริ่มเสื่อมจากพฤติกรรมมากกว่าอายุจริง โดยเฉพาะช่วงอายุ 25–30 ปี ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมุมมองจากการออกกำลังกายเพื่อรูปร่าง ไปสู่การดูแลร่างกายให้ใช้งานได้ดีในระยะยาว เทรนด์การเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ (Mobility) และการมี สุขภาพ ดีอย่างยั่งยืน (Longevity) จึงเติบโตอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน ความร่วมมือกับ เคทีซี ยังช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้น ทั้งเรื่องราคาและการเข้าถึง ทำให้ผู้บริโภคกล้าลองและเริ่มต้นเส้นทางการดูแล สุขภาพ ของตนเองได้ง่ายขึ้น ขณะที่นางสาวนพมน สามารถ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร Yunomori Onsen กล่าวว่า การฟื้นฟูร่างกายและระบบประสาทมีความสำคัญไม่แพ้การออกกำลังกายหรือโภชนาการ โดยในช่วง 3–5 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะคนเมืองที่ใช้ชีวิตเร่งรีบและมีความเครียดสูง เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จากเดิมที่ใช้บริการเพื่อการผ่อนคลายเป็นครั้งคราว เริ่มเข้าใจแนวคิดการฟื้นฟูร่างกาย (Recovery) มากขึ้น และเลือกดูแล สุขภาพ อย่างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าเวลล์เนส ( Wellness ) กำลังเปลี่ยนจากสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นครั้งคราว (Occasional Luxury) ไปสู่กิจวัตรประจำ (Regular Habit) เมื่อผู้บริโภคเข้าใจการทำงานของร่างกายมากขึ้น ทั้งระบบประสาท การไหลเวียนเลือด และสมดุลฮอร์โมน การดูแล สุขภาพ ผ่านออนเซ็นหรือสปา จึงไม่ใช่เพียงการผ่อนคลายระยะสั้น แต่เป็นเครื่องมือดูแล สุขภาพ ในระยะยาว ขณะเดียวกัน การพักผ่อนเชิงคุณภาพ (Quality Rest) ถือเป็นรากฐานสำคัญของ สุขภาพ เนื่องจากช่วยฟื้นฟูร่างกายและลดความเสี่ยงด้าน สุขภาพ ทั้งกายและใจในระยะยาว ส่งผลให้ Wellness ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่กลายเป็นความจำเป็นของคนเมือง สอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจการฟื้นฟู สุขภาพ (Healing Economy) ที่ขับเคลื่อนจากความเครียดของวิถีชีวิตเมือง ความเข้าใจเรื่อง สุขภาพ และการสูงวัย (Aging) ที่ลึกขึ้น รวมถึงทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มองการใช้จ่ายด้าน สุขภาพ เป็นการลงทุนมากกว่าค่าใช้จ่าย นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “ เคทีซี ” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของสมาชิกในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมาว่า ผู้บริโภคไทยยอมลงทุนด้าน สุขภาพ มากขึ้นอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งการออกกำลังกาย การตรวจ สุขภาพ เชิงป้องกัน อาหารเพื่อ สุขภาพ และการดูแล สุขภาพ จิต ส่งผลให้เศรษฐกิจ สุขภาพ กลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญของผู้บริโภคไทย โดยในปี 2568 การใช้จ่ายผ่านบัตร เคทีซี ในหมวดบริการทางการแพทย์และความงาม เติบโต 6% ขณะที่หมวดฟิตเนสเติบโตสูงถึง 20% สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากการดูแล สุขภาพ เมื่อเจ็บป่วย ไปสู่การดูแลเชิงป้องกันแบบองค์รวมมากขึ้น “ เคทีซี ให้ความสำคัญด้าน สุขภาพ อย่างครบวงจร ( Wellness Ecosystem) ภายใต้แนวคิดหลัก ‘KTC Wellness : The Journey to Well being – เส้นทางของชีวิตที่ดี…เริ่มต้นได้ทุกวัน’ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษด้านบริการ สุขภาพ ครบวงจรผ่าน แคมเปญ “Health Level Up” โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแรง อาทิ เมดพาร์ค (MedPark) แก้วพิลาทิส ( Kaew Pilates ) และยูโนะโมริ ออนเซ็น ( Yunomori .
