เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พร้อมกลับมาเปิดเส้นทางเดินป่า 18 มิ.ย. นี้ หลังประกาศปิดชั่วคราว เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พร้อมกลับมาเปิด เส้นทางเดินป่า 18 มิ. ย.
นี้ หลังประกาศปิดชั่วคราว ปรับมาตรการด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยว-ชุมชน-ไกด์ท้องถิ่นเปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีความเข้มข้นสูงสุด โดยประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้ง 5 แห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.
ย. 2569 เป็นต้นไป เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างเป็นระบบ ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่ 18 มิ. ย.
นี้ นายธนสาร กล่าวว่า การประกาศปิดพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการใน 2 มาตรการหลัก คือ เพื่อยกระดับความปลอดภัย ในการทบทวน ปรับปรุง และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ร่วมกับไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อการยกระดับมาตรฐานการนำเที่ยว การติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัย กำหนดจุดควบคุมความปลอดภัย และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นไปอย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้มีโอกาสฟื้นตัวตามธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าในช่วงฤดูฝน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เส้นทางเดินป่า ความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
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