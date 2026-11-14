เก่ง-น้ำปิง ร่วมงานกินดองซีรีส์ เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาล ที่สยามสแควร์
นักแสดงหลัก เก่ง-น้ำปิง-เติ้ล-เฟอร์ซัน ร่วมงานกินดองซีรีส์ เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาล ที่สยามสแควร์ พร้อมอัปเดตเวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง One
เหตุการณ์บันเทิงที่สร้างความฮือฮาและความสนุกสนานให้แก่แฟนคลับสายซีรีส์อย่างมาก คือการจัดงาน กินดอง (แต่งงาน) ของคู่พระนางจากซีรีส์เรื่อง เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาล โดยมีนักแสดงนำทั้ง 4 คน ได้แก่ พระเอก เก่ง, นางเอก น้ำปิง, และนักแสดงสมทบอย่าง เต้ล และ เฟอร์ซัน ได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ณ บริเวณ สยามสแควร์
บรรยากาศงานกินดองและโพสต์จากคู่พระนาง
ภายในงานที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความคึกคักนั้น พระเอก เก่ง หรือ พ่อนคร ในบทของตัวละคร ได้มีการลงรูปคู่กับ นางเอก น้ำปิง ผ่านทางแพลตฟอร์ม X พร้อมแคปชั่นที่สื่อถึงความรักและความผูกพันในเรื่องราวว่า ภีมรักเขมที่สุดในโลก และมีการระบุแฮชแท็ก KHEMJIRA THE WEDDING DAY รวมถึง มหาฤกษ์กินดองพ่อนครน้องเขม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับแฟนคลับในโอกาสพิเศษนี้Also readสยบดราม่า! สุบรรณ์ ยันชัด 'นาบิล - บรรจง' แค่ลงนวมซ้อมไร้ผลคะแนนตัดสิน ชม 'นาบิล' มีพรสวรรค์ชกมวยสากล
ขณะที่ นางเอก น้ำปิง ก็ได้ลงคลิปวิดีโอที่บันทึกบรรยากาศภายในงานซึ่งมีแฟนคลับมาเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณผ่านแคปชั่นที่ว่า เมื่อถูกรักโดยใครสักคน ขอบขอบคุณบางส่วนของทะเล (กิน) ดอง Busking เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาลนะคราบ และเพิ่มเติมอีกว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่กล้องเก็บไม่หมด รักนะค้าบ จะจำภาพนี้อีกนานแสนนาน
ความสนุกของแฟนคลับและทีมนักแสดง
กิจกรรมในงาน Busking ที่จัดขึ้นภายใต้ธีม เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาล Busking ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานที่ดึงดูดให้แฟนคลับเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความบันเทิงจากการแสดงสดและการโต้ตอบกับแฟน ๆ ที่รอคอยการพบเจอตัวละครในซีรีส์อย่างใกล้ชิด ทำเอาแฟนคลับคนรักซีรีส์ยิ้มแก้มแตกกันอย่างถ้วนหน้า
การที่นักแสดงทั้ง 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย เก่ง, น้ำปิง, เต้ล, และ เฟอร์ซัน มาปรากฏตัวพร้อมกันในบทบาทตัวละคร ทำให้แฟน ๆ ที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความฟินอย่างเต็มที่ และถือเป็นโอกาสหายากที่แฟน ๆ จะได้พบเจอพระนางและนักแสดงในทีมพร้อมกันในงานกิจกรรมพิเศษแบบนี้
กำหนดการชมซีรีส์และช่องทางการรับชม
สำหรับแฟน ๆ ซีรีส์ who ยังไม่พลาดชมเรื่องราวความรักและเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวละคร สามารถติดตามชมซีรีส์ เขมจิรา ต้องรอดตลอดกาล Khemjira Forever ได้ทาง ช่อง One ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เนื้อหาซีรีส์เรื่องนี้
กำหนดการออกอากาศของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในทุก ๆ วันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทำให้แฟน ๆ สามารถวางแผนช่วงเวลาในการชมซีรีส์ได้อย่างถูกต้อง และไม่ควรพลาดตอนต่อไปที่จะนำเสนอความตื่นเต้นและความโรแมนติกของเรื่องราวเขมจิราที่ต้องรอดตลอดกาลต่อไป
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