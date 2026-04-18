เก้ง จิระ ปลุกตำนานพาหุรัด ถ่ายหนังสั้นคอนเสิร์ต GDH พร้อมผลงาน "บุพเพสันนิวาส ๒" สุดปัง

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้นเรื่อง "คนตัดต่อ" โดยผู้กำกับ เก้ง-จิระ มะลิกุล ที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียล กลายเป็นเรื่องราวพิเศษสำหรับคอนเสิร์ต GDH โตมาด้วยกัน พร้อมยืนยันความสำเร็จของภาพยนตร์ "บุพเพสันนิวาส ๒" ที่รวมนักแสดงมากฝีมือ.
ภาพเบื้องหลังความคึกคักที่สนั่นโซเชียลจนหลายคนเข้าใจผิด แท้จริงคือผลงานของผู้กำกับระดับตำนาน เก้ง-จิระ มะลิกุล ที่ยกทีมมาถ่ายทำหนังสั้นเรื่อง "คนตัดต่อ" พิเศษสำหรับฉายใน คอนเสิร์ต "มาม่า presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตร้ามูฟวี่ คอนเสิร์ต " ความพิเศษของงานนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลเคชันสุดเซอร์ไพรส์ แต่ยังได้รวบรวมนักแสดงและทีมงานที่เติบโตมาพร้อมกับ GDH มาร่วมสร้างความทรงจำอีกครั้ง นับเป็นโมเมนต์สุดพิเศษที่เปลี่ยนย่านพาหุรัดให้กลายเป็นฉากแห่งความทรงจำ ท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์
สร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งชาวไทยและชาวโซเชียลแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำครั้งนี้ บัตรคอนเสิร์ต "มาม่า Presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตร้ามูฟวี่คอนเสิร์ต" ยังคงเปิดจำหน่าย โดยจะจัดแสดงทั้งหมด 2 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 14:00 น. และ 19:30 น. ณ One Bangkok Forum ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรจำนวน 5,000,000 บาท จะมอบให้กับมูลนิธิดวงใจใหม่ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วนจำนวน 111 ดวง เก้ง-จิระ มะลิกุล ยังได้ฝากผลงานอันน่าประทับใจอีกหนึ่งชิ้นกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ "บุพเพสันนิวาส ๒" ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์รัก แอ็กชัน คอมเมดี้ แห่งปีที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง GDH และบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น โดยได้รวบรวมนักแสดงมากฝีมือมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นำโดย โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และ เบลล่า-ราณี แคมเปน พร้อมด้วยนักแสดงมากความสามารถอีกมากมาย อาทิ ไอซ์ พาริส, กิ๊ก สุวัจนี, ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช, บ๊อบบี้ นิมิตร, และ นน ชานน ภาพยนตร์ "บุพเพสันนิวาส ๒" ได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมและเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงกว้าง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพของทีมงาน GDH และผู้กำกับเก้ง-จิระ มะลิกุล ที่สามารถดึงดูดผู้ชมทุกเพศทุกวัยให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบ นอกจากผลงานภาพยนตร์และคอนเสิร์ตที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เก้ง-จิระ มะลิกุล ยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย แนวคิดในการถ่ายทำหนังสั้นสำหรับคอนเสิร์ต เป็นการผสมผสานรูปแบบความบันเทิงที่สดใหม่และน่าสนใจ ทำให้ผู้ชมนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับบทเพลงและการแสดงสดแล้ว ยังได้รับชมเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกด้วย การกลับมารวมตัวของทีมงานและนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมา เป็นการตอกย้ำถึงความผูกพันและความสำเร็จของ GDH ในการสร้างสรรค์ผลงานที่อยู่ในความทรงจำของผู้คน การเลือกย่านพาหุรัดเป็นฉากในการถ่ายทำ ยังเป็นการเพิ่มมิติให้กับเรื่องราว โดยนำเสนอเสน่ห์ของสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำครั้งใหม่ ความสำเร็จของ "บุพเพสันนิวาส ๒" ยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทย ที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพระดับสากล และได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับนักแสดงระดับแม่เหล็กอย่าง โป๊ป-ธนวรรธน์ และ เบลล่า-ราณี ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์ และทำให้ "บุพเพสันนิวาส ๒" กลายเป็นภาพยนตร์ที่พลาดไม่ได้สำหรับคอหนังรักและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์
