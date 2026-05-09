เกาะติดความเคลื่อนไหวชาวไทยและทูตไทยทั่วโลก จากงานการกุศลสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

สรุปข่าวสารกิจกรรมของคนไทยและตัวแทนรัฐบาลไทยในสหรัฐอเมริกา เบลเยียม ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ จีน และเยอรมนี ทั้งงานประเพณี การทูต และความสำเร็จของธุรกิจไทย
บรรยากาศความเคลื่อนไหวของชุมชนชาวไทยและคณะทูตในต่างแดนเต็มไปด้วยความคึกคักและหลากหลายมิติ เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีการรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในงาน ยูนิตี้ แฟนซี สปอร์ต ไนท์ โดยการนำของ คุณคิด ฉัตรประภาชัย นายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ที่มุ่งเน้นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโก ซึ่งในปีนี้ทางฝั่งลอสแอนเจลิสได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายในงานได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญมากมาย อาทิ คุณสมใจนึก เองตระกูล คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล และคุณเป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล ที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และคุณจิม แมคดอนเนลล์ ผู้บัญชาการตำรวจนครลอสแอนเจลิส ที่มาร่วมแจกรางวัลสร้างสีสันและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ทางฝั่งนิวยอร์กได้มีความสูญเสียครั้งสำคัญของชุมชนชาวไทย เมื่อคุณสมคิด ศศิพงษ์ ซึ่งเป็นบุคคลระดับอาวุโสของชาวนิวยอร์ก และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสของศูนย์วัฒนธรรมแห่งรัฐนิวยอร์กได้เสียชีวิตลง โดยทางคุณประจักษ์ คุณจุติ และครอบครัวศศิพงษ์ ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจอย่างสมเกียรติ ณ วัดลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมไทย ในต่างแดนมาอย่างยาวนาน ข้ามมาที่ทวีปยุโรปและโอเชียเนีย ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศเบลเยียม คุณกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระราชวิสุทธิวิเทศ ประธานสงฆ์ ในการนำพุทธบริษัทร่วมงานวันวิสาขบูชา โดยมีการจัดปฏิบัติธรรมวิสาขบูชาเบเนลักซ์ 2569 ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เพื่อส่งเสริมการเจริญสติและรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในภูมิภาคเบเนลักซ์ให้คงอยู่สืบไป ส่วนทางด้านออสเตรเลียได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ในงาน ไทย สงกรานต์ เฟสติวัล 2026 ที่นครซิดนีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และคุณนฤชัย นินนาท กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย โดยมี คุณสงกรานต์ มุงคุณโคตร นายกสมาคมสตรีไทยแห่งออสเตรเลีย พร้อมด้วยคุณอมรรัตน์ สิมโนนม่วง และคุณปัญจาภรณ์ รังสีทวีสิน รองนายกสมาคมฯ ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก คุณโคลเวอร์ มัวร์ นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ ที่มาร่วมงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับใน วัฒนธรรมไทย จากสังคมนานาชาติ และในด้านของการกีฬา คุณหนึ่ง นภดล วงศ์ชัยวัฒน์ ยังได้สร้างชื่อเสียงด้วยการเดินทางไปร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ แสดงให้เห็นถึงสปิริตและความมุ่งมั่นของชาวไทยในเวทีระดับโลก ในด้านของการขยายตัวทางธุรกิจและการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในต่างแดน คุณปฐมพงศ์ ตั้งสมบัติรัศมี ประธานบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในเครื่องหมายการค้าตรานกเพนกวิน 3 ตัว ได้นำคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่ บริษัท ตงกวน ยูนิ-แพ็ก บรรจุภัณฑ์ จำกัด ณ มณฑลกวางโจว ประเทศจีน เพื่อนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ขณะที่ในประเทศเยอรมนี กิจกรรมของชาวไทยยังคงมีความคึกคัก โดยมีการจัดตลาดนัดไทย ณ Thai Asia shop เมืองบอนน์ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารไทยรสชาติต้นตำรับ พร้อมสร้างความบันเทิงโดยดีเจเก๋และน้องปุ้ยฟรีเวย์ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวเยอรมัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของ คุณชัยวัฒน์ อังสนั่น เจ้าของร้านอาหารไทย ชาร์ม ไทย สตรีท คิทเช่น ในเมืองฮัมบวร์ก ซึ่งได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยมและมียอดผู้เข้าชมคอนเทนต์ร้านอาหารสูงถึง 1 ล้านวิว โดยมีคุณโจ กิ่งเพชร บุญยงค์ พิธีกรจากช่อง Kiel TV ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการนำ Soft Power ด้านอาหารไทยไปสร้างชื่อเสียงและรายได้ในต่างแดนอย่างเป็นรูปธรร.
