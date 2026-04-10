เก่ง ลายพราง ซ้ำรอยเดิม! โดนคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ฐานโปรโมทเว็บพนัน

ศาลสั่งจำคุก เก่ง ลายพราง 4 เดือน ไม่รอลงอาญา จากความผิดฐานโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตำรวจไซเบอร์เร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ
ไม่เข็ด! เก่ง ลายพราง โดนอีก คุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา โปรโมท เว็บพนัน ซ้ำซาก ข่าววันนี้ (10 เม.ย.) ศาล แขวงดอนเมืองพิพากษาจำ คุก 4 เดือน นายจิรายุ ยิ้มอำไพ หรือ เก่ง ลายพราง อายุ 44 ปี อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดัง ฐานจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนัน โดย ศาล ไม่ได้รอลงอาญา เนื่องจากจำเลยเคยมีประวัติกระทำความผิดมาก่อน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 เมษายน นายจิรายุได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.
1) ตามหมายเรียก และรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริง โดยจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ เหตุผลที่กลับมาทำอีกครั้งเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนสูงจากผู้ว่าจ้าง ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวด โดยเน้นย้ำถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้ตรวจสอบและพบว่านายจิรายุมีพฤติกรรมดังกล่าวจริง โดยเผยแพร่คลิปชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นอย่างชัดเจน เพื่อดึงดูดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นพนันออนไลน์อย่างเปิดเผย จากการตรวจสอบประวัติพบว่าในปี 2566 ตำรวจไซเบอร์เคยเปิดปฏิบัติการจับกุมนายจิรายุจากกรณีโพสต์โปรโมทเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งศาลได้ตัดสินจำคุกไปแล้ว ก่อนหน้านี้ พ.ต.ต.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้ทำการสืบสวนจนทราบตัวผู้กระทำความผิดคือนายจิรายุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนายจิรายุ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การกระทำของนายจิรายุเป็นการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะเคยถูกจับกุมและดำเนินคดีมาแล้ว แต่ก็ยังกลับมากระทำความผิดในลักษณะเดิมอีก แสดงให้เห็นถึงการไม่เกรงกลัวกฎหมาย และเป็นการส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของการพนันออนไลน์ได้ง่าย การจับกุมนายจิรายุครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่แพร่หลายในสังคมไทย การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ การดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันให้ตระหนักถึงความผิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว การปราบปรามการพนันออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และการคุ้มครองเยาวชนจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การทำงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ปัญหาการพนันออนไลน์คลี่คลายลง และนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น การที่นายจิรายุยังคงกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เล่นและสังคมโดยรวม ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน
