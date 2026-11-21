เขตสวนหลวงรื้อถอนบ้านต้นไม้ริมศรีนครินทร์ เหตุก่ออันตราย
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวงยืนยันการรื้อถอนบ้านต้นไม้บนถนนศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 69 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมชี้ที่มาชายเร่ร่อนและกระบวนการช่วยเหลือ
นายบัญชา สืบกระพัน ผู้อำนวยการ เขตสวนหลวง แถลงยืนยันคำสั่งรื้อถอนที่พักอาศัยลักษณะ บ้านต้นไม้ บริเวณริม ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ หลังเจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และกระบวนการทั้งหมดเริ่มชัดเจนขึ้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันถัดมา คือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569
สาเหตุและกระบวนการรื้อถอนบ้านต้นไม้
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เหตุผลหลักในการสั่งการรื้อถอนคือพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งการก่อสร้างที่พักอาศัยแบบผิดโครงสร้างและไม่มีการขออนุญาต อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ใช้ทางและประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่อาจมองเห็นอุปสรรคได้ยากAlso readอาร์เตต้าสั่งห้ามอาร์เซน่อลใช้เอฟพีแอล ป้องกันข่าวรั่วไหล
กระบวนการรื้อถอนเริ่มขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติของเจ้าหน้าที่กวาดถนน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งเข้าพื้นที่ดูแลบริเวณถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบที่พักพิงดังกล่าวและได้ประสานงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนดำเนินการต่อไป
ที่มาชายเร่ร่อนและข้อขัดแย้งทางสังคม
จากการตรวจสอบตัวตนของผู้สร้างที่พัก พบว่าเป็นชายเร่ร่อนที่มีทะเบียนบ้านและที่อยู่อาศัยเดิมอยู่ที่เขตบางกะปิ สาเหตุที่ทำให้ต้องออกมาสร้างที่พักชั่วคราวบนต้นไม้เนื่องจากมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งนายบัญชา สืบกระพัน ได้ชี้แจงถึงภูมิหลังดังกล่าวเพื่อให้เห็นภาพรวมของสาเหตุที่นำไปสู่การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
แม้จะทราบสาเหตุแล้ว แต่สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ ตามแนวทางมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ชายเร่ร่อนรายดังกล่าวได้ปฏิเสธการรับความช่วยเหลือดังกล่าว พร้อมยืนยันสิทธิ์ในการเลือกที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ซึ่งทางการเขตได้กำชับและตักเตือนถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
การดูแลพื้นที่และมาตรการป้องกันในอนาคต
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ได้แสดงขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาคสนามฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่นอกจากจะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาสำคัญในการเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ในอนาคต
สำหรับขั้นตอนต่อไป นายบัญชา สืบกระพัน ได้มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจติดตามตรวจสอบและกวดขันพื้นที่บริเวณถนนศรีนครินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะให้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป
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