เก๋งไฟฟ้ามหานครพุ่งชนยาย 78 ปี เสียชีวิตสด ๆ บนถนนเพชรเกษม ชุมพร
อุบัติเหตุสุดสลดบนถนนเพชรเกษม จ.ชุมพร เมื่อเก๋งไฟฟ้ามหานครพุ่งชนจักรยานยนต์ที่เพิ่งเปลี่ยนเลน ส่งผลให้นายพรหม วัย 78 ปี เสียชีวิตทันที พร้อมตรวจสอบความเร็วในการขับ
อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.30 น. บริเวณสี่แยกปฐมพร กม.485 ฝั่งขาขึ้น ถนนเพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อรถยนต์ เก๋งไฟฟ้ามหานคร พุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างแรง ทำให้ผู้สูงอายุวัย 78 ปี เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ
รายละเอียดอุบัติเหตุและเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชุมพร ได้รับแจ้งเหตุพร้อมแพทย์เวรจากโรงพยาบาลชุมพร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสายชล มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ เดินทางไปตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบรถยนต์เก๋งไฟฟ้ามหานครจอดอยู่ด้านขวาของช่องจราจร ด้านหน้ารถมีสภาพ bumper พังเสียหายหนัก กระจกหน้าด้านคนขับแตกและยุบเข้าไปด้วยแรงกระแทกAlso read'คมนาคม'ถกแผนลงทุน 3.27 แสนล้าน พัฒนาโครงข่ายอีสาน 78 โครงการ เร่งทางคู่ ขอนแก่น–หนองคาย เปิดปี 71
จากจุดที่เก๋งจอด อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร พบศพของนางประทุม (สงวนนามสกุล) อายุ 78 ปี มีกระดูกหักท้วมร่างกายจากแรงกระแทกอย่างรุนแรง ส่วนรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีแดง-ขาว ล้มคว่ำอยู่ห่างจากจุดนั้นอีกประมาณ 30 เมตร โดยสังเกตว่าไฟเลี้ยวขวาของรถยังเปิดสัญญาณกระพริบติดอยู่ แสดงให้เห็นถึงการเตรียมเปลี่ยนเลน
พฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนางประทุม ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากใต้สะพานยกระดับปฐมพร ฝั่งขาขึ้น และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อเบี่ยงข้ามเลนไปยังช่องจราจรขวาสุด ซึ่งมีระยะทางเหลืออีกเพียง 150 เมตรจะถึงทางแยก เพื่อหวังจะเลี้ยวเข้าสู่ตัวเมืองชุมพร
ขณะที่นางประทุมกำลังเปลี่ยนเลนอยู่ รถเก๋งคู่กรณีซึ่งขับมาด้วยความเร็วสูง ได้พุ่งชนเข้าอย่างจัง ทำให้ร่างของคุณยายลอยกระแทกเข้ากับกระจกหน้ารถอย่างรุนแรง ก่อนที่รถเก๋งจะลากทั้งร่างผู้เสียชีวิตและรถจักรยานยนต์ไถลไปบนพื้นถนน
การกระทำของผู้ขับรถและข้อกฎหมาย
หลังจากเกิดเหตุคนขับรถเก๋งได้เดินเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.เมืองชุมพร ทันที โดยอ้างว่าตกใจกลัวว่าจะเกิดการปะทะหรือมีปัญหาทางกฎหมายกับญาติของผู้เสียชีวิต ไม่กล้าอยู่รอดูเหตุการณ์ที่หน้างาน
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บภาพและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมประสานหน่วยกู้ภัยเพื่อย้ายศพและยานพาหนะออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจร ส่วนคนขับรถเก๋งจะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และจะดำเนินการตรวจสอบระดับความเร็วของรถเพื่อประกอบสำนวนคดีตามกฎหมายต่อไป
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