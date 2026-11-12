เกาหลีใต้ปรับกฎระเบียบคริปโตฯ แก้ปัญหาความปลอดภัยกระดานเทรด หลังเกิดกรณีแฮ็กหลายครั้ง
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ประกาศมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี หลังพบช่องโหว่ในบริษัทฟินเทคหลายแห่งและเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของ เกาหลีใต้ หรือ Financial Services Commission ( FSC) ได้ประกาศใช้มาตรการกำกับดูแลใหม่สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ทันสมัยและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมาตรการนี้จะช่วยแก้ไขข้อจำกัดจากกฎระเบียบเดิมที่ขาดความยืดหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปลดล็อกการระงับธุรกรรมฉุกเฉิน
หนึ่งในหัวใจสำคัญของกฎระเบียบฉบับใหม่นี้คือการอนุญาตให้กระดานเทรดสามารถระงับบริการหรือระงับการถอนเงินของลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอเหตุผลอันควรหรือกระบวนการที่ยาวนานเหมือนเดิม แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์แฮ็กหรือการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นจริงเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในการตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างมีนัยสำคัญAlso readประธานก.ล.ต.เกาหลีใต้ ปฏิเสธแนวคิดการสร้างคลังสำรอง Bitcoin แห่งชาติ!
ก่อนหน้านี้ กฎระเบียบเข้มงวดเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้กระดานเทรดไม่สามารถดำเนินการป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายที่ห้ามปิดกั้นการเข้าถึงเงินของลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือเหตุผลที่ชัดเจน ทำให้เมื่อเกิดเหตุโจมตี ผู้ลงทุนมักสูญเสียทรัพย์ไปก่อนที่ทีมรักษาความปลอดภัยจะสามารถเข้ามาปิดช่องโหว่ได้
บังคับใช้ระบบเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
FSC กำหนดให้แพลตฟอร์มคริปโตฯ ทุกแห่งต้องจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและตอบสนองเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากกระดานเทรดแห่งใดไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดทีมงานเฝ้าระวังระบบได้ต่อเนื่องตลอดเวลา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการบังคับโดยต้องเปิดให้บริการเฉพาะกระบวนการฝากและถอนเงินใน ช่วงเวลาทำการที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการเท่านั้น
นอกจากระบบเวลาทำการแล้ว กระดานเทรดยังต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่เปิดให้บริการฝากถอนเงิน เพื่อป้องกันความสับสนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนเงินในช่วงเวลาที่ระบบไม่ได้เปิดทำการหรือไม่มีทีมความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังอยู่
เพิ่มสัดส่วนการเก็บรักษาใน Cold Wallet
มาตรการสำคัญอีกประการหนึ่งคือการยกระดับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้ในกระเป๋าเงินแบบเย็น (Cold Wallet) ในสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางออนไลน์ เนื่องจากกระเป๋าเย็นไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง ทำให้แฮ็กเกอร์เข้าถึงได้ยากกว่ากระเป๋าแบบร้อน (Hot Wallet) ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย
นอกจากการเก็บรักษาแล้ว FSC ยังได้ยกระดับความคุ้มครองด้านการประกันภัยและการกันเงินสำรองให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงิน (Safety Net) ให้กับนักลงทุนในประเทศ
วิกฤตความปลอดภัยในอุตสาหกรรมคริปโต
การเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาความผิดปกติและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับกระดานเทรดคริปโตฯ ในเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระดานเทรด GOPAX จำเป็นต้องสั่งระงับการซื้อขาย รวมถึงการฝากและถอนเงินชั่วคราว หลังได้รับคำขู่ว่าจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ แม้บริษัทจะยืนยันว่ายังไม่พบการเจาะระบบก็ตาม
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม แพลตฟอร์ม Prabang ก็เพิ่งสั่งปิดให้บริการหลังตรวจพบการถอนเงินผิดปกติออกจากกระเป๋า Hot Wallet ซึ่งสร้างความเสียหายประมาณ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบความปลอดภัยในปัจจุบัน
ช่องโหว่ความปลอดภัยในบริษัทฟินเทค
รายงานการตรวจสอบทั่วประเทศของ FSC ในเดือนตุลาคมได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า บริษัททางการเงินจำนวน 130 แห่ง จากทั้งหมด 555 แห่ง ยังคงมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบริษัท Streami ผู้ให้บริการสำหรับ GOPAX และ Prabang ต่างมีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม 16 บริษัทที่เคยเผชิญเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมาก่อนหน้านี้
การตรวจสอบครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กระดานเทรด แต่ลามไปถึงผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลัง (Tech Providers) ที่อาจกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญในการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่ง FSC จึงจำเป็นต้องเข้มงวดกับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ให้บริการเหล่านี้ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโดยตรง
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