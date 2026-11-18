เกาหลีใต้ลุย Smart Farm Innovation Valley ส่งออกเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
รัฐบาลเกาหลีใต้โดยกระทรวงเกษตรฯ ขยายเครือข่าย Smart Farm Innovation Valley 4 แห่ง มุ่งส่งออกรัฐวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและหุ่นยนต์ ช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในอาเซียน
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (MCST) ได้ดำเนินโครงการสื่อสารบทบาทด้านความร่วมมือกับประเทศอาเซียน ผ่านเครือข่าย Smart Farm Innovation Valley ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) และบริหารจัดการโดยสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเกาหลี ( KOAT) เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมนวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ สู่ตลาดโลก
โครงสร้างเครือข่าย Smart Farm Innovation Valley 4 แห่ง
โครงการ Smart Farm Innovation Valley มีสถานประกอบการทั้งหมด 4 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ เมืองซังจูในจังหวัดคยองบุก เมืองคิมเจในจังหวัดชอนบุก เมืองมิรยางในจังหวัดคยองนัม และเมืองโคฮึงในจังหวัดชอนนัม โดยมีรูปแบบและแนวคิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหลักที่เหมือนกันแต่เน้นความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่Also readความล้มเหลวของรัฐในการจัดการวิกฤตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารพิษ
เมืองซังจูเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดด้วยขนาด 42.7 เฮกตาร์ ใช้งบประมาณโครงการ 174,600 ล้านวอน เน้นการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศ เมลอน และแตงกวา พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์การเกษตร งานวิจัยโรคและศัตรูพืช และการส่งออกผลผลิต ส่วนเมืองคิมเจเน้นพืชฟังก์ชัน เทคโนโลยี ICT และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ใหม่
เมืองมิรยางให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนาโน การส่งออกสินค้าเกษตรเชิงยุทธศาสตร์ และการประหยัดพลังงาน ขณะที่เมืองโคฮึงเน้นพืชเขตกึ่งร้อน การพัฒนา K-Smart Farm และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเยี่ยมชมโครงการ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้สนใจ
ระบบสาธิตและศูนย์ข้อมูล Big Data Center
พื้นที่ Demonstration Complex หรือศูนย์สาธิตและทดสอบเทคโนโลยีใน Smart Farm Innovation Valley เมืองซังจู มีขนาด 3.24 เฮกตาร์ ใช้งบประมาณ 26,662 ล้านวอน ประกอบด้วยโรงเรือนสำหรับสาธิตและพื้นที่ทดลองระบบอัตโนมัติที่เปิดให้บริษัทเอกชน สถาบัน และหน่วยงานวิจัยเช่า
โรงเรือนเหล่านี้ควบคุมแสง อากาศ และอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์และนวัตกรรม เช่น ระบบ AI และระบบอัตโนมัติ ในสภาพแวดล้อมจริงก่อนวางจำหน่าย โดยแตกต่างจาก Lease-type Smart Farm ที่เน้นการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ทั่วไป
ศูนย์ Big Data Center ทำหน้าที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานเพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของโครงการว่าทำงานปกติหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงกับ Demonstration Complex
นวัตกรรมหุ่นยนต์ MetaFarmers แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
MetaFarmers สตาร์ทอัปที่ก่อตั้งโดยนักศึกษาวิจัย 4 คนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) เลือกพื้นที่ศูนย์สาธิตและทดสอบเทคโนโลยีใน Smart Farm Innovation Valley เมืองซังจู เป็นฐานพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30-40% ของแรงงานทั้งหมด
ปัจจุบันหุ่นยนต์ของ MetaFarmers สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 5 ผลต่อนาที แม้ความเร็วจะน้อยกว่ามนุษย์ประมาณ 4-5 เท่า แต่แนวทางนี้ไม่ได้มุ่งแทนที่มนุษย์ทั้งหมด แต่เน้นใช้งานนอกเวลาปกติของแรงงานคน เพื่อเพิ่มชั่วโมงการทำงานและเปิดโอกาสให้แรงงานไปทำงานอื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น
รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนผ่านโครงการ AI Rapid Commercialization ที่ให้เงินทุนและเปิดโอกาสทดสอบเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมจริง พร้อมเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช่วยให้เข้าถึงงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนแนวคิด "การลงมือทำเพียง 1 กรัม มีค่ามากกว่าความคิด 1 ตัน" ที่ติดอยู่ในพื้นที่ Demo Complex
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