เกาหลีใต้บังคับเพิ่มสัดส่วน Cold Wallet 99% ป้องกันแฮ็กเกอร์ขโมยเงิน 6.3 พันล้านดอลลาร์
คณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลีใต้ (FSC) สั่งให้แพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่มสัดส่วนการจัดเก็บสินทรัพย์ใน Cold Wallet เป็น 99% หลังถูกแฮ็กสูญเสียเงิน 6.3 พันล้านดอลลาร์
คณะกรรมการบริการทางการเงินของ เกาหลีใต้ ( FSC) ได้สั่งการให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในประเทศเพิ่มสัดส่วนการจัดเก็บสินทรัพย์ลูกค้าใน Cold Wallet เป็นอย่างน้อย 99% ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์
มาตรการเร่งด่วนหลังถูกโจรกรรม 6.3 พันล้านดอลลาร์
คำสั่งบังคับนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุการณ์แฮ็กเกอร์โจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าสูงถึง 6.3 พันล้านดอลลาร์สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซีAlso readดัชนี Crypto Fear & Greed ร่วงเหลือ 30 จุด หลัง Binance ถูกแฮก
หน่วยกำกับดูแลทางการเงินของประเทศจึงเรียกประชุมฉุกเฉินและเร่งรัดให้ทุกกระดานเทรดยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
เปลี่ยนกฎจัดเก็บจาก 80% เป็น 99%
กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้องค์กรเก็บทรัพย์สินลูกค้าใน Cold Storage อย่างน้อย 80% เท่านั้น แต่ FSC ได้ยกระดับมาตรฐานนี้ขึ้นเป็น 99% เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน
นอกจากการเพิ่มสัดส่วนการจัดเก็บแล้ว หน่วยงานยังเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจจับการฝากและถอนเงินที่น่าสงสัยได้ทันท่วงที
สถานะปัจจุบันของแพลตฟอร์มชั้นนำในเกาหลีใต้
ข้อมูลเมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าบรรดาศูนย์ซื้อขายต่างมีการจัดเก็บทรัพย์สินใน Cold Wallet อย่างดี โดยแพลตฟอร์ม Upbit มีสัดส่วนอยู่ที่ 99.17% ตามมาด้วย Bithumb ที่ 94.76%
ส่วน Coinone มีสัดส่วนอยู่ที่ 85% ขณะที่ Digital X หรือ Korbit และ GOPAX รายงานสัดส่วนอยู่ที่ 82.79% และ 80.54% ตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาคเอกชนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การประสานงานกับสถาบันความปลอดภัยและสมาคม
ในการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน สถาบันความปลอดภัยทางการเงินแห่งเกาหลี สมาคมศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ต่างเข้าร่วมตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน
การประชุมจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) นำโดย ยู ยองจุน เจ้าหน้าที่จะนโยบายการเงินดิจิทัลของประเทศซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดทิศทางนโยบายความปลอดภัยของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
ผลกระทบและทิศทางความร่วมมือในอนาคต
หน่วยงานกำกับดูแลยังเรียกร้องให้มีบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดตั้งช่องทางรายงานและประสานงานที่รวดเร็วภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้ทรัพย์สินดิจิทัลของเกาหลีใต้
ทางการเกาหลีใต้ระบุว่าจะรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์ซื้อขายภายในประเทศและหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยซ้ำและจำกัดผลกระทบที่อาจลุกลามไปยังตลาดคริปโทฯ โดยรวม
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