เกาะสมุยแห่งเดียวในเอเชีย เลือกเป็นพื้นที่นำร่องประเมินความเสี่ยงภูมิอากาศการท่องเที่ยวโลก
เกาะสมุย พื้นที่นำร่องเพียงแห่งเดียวของเอเชียในรายงานประเมินความเสี่ยงภูมิอากาศการท่องเที่ยวระดับโลก ชูบทบาท มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ MBRG ร่วมเวที COP31 เตรียมแผนรับมือ Net Zero
เกาะสมุย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวของทวีปเอเชีย ที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการศึกษาและประเมินความเสี่ยงด้านภูมิอากาศต่อภาคการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเป็นทางการ โดยมีสถาบันวิชาการไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
การประกาศผลดังกล่าวเกิดขึ้นในรูปแบบรายงาน Destination Climate RiskScan: First Global Results ซึ่งจัดทำร่วมกันโดยองค์กร Travel Forward, Risklayer และ Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากโลกร้อนต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลกรวมทั้งระบุถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล หรือ MBRG ในการสนับสนุนการศึกษากรณีศึกษา ณ เกาะสมุยโดยเฉพาะAlso readเอาให้ตาย! เอ็นกูโมฮาเผยคำพูดแข้งลิเวอร์พูล หลังโยโร่โดนแดงเกมถล่มแมนยู 4-0
เกาะสมุย พื้นที่นำร่องเพียงแห่งเดียวของเอเชียในโครงการระดับโลก
เกาะสมุยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ศึกษานำร่อง (Pilots) จำนวน 6 แห่งของโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวจากภูมิภาคเอเชีย โดยอีก 5 แห่งประกอบด้วยหมู่เกาะคานารีของสเปน หมู่เกาะคุกของนิวซีแลนด์ รัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกา เทือกเขาโดโลไมต์ของอิตาลี และเมืองควีนส์ทาวน์ของนิวซีแลนด์ การคัดเลือกพื้นที่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความแตกต่างของภัยภูมิอากาศ เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และความสามารถในการปรับตัวของแต่ละจุดหมายปลายทางที่มีลักษณะทั้งแหล่งท่องเที่ยวเกาะและภูเขา
ในส่วนของหน้ารายงานหัวข้อ The six pilots นั้นได้ระบุถึงกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล หรือ Marine Biodiversity Research Group: MBRG จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Koh Samui, Thailand ไว้ในส่วนขององค์กรที่ได้รับการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนงานศึกษาอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานวิจัยไทยในความร่วมมือระดับนานาชาติครั้งนี้
กลไกการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามทางธรรมชาติ
รายงาน Destination Climate RiskScan ที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2569 นี้ นำเสนอผลการประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวจำนวน 2,588 ภูมิภาคย่อยใน 263 ประเทศและดินแดน โดยใช้อุปทานข้อมูลภูมิอากาศและการกระจายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อประเมินแรงกดดันจากภัยคุกคาม 8 ประเภท พร้อมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อกิจกรรมและฤดูกาลท่องเที่ยวไปจนถึงปี ค.ศ. 2080 เพื่อให้ภาครัฐ ธุรกิจ และชุมชนมีข้อมูลประกอบการวางแผนระยะยาว
ผลของการประเมินพื้นที่นำร่องระบุชัดเจนว่า เกาะสมุยเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากภัยแล้ง ความเครียดจากความร้อน และฝนตกหนัก รวมทั้งความเสี่ยงระยะยาวจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดร่วมกับคลื่นพายุหรือระดับน้ำขึ้นสูง อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งและสิ่งปลูกสร้างโดยตรง
ความท้าทายด้านสาธารณูปโภคและผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น
เกาะสมุยได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาเพราะมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวชายหาด ทรัพยากรทางทะเล และกิจกรรมกลางแจ้งอย่างมาก การขยายตัวของโรงแรม สถานประกอบการ และบริการท่องเที่ยวทำให้มีความต้องการใช้น้ำและพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มภาระต่อระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำเสียและขยะบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงอาจซ้ำเติมข้อจำกัดของระบบบริการสาธารณะที่มีอยู่เดิม ส่งผลต่อทั้งผู้มาเยือนและประชาชนในพื้นที่ โดยความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับระบบคมนาคม ท่าเรือ ถนน การใช้น้ำในโรงแรมและชุมชน ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว ทำให้การประเมินต้องมองเป็นระบบภาพรวม ไม่ใช่แยกพิจารณาเฉพาะภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือช่วงที่อากาศแห้งแล้งและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ความต้องการใช้น้ำของธุรกิจอาจแข่งขันกับความต้องการของชุมชน หรือฝนตกหนักอาจเพิ่มภาระต่อระบบระบายน้ำและทำให้การเดินทางหยุดชะงัก หากระบบจัดการน้ำเสียและขยะไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบยังอาจเชื่อมโยงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ และครัวเรือนรายได้น้อย มักมีทุนสำรองและโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ จึงต้องได้รับความสำคัญเป็นพิเศษในแผนการจัดการ
แนวโน้มทั่วโลกและเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
เมื่อมองในระดับโลก รายงานพบว่าแรงกดดันด้านภูมิอากาศเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ ภายในปี ค.ศ. 2050 แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 36 อาจเผชิญทั้งการเพิ่มขึ้นของภัยภูมิอากาศและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อกิจกรรมท่องเที่ยวลดลง ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับปานกลาง ขณะที่สัดส่วนดังกล่าวอาจสูงถึงร้อยละ 62 ภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับสูง
ตัวเลขนี้สะท้อนความเสี่ยงร่วมกัน ไม่ได้หมายความว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นจะหยุดดำเนินกิจการ แต่ผลการวิเคราะห์ยังแสดงว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยจำกัดแรงกดดันในอนาคตได้ โดยค่ามัธยฐานของการเพิ่มขึ้นของคะแนนการเผชิญภัยภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ระหว่างปี ค.ศ. 2010 ถึงปี ค.ศ. 2080 อยู่ที่ 7 คะแนนในสถานการณ์การปล่อยระดับปานกลาง เทียบกับ 13 คะแนนในสถานการณ์ระดับสูง
สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานคาดการณ์ว่าค่ามัธยฐานของจำนวนเดือนที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อกิจกรรมชายหาดและว่ายน้ำอาจลดลงจาก 8 เดือนในปี ค.ศ. 2010 เหลือประมาณ 6 เดือนในอนาคต ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้การท่องเที่ยวเกาะสมุยจึงไม่ใช่เพียงการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหรือภัยแล้ง แต่รวมถึงการบริหารทรัพยากรให้เพียงพอและเป็นธรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับโลกคาร์บอนต่ำตามที่นักวิชาการไทยนำเสนอในเวที COP31
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