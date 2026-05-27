เกาหลีใต้จับกุมกลุ่มบุคคลในคดีหลอกลวงดึงพรมเหรียญมีมบนเครือข่าย Solana โดยกลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงและโปรโมตเหรียญ CATFI อย่างหลอกลวง ก่อนที่จะเทขายเหรียญทิ้งซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินประมาณ 900 ล้านวอนให้กับนักลงทุนอย่างน้อย 256 ราย
อัยการ เกาหลีใต้ ตั้งข้อหากลุ่มบุคคลในคดีหลอกลวง ดึงพรม ที่เกี่ยวข้องกับ เหรียญมีม บน เครือข่าย Solana อย่าง Catpie หรือ CATFI ซึ่งสื่อท้องถิ่นระบุว่าเป็นการดำเนินคดีหลอกลวงบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์หรือ DEX เป็นครั้งแรกของประเทศ กลุ่มดังกล่าวถูกจับกุมโดยหน่วยสืบสวนร่วมอาชญากรรมสินทรัพย์เสมือนของสำนักงานอัยการเขตโซลตอนใต้ ผู้ต้องสงสัยหลักคือนาย Park ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงนามว่า Eth Father บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโปรโมตเหรียญ CATFI อย่างหลอกลวงว่าเป็นแพลตฟอร์มอิสระ ก่อนที่จะดำเนินการเทขายเหรียญทิ้งซึ่งสร้างความเสียหายทาง การเงิน ประมาณ 900 ล้านวอนให้กับนักลงทุนอย่างน้อย 256 ราย อัยการกล่าวหาว่ากลุ่มนี้โปรโมต CATFI บนโซเชียลมีเดีย ดันราคาโทเคนให้พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 เท่าภายในเวลา 26 ชั่วโมง จากนั้นจึงเทขายเหรียญที่ถือครองเพื่อรับผลกำไรผิดกฎหมายประมาณ 400 ล้านวอนหรือราว 260,000 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการจับกุมครั้งแรกของ เกาหลีใต้ ที่เกี่ยวข้องกับ การหลอกลวง ดึงพรม เหรียญมีม ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้งานสินทรัพย์เสมือน และส่งสัญญาณว่าทางการกำลังดำเนินการปราบปราม การปั่นราคาสกุลเงินดิจิทัล อย่างจริงจัง การหลอกลวง แบบ ดึงพรม คือการที่ผู้สร้างโทเคนโปรโมตโปรเจกต์เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากภายนอกก่อนที่จะละทิ้งโปรเจกต์อย่างกะทันหันและเทขายเหรียญของตนเอง ส่งผลให้ผู้ซื้อรายหลังต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล พัฒนาการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญของตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน เกาหลีใต้ ซึ่งปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลหลักลดลงเหลือเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้น KOSPI หลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรกจนมีมูลค่าตลาด 8.
99 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 โทเคน CATFI ก็ได้ร่วงลงถึง 99 เปอร์เซ็นต์จนเหลือมูลค่าตลาดเพียง 57,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน แม้ราคาจะพังทลายลง แต่นักลงทุน 1,512 รายก็ยังคงถือโทเคนไว้ด้วยความหวังว่าราคาจะฟื้นตัว โดยผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดมีสัดส่วนถึง 18 เปอร์เซ็นต์ของอุปทานทั้งหมด บัญชีโซเชียลมีเดียที่เคยโปรโมตโปรเจกต์ดังกล่าวได้ถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการหลอกลวงและการปั่นราคายังคงเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงต่อพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เหรียญมีมบน Solana อีกเหรียญก็เพิ่งประสบเหตุการณ์ดึงพรมในลักษณะเดียวกัน โดยนักพัฒนาได้เทขายเหรียญรับเงินสดไปประมาณ 729,000 ดอลลาร์ในขณะที่โทเคนสูญเสียมูลค่าไปเกือบทั้งหมด ซึ่งมีนักเทรดเคราะห์ร้ายรายหนึ่งสูญเสียเงินเกือบ 190,000 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง ตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเทรดเหรียญมีมอย่างชัดเจ
เกาหลีใต้ ดึงพรม เหรียญมีม เครือข่าย Solana CATFI การหลอกลวง การปั่นราคาสกุลเงินดิจิทัล
