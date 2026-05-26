เก้า-พีช-แนท สวมบทนักแสดง "SuckSeed ห่วยขั้นเทพ" ร่วมซ้อมคอนเสิร์ต GDH ในวันเดียว 14 มิ.ย. 2569 เวลา 14.00 น. และ 19.30 น. ณ ONE BANGKOK FORUM โดยมีโมเมนต์ที่ทุ้มอยู่ในใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบเงิน 5,000,000 บาท ให้กับ ‘มูลนิธิดวงใจใหม่’ เพื่อช่วยผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วน จำนวน 111 ดวง
โมเมนต์ที่คิดถึง!
"เก้า-พีช-แนท" นำทีม "SuckSeed ห่วยขั้นเทพ" มารวมตัวอีกครั้งเพื่อขึ้นคอนเสิร์ต GDH เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ที่แฟนๆคอหนังค่าย GDH รอคอย เพราะคุณจะได้ฟังเพลงประกอบหนังดังในอดีตแบบจัดเต็มกับคอนเสิร์ต "มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต" แสดงวันเดียว 14 มิ. ย. 2569 2 รอบการแสดง 14.00 น.
และ 19.30 น. ณ ONE BANGKOK FORUM ล่าสุดทาง GDH ได้ปล่อยภาพเบื้องหลังการซ้อมคอนเสิร์ตของเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง "SuckSeed ห่วยขั้นเทพ" บอกเลยว่ามากันครบทีม ไม่ว่าจะเป็น เก้า จิรายุ , พีช พชร , แนท ณัฐชา,เอิร์ธ ธวัช และ ท็อปแท็ป ณภัทร พร้อมเขียนแคปชั่นว่า....
"กลับมารวมตัวทีไร..
ในใจก็ยิ่งโหยหา ~ เมื่อแก๊งซักซี๊ด จากภาพยนตร์ ‘SuckSeed ห่วยขั้นเทพ’ เก้า-จิรายุ , พีช-พชร ,แนท-ณัฐชา,เอิร์ธ-ธวัช และ ท็อปแท็ป ณภัทร กลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อซ้อมคอนเสิร์ต โตมาด้วยกันฯ โดยมี พี่เก้ง-จิระ และ พี่วัน-วรรณฤดี โปรดิวเซอร์หนัง Suckseed และ Show Director คอนเสิร์ต มาร่วมทบทวนความหลังไปด้วยกัน บอกเลยว่า งานนี้มีแต่โมเมนต์ที่ทุ้มอยู่ในใจ" เอาเป็นว่าใครที่อยากไปสนุกในคอนเสิร์ตนี้ด้วยกัน ตามไปซื้อบัตรกันได้ทาง www.thaiticketmajor.com และ ทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ซึ่งบัตรทุกใบมีค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบเงิน 5,000,000 บาท ให้กับ ‘มูลนิธิดวงใจใหม่’ เพื่อช่วยผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วน จำนวน 111 ดวง อีกด้วย
