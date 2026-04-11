เก๋งซิ่งชนยับ! หนุ่ม จยย.ดับสยองร่างขาด 2 ท่อน ไฟไหม้รถเก๋งวอดทั้งคัน ภูเก็ต

เกิดอุบัติเหตุสลด รถเก๋งชนรถจักรยานยนต์บนถนนเทพกษัตริย์ตรี ภูเก็ต ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในสภาพสยอง ร่างกายขาดสองท่อน รถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและเกิดไฟไหม้ ชาวบ้านเผยเป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญบนถนนเทพกษัตริย์ตรี ขาออก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางคู หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต เมื่อรถเก๋งพุ่งชน รถจักรยานยนต์ อย่างรุนแรง ทำให้ร่างของผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ ขาดเป็นสองท่อนเสียชีวิตคาที่ จากนั้นรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งคัน เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากมูลนิธิกุศลธรรม ภูเก็ต ให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยไม่ทราบชื่อและอายุ
นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนในสภาพสยดสยอง ร่างกายขาดเป็นสองท่อน เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไป ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำเสียหายอย่างหนัก ส่วนรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าที่ก่อเหตุ พุ่งชนเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางถนน ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร สภาพพลิกคว่ำและถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลากลางดึก ทำให้ถนนบริเวณนั้นเงียบสงบและมืดสนิท พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายอุบัติเหตุชนท้าย เมื่อออกมาดูก็พบรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและเกิดไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็ว โชคดีที่คนขับยังสามารถออกมาจากรถได้ก่อนที่ไฟจะลุกลามไปทั่วทั้งคัน คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการกระแทกและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ\จากการสอบถามพยานและชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์น่าจะเสียหลักล้มลงกลางถนน ทำให้รถเก๋งที่ขับมาด้วยความเร็วสูงจากอุโมงค์บ้านบางคู พุ่งเข้าชนอย่างแรงจนเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริเวณถนนช่วงอุโมงค์บ้านบางคูถึงแยกไฟแดงบ้านเกาะแก้วเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มีรถใช้ความเร็วสูง ทำให้เป็น “จุดเสี่ยงอันตราย” ที่คร่าชีวิตผู้คนมาแล้วหลายราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและสมาชิก อบต. เกาะแก้ว ที่เข้าควบคุมเพลิงในที่เกิดเหตุ ระบุว่า เมื่อมาถึงพบไฟกำลังโหมไหม้รถเก๋งอย่างรุนแรง แต่มีพลเมืองดีช่วยนำตัวคนขับออกมาได้ทันเวลา หลังจากควบคุมเพลิงได้แล้ว พบว่าคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและมีกลิ่นสุราคล้ายดื่มมาก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าคนขับได้อ้างว่ามีผู้โดยสารอีก 2 คนติดอยู่ในรถ แต่จากการตรวจสอบไม่พบผู้ใดอยู่ในรถนอกจากตัวคนขับเอง\เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคนขับ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคดีต่อไป อุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาลและในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถน
